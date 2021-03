Digitale Studioszene 2021 – 29. & 30. April – Save The Date

Nach einem erfolgreichen Start mit über 1.500 Teilnehmern geht die digitale Studioszene am 29. & 30.04.21 nun in die zweite Runde!

Anzeige

Als Referenten mit dabei sind Ken Lewis (Bruno Mars, Kanye West, Usher) und sein Assistent Dom Rivinius, die unter anderem gemeinsam am neuen Eminem Album mitgewirkt haben, Tonmeisterin Bettina Bertók (Betreiberin der Bauer Studios), Engineerin Jill Zimmermann (Alexisonfire, Three Days Grace), Moses Schneider (Beatsteaks, AnnenMayKantereit) sowie die beiden Produzenten Henning Verlage (Unheilig, Sotiria, Bernhard Brink) und Christoph Aßmann (Bernhard Brink, Florian Silbereisen). Weitere Infos folgen in Kürze!

Save The Date

Wann: 29. & 30.04.21

Wo: Hier auf unserer Website!

Hier findet ihr alle Beiträge der digitalen Studioszene 2020 als Video:

Danke für euer Feedback zur digitalen Studioszene 2020!