Die Bass Station II im neuen Gewand

AFX Station: Novation kollaboriert mit Aphex Twin

Bei der von Novation vorgestellten AFX Station handelt es sich um eine Bass Station II im neuen schwarz/violetten Design.

Das letzte, zusammem mit Richard D. James aka Aphex Twin konzipierte Betriebsystem-Update (das auch in der alten Bass Station II installiert werden kann) versetzte den monofonen Analogsynth in die Lage, im AFX-Modus mit jeder Taste einen anderen Sound zu spielen und so auch als eine Art experimenteller Drumcomputer zu fungieren. Das Gerät wird zudem mit 128 neuen Sound-Patches und sieben ebenfalls neuen Overlay-Bänken von Noyze Lab, Perplex On, Richard Devine, r beny und Lightbath ausgeliefert. Zum Liferumfang der limitierten Edition gehört außerdem eine von Weirdcore, einem langjährigen Mitarbeiter von Aphex Twin, entworfene Geschenkbox.

