Gear.Networking.Know-how. auf der Studioszene 2020: Save The Date!

Am 11. & 12. Dezember bringen wir auf unserer Plattform www.studioszene.de die Recording-Community virtuell zusammen. In unserem hochkarätigen und interaktiven Live-Programm aus Webinaren, Talkrunden und Foren dreht sich an zwei Tagen alles um das Thema Musikproduktion. Und das Beste: Die Teilnahme ist für alle kostenlos!

Mit Sylvia Massy (u. a. Johnny Cash, R.E.M., Red Hot Chilli Peppers) und Michael Brauer (u. a. Coldplay, The Fray, John Mayer) konnten wir zwei absolute Star-Engineers als Referenten gewinnen, die bereits beide mit zahlreichen international erfolgreichen Künstlern zusammenarbeiteten. In ihren Master Classes werden die beiden ungebremst aus der Trickkiste plaudern und über ihre Recording- & Mixing-Philosophien sprechen.

Natürlich sind auch die Top-Brands der Audio-Branche vertreten, die ihre Highlights auf der virtuellen Studioszene vorstellen und dir in der Praxis demonstrieren!

Deshalb musst du die virtuelle Studioszene besuchen:

Know-how!

Du erfährst von namhaften Engineers und Produzenten, wie du deine Recording-, Mixing- oder auch Mastering-Skills verbesserst und auf das nächste Level hebst.

Networking!

Tausche dich in unseren Foren per Chat oder auch mit Bild & Ton persönlich mit den Profis und Gleichgesinnten aus, und vernetze dich in der Studioszene.

Gear!

Produktspezialisten stellen dir die aktuellen Gear-Highlights vor, demonstrieren diese im Studio-Einsatz und beantworten deine Fragen dazu!

Weitere Programm-Highlights

Hans-Martin Buff (Prince, Scorpions) gibt in seiner Master Class einen Einstieg in die Grundlagen der dreidimensionalen Musikproduktion speziell für Kopfhörer.

Henning Verlage (Unheilig, Sotiria) & Christoph Aßmann (Bernhard Brink, Florian Silbereisen) dokumentieren in ihrer Master Class, wie eine moderne Schlager-Produktion entsteht, und zeigen, wie nahe sie mittlerweile am Pop liegt.

Facts!

Wann: 11. & 12.12.2020

Wo: www.studioszene.de

Wir bringen euch die Profis aus der Recording-Szene nach Hause auf eure digitalen Endgeräte. Schaut euch das Programm ganz einfach per Smartphone, Tablet oder am Desktop-Rechner an und nehmt an den Diskussionen teil. Die Beiträge sind auch nach dem Live-Event für alle registrierten User abrufbar.

Programmzeiten:

Freitag, 11.12.2020, 10:00 – 21:30 Uhr

Samstag, 12.12.2020, 10:00 – 21:30 Uhr

Infos und Registrierung:

www.studioszene.de