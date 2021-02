Projekte

Claus Aktopraks Leben ist eine Mischung aus Reisen und Musik. Auftritte, Vorträge, Segeln – alles hängt stets zusammen. Und das bietet in Zeiten wie diesen dann glücklicherweise auch Alternativen.

Nach dem Segel- und Musikfilm „Zeitmillionär“ und der Trilogie „Die Route der Wikinger“ steht nun mit „Island & Highland“ sein neues Projekt in den Startlöchern. Statt wieder Einhand auf die Ostsee geht es nun zu zweit über den Nordatlantik. Die Reiseroute orientiert sich – wie bereits in „Die Route der Wikinger“ – an den überlieferten Seewegen der Nordmänner. So gilt es der norwegischen Küste nordwärts bis zum 64° Breitengrad zu folgen, denn von hier aus segelten sie damals mit Westkurs nach Island. Es soll dann weiter über die Färöer in die schottischen Highlands gehen.