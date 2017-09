Die neue KEYBOARDS 4/17 ist da!

Die neue KEYBOARDS 4/17 ist ab sofort versandkostenfrei über den Shop und natürlich auch im ausgewählten Zeitschriftenhandel erhältlich.

Für die aktuelle Ausgabe haben wir diesmal eine besonders exklusive Themenmischung zusammengestellt. Matthias Fuchs nimmt uns mit in die graue Synthesevorzeit und mitten hinein in die spannende Welt der Elektrophone. Darüber hinaus beschäftigt sich Bernhard Lösener mit der Geschichte eines der wohl bedeutendsten elektronischen Tasteninstrumente aller Zeiten: der Hammond Orgel.

Auf einem Abstecher nach Stockholm statteten wir zudem der Clavia-Mannschaft einen umfangreichen Besuch ab und sprachen bei der Gelegenheit auch ausführlich mit Gründer und Inhaber Hans Nordelius über den Nord-Spirit.

Dazu kommen exklusive Interviews mit Matt Black von Coldcut/Ninja Tune, Sam Battle von Look Mum No Computer, Beardy Guy / Walk Off The Earth und Foo Fighter Rami Jaffee. Einen Kaffee mit Paul Humphrey von OMD haben wir uns anlässlich des neuen Albums The Punishment of Luxury natürlich auch nicht entgehen lassen…

Viel Spaß beim Lesen der neuen KEYBOARDS!