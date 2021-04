Deshalb musst du die digitale Studioszene 2021 besuchen – Das erwartet dich!

Die digitale Studioszene 2021 ist das Live Streaming Event der Recording Community. In insgesamt 14 Workshops & Master Classes lernst du von erfahrenen und etablierten Engineers wie u.a. Ken Lewis (Usher, Bruno Mars), Moses Schneider (Beatsteaks, AnnenMayKantereit), Waldemar Vogel (Max Giesinger, Rea Garvey) und Philipp Schwär (Kettcar, Tim Bendzko, Fynn Kliemann), wie du deine Produktionen auf das nächste Level hebst.

Deshalb musst du die virtuelle Studioszene besuchen:

Die absoluten Profis der Szene geben dir produktive Tipps zum Thema Recording, Mixing & Mastering.

Namhafte Künstler stellen ihre Workflows vor und zeigen, welche Tools sie wie einsetzen.

Erfahrene Produzenten geben dir Inspiration und kreative Ideen für dein Songwriting und die Arrangements deiner Tracks.

Professionelle Sounddesigner verraten ihre Kniffe, wie sie den richtigen Sound in Film und Musik finden, kreieren und einsetzen.

Spezialisten zeigen dir, was du brauchst, um dein Studio auszustatten und die Räume akustisch zu optimieren.

Du brauchst noch mehr Anreize, dich für das größte digitale Recording-Event Deutschlands zu registrieren, außer reichlich Gear, Know-how und Networking? Alle Teilnehmer bekommen die nächsten drei Ausgaben von Sound&Recording in digitaler Form kostenlos und erhalten zusätzlich einen 10-Euro-Gutschein vom Musicstore*!

Für nur 49 € könnt ihr am gesamten Programm der digitalen Studioszene teilnehmen. Damit habt ihr die Möglichkeit, alle Workshops und Diskussionsrunden zu besuchen, um dort den Profis gezielt die Fragen zu stellen, die euch beantworten, wie ihr die Qualität eurer Produktionen auf das nächste Level hebt!

Know-how!

Du erfährst von namhaften Engineers und Produzenten, wie du deine Recording-, Mixing- oder auch Mastering-Skills verbesserst und auf das nächste Level hebst.

Networking!

Tausche dich in unserem Chat und über die Plattform Wonder auch mit Bild & Ton persönlich mit den Profis und Gleichgesinnten aus, und vernetze dich in der Studioszene.

Gear!

Produktspezialisten stellen dir die aktuellen Gear-Highlights vor, demonstrieren diese im Studio-Einsatz und beantworten deine Fragen dazu!