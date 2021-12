Immersive Music – Tom Ammermann

Gott sei Dank, dass ‚die Großen‘ das jetzt mal geschnallt haben und es angehen. Dolby Atmos für Tidal, Deezer und nun auch Apple und Amazon und auch bei Spotify rührt sich dem Vernehmen nach schon was. Die Menschen zuhause können es also schon erleben, und nicht nur mit Kopfhörern sondern auch mit neuen Sound Bars, die schon echt was leisten.

Doch auch wenn nun Logic auch Dolby Atmos unterstützt, so ist das immer noch kein trivialer Workflow, außerdem sind Objekt fragwürdig für Musikproduktionen und man ist immer auf Dolby angewiesen, was die Endanwendung angeht. Gibt es da noch mehr? Die Antwort ist (natürlich) ja. Neben Dolby Atmos Workflows für weitere und auch reine Stereo DAWs, werden in diesen Vortrag reine Binauralformate sowie MPEG-H, Sony 360 RA und Industrieformate wie 60.2 für Planetarien vorgestellt.

Immersive Music – Dolby Atmos und das war‘s?

Wann: Mittwoch, 23.03.2022

Uhrzeit: 14:15 – 14:45 Uhr

Wo: Gustav Mahler Saal 3

Das lernst du:

Workflows für Dolby Atmos

Was sind die immersive Binauralformate

Der Einsatz von immersive Audio

Die Möglichkeiten und Einsatzgebiete von Immersive Audio – Tom Ammermann