Think big: Maximus von Analogue Solutions

Anzeige

Analogue Solutions hat Maximus vorgestellt, einen neuen Großsynth mit einem Design-Ethos, der laut Schöpfer Tom Carpenter “wahrlich aus den Anfängen der analogen Synthesizer stammt”.

Anzeige

Maximus wird sein offizielles Debüt auf dem Synthfest UK 2023 geben, das für den 7. Oktober 2023 in Sheffield, England, geplant ist. In der Zwischenzeit hat Carpenter folgendes über Maximus verraten:

“Obwohl wir ihn als Polysynth bezeichnen, ist er so viel mehr. Uns fällt keine Bezeichnung für diesen Synthesizer ein, denn er ist so viel mehr als das. Wenn man an einen Polysynth denkt, denkt man an flache Synthesizer mit einem Satz von Reglern, die alle Stimmen gleichermaßen steuern. Indem Maximus jeder Stimme unabhängige Regler gibt, haben Sie mehr Freiheit, einzigartige Poly-Sounds zu kreieren, die mit traditionellen Polysynths nicht möglich sind, egal ob es sich um Hardware oder Software handelt. Sie können “traditionelle” Poly-Sounds (Pads usw.) wählen oder etwas unvorstellbar Anderes kreieren. Da Sie nie jede Stimme völlig identisch einstellen können, klingen Standard-Polys-Pads hervorragend nach Vintage.

Alle Stimm- und Modulationsschaltungen sind natürlich 100% analog. Wir haben uns bewusst von digitaler Technik ferngehalten, abgesehen natürlich von der digitalen, die in MIDI und den Minisequenzern benötigt wird.”

Wer von einem Oberheim Eight Voice träumt, wird den Maximus lieben…

Die Features von Maximus:

Specifications:

Voice – x8 2 VCO 1 Mixer 3 12dB filters 2 Full ADSR envelopes 1 16 step note/modulation loop sequencer 1 BBD style retro echo 1 Main out VCA 1 White Noise 1 Sub Osc 1 Portamento / Glide 1 VCO tune Vernier dial Generous selection of cross modulation controls.

Master 1 VC LFO 1 LFO with delay 1 LFO 8 channel stereo mixer 2 Real spring reverbs 1 Master control knobs 1 Poly MIDI to CV converter 4 Key modes 2 MIDI Sync modes 1 Multiple Generous modulation routing



Das Maximum AS300 main unit £22500 (£19900 Launch-Preis), das optionale Keyboard AS400 £1900.

Website