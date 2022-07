Studioszene 2022: Heimregie richtig einmessen

Es gibt tolle kostenlose Software Tools, um die Akustik in der Homerecording Regie selbst zu messen, und auch einfache Messmikrofone sind bereits sehr günstig verfügbar. Aber was messe ich eigentlich, und wie? Wie vermeide ich typische Messfehler und was sagen mir die Messdaten dann eigentlich über meinen Raum?

Anzeige

Heimregie richtig einmessen von und mit Markus Bertram www.mbakustik.de

Das lernt ihr:

• Wie messe ich den Frequenzgang meiner Lautsprecher im Studio?

• Wie sollte der Frequenzgang idealerweise aussehen, welche Abweichungen können toleriert werden?

• Was sagen mir Wasserfalldiagramm, Impulsantwort, ETC und Nachhallzeit?

Heimregie richtig einmessen

Wann: Dienstag, 30.08.2022

Uhrzeit: 13:15 – 14:00 Uhr

Wo: Gustav Mahler Saal 3

Die Studioszene – 30. & 31. August im Rosengarten Mannheim – ist das größte Live-Community-Event der Pro-Audio-Branche im deutschsprachigen Raum. Vor Ort zeigen euch etablierte Engineers und Produzenten in über 40 Masterclasses, Diskussionsrunden und Workshops, wie ihr eure Recording-, Mixing- & auch Mastering-Skills verbessert. Außerdem präsentieren über 50 Marken ihr Produkte direkt zum Anfassen.

Studioakustik – Planung & Bau eines Studiokomplexes