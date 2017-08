Max Loderbauer nutzt das Modularsystem Buchla System 200e auch live

Modular-Synthesizer auf der Bühne − ein Widerspruch in sich? Nicht für Max Loderbauer. Der Berliner »Ambient-Guy« hat sein Buchla System 200e zum zentralen Element seiner Live-Performance gemacht.

Max Loderbauer hat das Modularsystem zum Zentrum seines aktuellen Instrumentariums gemacht. Egal ob der Wahlberliner mit seiner dreiköpfigen Elektro-Akustik-Band Ambiq, mit Klangkunst-Kollege Moritz von Oswald oder mit Star-DJ Ricardo Villalobos performt, sein Buchla 200e steht mit auf der Bühne. »Die klanglichen Ausdrucksmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt − und das funktioniert auch live«, erklärt Max.

»Es mag paradox klingen, aber Modular-Synthesizer bieten umfassende und vor allem spontanste Eingriffsmöglichkeiten in den Sound.« Dazu muss das System natürlich nach bestimmten Kriterien beschaffen und ausgestattet sein. Die Programmier-Features des Buchla sind hier eine große Hilfe. »Gerade für den Live-Einsatz sind zudem die vielfältigen Interface- Optionen eines Modularsystems höchst willkommen.« Max beschreibt in diesem Zusammenhang die Möglichkeiten seines Ambiq-Drummers Samuel Rohrer, die Sequenzer-Module des Buchla via Audiotrigger direkt zu steuern − ohne Rechner und MIDI-Umwege. Der großartige Sound eines solchen Systems wird dabei fast zur Nebensache.

