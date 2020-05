Keyboards 03/2019 JAMIE CULLUM +++ 45 JAHRE YAMAHA +++ 80s-Sound heute! Synth-Pop-Legende HOWARD JONES +++ KAWAI NOVUS NV-5 – Hybrid Digitalpiano +++ Drummachine UNO DRUM – Beats für unterwegs Produkt anzeigen

Editor für Microkorg, Yamaha DX 7, Oberheim Matrix 1000 und sehr viele andere Synthesizer

Freeware-Tipp: Synth-Editor Edisyn

Für alle, die noch das eine oder andere Schätzchen aus den 80er- oder 90er- Jahren besitzen, kann der kostenlose Patch Editor Edyson Gold wert sein.

Die Open Source-Edit-Software steht für Windows, Mac und Linux zur Verfügung, unterstützt eine große Zahl von Synths und bietet viele Features (Randomization, Undo-Funktion, Microtonale Skalen etc.). Es läuft ab Java 11; die Installation von Edyson unter Sierra funktioniert laut Entwickler Sean Luke, Catalina wurde allerdings noch nicht ausprobiert.

Folgende Geräte werden unterstützt:

Alesis D4 and DM5

Casio CZ Series (CZ101, CZ1000, CZ3000, CZ5000, CZ-1)

DSI Prophet ’08

E-Mu Morpheus and Ultraproteus (Single, Hyperpreset, and MidiMap modes)

E-Mu Proteus 1, 1XR, 2, 2XR, 3, 3XR, and 1+Orchestral

Kawai K1, Kawai K1m, and Kawai K1r (Single and Multi Modes)

Kawai K4 and Kawai K4r (Single, Multi, Drum, and Effect Modes)

Kawai K5 and K5m (Single and Multi Modes, plus single-cycle wave uploading)

Korg SG Rack (Single and Multi Modes) and Korg SG Pro X

Korg MicroKorg (Single and Vocoder Modes)

Korg Microsampler

Korg Wavestation SR (Performance, Patch, and Wave Sequence Modes)

Oberheim Matrix 1000

PreenFM2

Red Sound DarkStar and DarkStar XP2

Roland D-110 (Tone and Multi Modes)

Roland JV-80 and JV-880 (Single and Multi Modes)

Waldorf Blofeld and Waldorf Blofeld Keyboard (Single and Multi Modes, plus Wavetable uploading)

Waldorf Microwave II, XT, and XTk (Single and Multi Modes)

Yamaha DX7 Family (DX7, TX7, TX802, TX216/TX816, Korg Volca FM, Dexed, DX200, DX9)

Yamaha 4-Op FM Family (DX21, DX27, DX100, TX81Z, DX11, TQ5, YS100, YS200, B200, etc.) (Single and (for TX81Z and DX11) Multi Modes)

Yamaha FB01 (Single and Multi Modes)

Yamaha TG33, SY22, and SY35 (Single and (for TG33) Multi Modes)

