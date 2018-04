Linkschau der Woche: Bachs Neuinterpretation – Gleichberechtigung – Debussy – Kunst von Brian Eno

Was gibt es neue in der Musikwelt? Wir sammeln regelmäßig News, Interviews und Reportagen, die ihr in der vergangenen Wocher vielleicht verpasst habt und euch unbedingt ansehen solltet. In unserer Keyboards Linkschau der Woche!

Anzeige

Keyboards Linkschau

Bach neu interpretiert: Über die kreative Auseinandersetzung des Jazz-Musikers Brad Mehldau auf faz.net

Gleichberechtigung in der Musikwelt: Über das Projekt Keychange auf deutschlandfunk.de

Das Wirken von Claude Debussy: Mehr zum Komponisten anlässlich des 100. Todestages als Audiobeitrag in der Mediathek von ARD