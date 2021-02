Projekte

Musiker ohne Bühne – We can make the Change

Als hauptverantwortlicher Organisator eines der größten Volksfeste in Baden ist Walter Irion unter anderem auch zuständig für die Buchung der Künstler auf fünf Live-Bühnen an 4 Tagen. Für das Booking steht er jeweils von November bis Januar mit über 40 Bands in telefonischem Kontakt. Er wusste zwar, dass sich die Kultur- und Musikszene und insbesondere die betroffenen Künstler durch die Pandemie im freien Fall befinden, was sich ihm aber seit November an Schicksalen und Katastrophen offenbart, ist in Worte nicht zu fassen.

Cover der Single

Deshalb hat er die Aktion „We can make the Change“ ins Leben gerufen und hierzu den gleichnamigen Song geschrieben und mit ganz vielen lieben MusikerInnen produziert. Die ganze Aktion, wer alles dabei war und vor allem wie wir den Künstlern, die mit dem Rücken zur Wand stehen, helfen können findet ihr auf www.irion-music.de

Das Lied geht 4 Minuten und 28 Sekunden, deshalb kostet ein Download genau 4 Euro und 28 Cent. Alle Einnahmen gehen in den nächsten 4 Monaten & 28 Tagen direkt an das von Danny Konz Vocal-Coach initiierte Hilfsprojekt Lady’s Voice, welches sich mit der Künstler-Help-Box seit Beginn der Pandemie für schnelle und unkomplizierte Hilfe eingesetzt hat.

Den Song gibt es hier zum Download:

www.irion-music.de

BITTE HELFT MIT!!!

Am 05.02. wurde der Song bei „Hitradio Ohr“ Offenburg (12.10 Uhr) und auf „Die Neue Welle“ Karlsruhe (18.15 Uhr) veröffentlicht!

Kontakt zum Projekt

Walter Irion

Website: www.irion-music.de

Facebook: Irion

PLZ: 76467