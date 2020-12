Akustik im Homestudio optimieren – Markus Bertram & Dennis Busch

In dieser Talkrunde sprechen wir mit Markus Bertram (mbakustik) und Dennis Busch (Raumtonkonzept) über die wichtigsten akustischen Faktoren bei der Einrichtung eines Homestudios. Die beiden dokumentieren, wie ihr herausfindet, welcher Raum im Haus sich am besten für euer Homestudio eignet und wo ihr dort euren Abhörplatz positioniert. Im Fokus steht dabei das Hören: Markus und Dennis erklären im Gespräch, wie ihr eure Ohren zum Messen richtig einsetzt, worauf ihr achten müsst und wie ihr eure Messungen, bzw. das was ihr hört, auswertet, um die Akustik in eurem Raum entsprechend zu optimieren.

Das lernt ihr in diesem Talk:

So findet ihr den richtigen Raum für euer Homestudio

Die Ohren als Messwerkzeug richtig einsetzen

Die passenden Mittel zur Anpassung der Akustik im Studio

Datum: Freitag, 11.12.2020

Uhrzeit: 16:30 – 17:15

