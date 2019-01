Der Synth-Wizard (Depeche Mode, Yazoo, Ereasure) zeigt uns sein Studio

Im Synth-Himmel mit Vince Clarke

Vince Clarke, der Synth-Wizard, der legendäre Bands wie Depeche Mode, Yazoo und Erasure mitgegründet hat, zeigt uns seine Synthesizer-Collection.

Die Studio-Tour ist ein Teil der Synth-Doku “I Dream Of Wires” und war bisher nur als Bonus-Teil der DVD verfügbar. In Vince Clarkes Studio bleiben keine Wünsche offen, er hat fast alles, was der echte Synth-Freak für ein selbstbestimmtes Leben braucht…

