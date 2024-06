Musikproduktion mit AI – Die neue Sound&Recording ist da

Game Changer

Special: Künstliche Intelligenz

AI Voices – Stimmsimulationen

Was wie Science-Fiction klingt, ist längst Realität geworden: Vocal-Aufnahmen und Stimmen von jedem auf der Welt können in Sekundenschnelle in die der großen Stars gewandelt werden. Das kann besonders hilfreich sein, wenn man mal eben für Demosongs eine Stimme braucht, man aber selbst nicht unbedingt seine Stimme auf der Aufnahme haben möchte, wenn Backing-Vocals gebraucht werden oder aber der Sänger gerade nicht verfügbar ist und es für einen Release schnell gehen muss. Dann muss der Produzent ran. Und wir wissen, dass es Songs in den deutschen Charts gibt, in denen das bereits vorgekommen ist. Hier eine Übersicht der Plattformen, die diesen Dienst mit unterschiedlichen weiteren Features anbieten.

Statements zur Künstlichen Intelligenz – Meinungen aus der Branche

LANDR, iZotope Neutron, Sonible Smart EQ, Suno, ChatGPT … das ist nur ein kleiner Auszug aus den mit Machine Learning bzw. Künstlicher Intelligenz gespickten Tools, die in aller Munde sind und auf der einen Seite Producern sowie Mixing- und Mastering-Engineers den Angstschweiß auf die Stirn treiben, weil sie Sorgen haben, sie könnten mal ihren Job ersetzen. Auf der anderen Seite werden sie aber auch mit offenen Armen empfangen, da sie für Zeitersparnis im Workflow sorgen können und damit einen Vorteil bieten. Wir haben uns im Studiosofa Podcast bei den Gästen umgehört!

KI-Tools für die Musikproduktion

Spätestens seit die AI-Software Suno in der Version 3 vorliegt, ist KI bei allen Musikschaffenden in aller Munde (und Ohren), so beeindruckend sind die musikalischen Ergebnisse. Sich im Handumdrehen individuelle Songs erstellen lassen zu können, bereitet vielen allerdings eher Zukunftssorgen, als dass diese Entwicklung positiv gesehen wird. Im Folgenden schauen wir, was KI derzeit leisten kann und wo die Chancen liegen, diese als weitere Tool-Palette in eigenen Musikproduktionen gewinnbringend einzusetzen.

