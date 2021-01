Projekte

Bergstraße leuchtet

Johannes Spieß hat die Aktion „Bergstraße leuchtet“ mit einigen Freunden und Bekannten ins Leben gerufen, um zu zeigen, dass Veranstaltungen in Zeiten von Covid-19 möglich sind und die Schönheit der Bergstraße zu demonstrieren. www.gvo-media.de

„Bergstraße leuchtet“ ist eine Aktion an der Bergstraße, bei der verschiedene Locations spektakulär illuminiert wurden. Historische und schöne Gebäude der Region, die sich an Rhein und Neckar von Darmstadt nach Süden erstreckt, wurden in einem neuen besonderen Gewand gezeigt. Getreu dem Motto: „So schön ist unsere Bergstraße!“ Und um zu zeigen, dass Veranstaltungen auch in Zeiten von Covid-19 möglich sind.

Seit Anfang August 2020 wurden mit einem ehrenamtlichen Team und mit Hilfe von Sponsoren bereits 15 Locations spektakulär illuminiert und in Szene gesetzt. Zum Opening gab es einen erst nur einmalig geplanten Live-Stream. Gleich gab es begeisterte Nachfragen, auch künftig ein musikalisches Begleitprogramm zu gestalten. Zusätzlich zu den Illuminationen konnten daher weitere musikalische Livestreams realisiert werden. Und dies an mehreren besonderen Orten wie auf den historischen Mauern des Auerbacher Schlosses, in der Altstadt von Heppenheim oder auf dem Kirchberg Bensheim.

Aus einer Selektion der schönsten Impressionen wurde ein Wandkalender gestaltet, der online und verschiedenen regionalen Einzelhandelsgeschäften erworben werden kann. Unterstützt wurde die gesamte Aktion u. a. von:

e3motion

MKM Event Show Technik

GVO MEDIA

Astera LED Technology

session pro

Vision Tools

Kaiser Showtechnik

CK Veranstaltungstechnik

OK Veranstaltungstechnik

Kontakt zum Projekt

Johannes Spieß

www.bergstrasse-leuchtet.de

YouTube: Bergstraße leuchtet

Facebook: www.facebook.com/bergstrasse.leuchtet/

Instagram: www.instagram.com/bergstrasse.leuchtet

TikTok: https://tiktok.com/@bergstrasse.leuchtet

Fotos: Gregor Ott / Alexander Lott

St. Georg Bensheim (www.gvo-media.de)

Starkenburg Heppenheim (www.gvo-media.de)

St. Georg Bensheim (www.gvo-media.de)

St. Georg, Bensheim (Alexander Lott)

Auerbacher Schloss (www.gvo-media.de)

St. Peter Heppenheim – Abschlussveranstaltung 2020

Crews aus 15-30 Personen setzten die einzelnen Aktionen ehrenamtlich um

