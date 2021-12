Studioszene 2022: Jetzt Early-Bird-Ticket sichern!

Sichere dir jetzt eines von auf 500 limitierten Early-Bird-Tickets zum Preis von 149€ und besuche beide Tage der Studioszene 2022 am 22. und 23. März im Mannheimer Rosengarten. Damit erhältst du Zugang zum gesamten zweitägigen Programm mit allen Masterclasses, Workshops, Diskussionsrunden und dem Ausstellerbereich. Mit dem Early-Bird-Ticket sparst du außerdem 50€ auf den regulären Preis eines Zwei-Tagestickets. Die Early-Bird-Phase endet am 31.01.2022. Also ran an die Buletten!

Anzeige

Studioszene 2022

• Wann: 22. & 23. März

• Wo: Rosengarten Mannheim

Vor Ort geben euch die absoluten Profis der Studioszene Einblick in ihre Sessions, aus denen ihr lernt, wie ihr eure Skills verbessert, euren Workflow weiterentwickelt und dadurch die Qualität eurer Produktionen auf das nächste Level hebt.

Bereits bestätigt sind Moses Schneider (Beatsteaks, AnnenMayKantereit), Philipp Schwär (Kettcar, Fynn Kliemann), Wolfgang Stach (Jupiter Jones, Guano Apes), Henning Verlage (Unheilig, Sotiria), Christoph Aßmann (Florian Silbereisen, Thomas Anders), 2wei (BMW, adidas), Roy Recklies (Robin Schulz, Tim Bendzko). Weitere folgen!

Im Rosengarten stellen euch die Top-Brands der Audio-Branche ihr Gear vor, demonstrieren es in der Anwendung und beantworten eure Fragen!

Der Zugang zur Veranstaltung ist nur unter den gesetzlich vorgegebenen Corona-Regelungen möglich. Diese regeln auch die Kapazitäts-Auslastung der Workshop-Räume.

Wir sind optimistisch und freuen uns auf eine schöne Zeit mit euch! Natürlich alles hygienekonform zum Schutz unser aller Gesundheit!