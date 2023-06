Jaycen Joshua (Beyoncé, Justin Timberlake)

Jaycen Joshua ist wohl einer der aktuell angesagtesten Mixing Engineers aus dem Bereich HipHop und R’n’B weltweit! Er ist für seine Arbeit an zahlreichen Hits von Künstlern wie Beyoncé, Justin Timberlake, Rihanna und Jay-Z bekannt. Er hat an zahlreichen Songs mitgewirkt, die den Grammy Award gewonnen haben, wie zum Beispiel der Song Empire State of Mind von Jay-Z und Alicia Keys aus dem Jahr 2011 in der Kategorie »Best Rap Song«. Auf der Studioszene 2023 habt ihr nun die Chance, Jaycen live zu erleben und persönlich zu treffen. In seiner Masterclasses geht er in die Tiefe seines Mixing-Workflows und erklärt euch, welche Tools ihr braucht und wie ihr sie einsetzt, um einen Top-Mix zu erzielen!

Masterclass mit Jaycen Joshua auf der Studioszene 2023:

Wann: 18.10.2023

Uhrzeit: 16:30 – 18:00 Uhr

Bühne: Masterclass

The Jaycen Joshua Interview & Studio Tour