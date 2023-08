Hörerlebnis Immersive Audio

In diesem Beitrag machen die Immersive Audio Spezialisten Hans-Martin Buff (Peter Gabriel, Prince) und Tom Ammermann (New Audio Technology, Kraftwerk 3D) Musik zum dreidimensionalen Erlebnis. Dazu steht an der Main Stage das Immersive Audio System L-ISA von L-Acoustics in einem 7.1.-Setup bereit, das die Teilnehmer tief in eine 3D-Klangwelt eintauchen lässt. Die beiden demonstrieren anhand ihrer Musikproduktionen in 3D-Audio, wie die Mixing-Technik funktioniert, welchen kreativen Spielraum man bei einer solchen Produktion hat, und erklären, wie man den Hörer, der eigentlich nur Stereo gewohnt ist, dabei abholt. Sie erklären außerdem, welche Abspielformate es gibt und wie man die Produktionen auf die unterschiedlichen Formate vorbereitet.

Wann: Dienstag, 17.10.

Uhrzeit: 12:40 bis 13:00

Wo: Main Stage

Über Hans-Martin Buff:

Hans-Martin Buff ist Engineer und Produzent, der bereits mit namhaften Künstlern wie Prince und den Scorpions gearbeitet hat. Er gilt als 3D-Audio Pioneer, der gemeinsam mit Peter Gabriel dieses Feld erforscht. Er hat außerdem bereits mit “Überall – Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer” ein Buch in diesem Themenfeld veröffentlicht.

Über Tom Ammermann:

Als Geschäftsführer von New Audio Technology ist er maßgeblich für die Entwicklung des 3D-Audio-Tools „Spatial Audio Designer“ verantwortlich. Er war außerdem an der Produktion von Kraftwerk 3D beteiligt war, die 2018 in der Kategorie “Best Surround Sound Album” einen Grammy gewann.