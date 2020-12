Akustikgitarre richtig aufnehmen – Torsten Turinsky

In diesem Workshop zeigt euch Torsten Turinsky von Microtech Gefell anhand der Mikrofone M 300 und M 930 aus dem Portfolio des von Georg Neumann gegründeten Unternehmen, wie ihr eine Akustik-Gitarre richtig mikrofoniert und aufnehmt. Torsten demonstriert dabei die Klangunterschiede der beiden Mikrofone und an verschiedenen Positionen. Er erklärt, wie sich der Sound vor dem Schallloch oder auch am Steg verändert und wie ihr damit den Klang für eure Produktion findet. Außerdem erläutert er weitere Einsatzgebiete der beiden Mikrofone M 300 und M 930 im Studio vor.

Unser Partner: Microtech Gefell

Akustikgitarre richtig aufnehmen – Torsten Turinsky

Datum: Freitag, 11.12.2020

Uhrzeit: 11:45 – 12:15

