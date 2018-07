Update für DAW: Bitwig kündigt Version 2.4 für Studio an

In einem großen Update für die hauseigene digitale Audioworkstation Studio bringt Bitwig in Version 2.4 einige Neuerungen für den integrierten Sampler. Doch auch weitere Funktionen und Verbesserungen haben es in das Programm geschafft, dass bald in einer Beta-Version getestet werden kann.

Das Update 2.4 für Bitwig Studio wurde angekündigt und steht bald als Beta-Version zum Test-Download bereit. Es enthält viele Neuerungen und Verbesserungen. Im Fokus steht diesmal der Sampler, der stark überarbeitet wurde und nun Wavetable-Funktionen und Granular-Synthese enthält.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Ein überarbeiter integrierter Sampler

Neue Modulationsmöglichkeiten und Decives

Möglichkeiten zur Anpassung der Größe und Farbe bestimmte Elemente der Programmoberfläche

Neue Templates zum Quick-Start

Weitere Verbesserungen bei der Bedienung von Modulationsfunktionen

MIDI Channel-Support

Einige Funktionen werden auch im folgenden Video zum Update vorgestellt:

Die Beta zu Version 2.4 soll voraussichtlich im Sommer erscheinen und ist kostenlos für jeden Bitwig-Nutzer mit einem Upgrade-Plan.

Quelle: Bitwig.com

Zur Website des Herstellers

