Jill Zimmermann (Alexisonfire)

Jill Zimmermann ist eine talentierte Tontechnikerin, die in den Jukasa Recording Studios in Hamilton, Ontario, Kanada arbeitet. Sie stammt ursprünglich aus Krefeld, hat sich in der kanadischen Musikindustrie einen Namen gemacht und an Produktionen von Künstlern wie Alice Cooper, Alexisonfire und Three Days Grace gearbeitet. Im Jahr 2019 wurde Jill Zimmermann für den renommierten Juno Award in der Kategorie »Recording Engineer of the Year« nominiert, die höchste Auszeichnung in der kanadischen Musikindustrie.

Masterclass mit Jill Zimmermann auf der Studioszene 2023:

Wann: 18.10.2023

Uhrzeit: 11:00 – 12:30 Uhr

Bühne: Masterclass