AlphaTheta HDJ-F9: Kabelloser DJ-Kopfhörer mit 9 ms Latenz

AlphaTheta stellt mit dem HDJ-F9 einen kabellosen On-Ear-DJ-Kopfhörer vor, der mehr Bewegungsfreiheit beim Auflegen ermöglichen soll. Dafür setzt der Hersteller auf seine SonicLink-Technologie mit einer angegebenen Latenz von nur neun Millisekunden. Hinzu kommen Touch-Pairing mit kompatiblem DJ-Equipment, neu entwickelte 40-mm-Treiber und Bluetooth für den Alltag. Der AlphaTheta HDJ-F9 ist laut Hersteller ab dem 15. Oktober 2026 für 379 Euro UVP erhältlich.

Kurzinfo auf einen Blick Der neue AlphaTheta HDJ-F9 ist ein geschlossener On-Ear-DJ-Kopfhörer mit SonicLink und laut Hersteller nur 9 ms Latenz. Er bietet Touch-Pairing, 40-mm-Treiber und bis zu neun Stunden kabelloses Monitoring bei ausgeschalteter Status-LED. Die UVP beträgt 379 Euro. Für DJ-Geräte ohne SonicLink ist der separat erhältliche Sender HP-TX01 für 129 Euro nötig.

SonicLink: Kabelloses Monitoring für Beatmatching und Scratching

Beim Vorhören muss das Kopfhörersignal möglichst unmittelbar auf die eigene Aktion reagieren. Genau hier setzt SonicLink an: AlphaTheta nennt eine Latenz von lediglich 9 ms und positioniert die Funkverbindung ausdrücklich für präzises Mixing und Scratching. Die niedrige Verzögerung bezieht sich auf SonicLink; für den ebenfalls vorhandenen Bluetooth-Modus gilt diese Angabe nicht.

Neu ist das SonicLink Touch-Pairing. An unterstütztem Equipment soll es genügen, den Kopfhörer an den vorgesehenen Bereich des Geräts zu halten. Als Beispiel nennt AlphaTheta den DJM-V5. Für dessen Touch-Pairing-Funktion ist die aktuelle Mixer-Firmware erforderlich.

Wer einen Mixer oder Controller ohne integriertes SonicLink verwendet, kann den separat angebotenen HP-TX01 einsetzen. Der Sender kostet 129 Euro UVP und gehört nicht zum Lieferumfang. Zusammen mit dem Kopfhörer ergibt sich damit ein Gesamtpreis von 508 Euro UVP. Ein praktisches Detail aus der Bedienungsanleitung: Im SonicLink-Modus wird die Abhörlautstärke am Zuspielgerät geregelt; die Lautstärketasten am Kopfhörer sind dann deaktiviert.

40-mm-Treiber und Abschirmung für die DJ-Booth

Der AlphaTheta HDJ-F9 ist geschlossen und dynamisch aufgebaut. Als On-Ear-Modell liegen seine Polster auf den Ohren auf. Neu entwickelte 40-mm-Treiber sollen druckvolle tiefe Frequenzen bis in den Subbassbereich liefern. Eine Bassreflexkammer an der Oberseite jeder Ohrmuschel soll außerdem die Konturen von Kicks und Basslines unterstützen.

Bei den Membranen verwendet AlphaTheta einen PEEK-PU-PEEK-Verbund, der unerwünschte Schwingungen reduzieren soll. Die interne Gehäusekonstruktion ist zugleich auf eine wirksame passive Abschirmung gegen Umgebungsgeräusche ausgelegt. Damit adressiert der Hersteller die typische Situation in einer lauten DJ-Booth, in der sich das Vorhörsignal gegen die PA und die Monitore durchsetzen muss.

Flexibler Kopfbügel und verriegelbares Kabel

Drehbar gelagerte Bügel und ein flexibler Silikon-Kopfbügel sollen verschiedene Abhörpositionen erleichtern – etwa das Vorhören mit einem Ohr oder das Ablegen auf der Schulter. Die verstellbaren Schieber bestehen aus Aluminiumdruckguss. Das Gewicht beträgt 285 Gramm ohne Kabel.

Für kabelgebundenes Monitoring liegt ein Spiralkabel mit L-förmigem Stecker bei. Es misst 1,2 Meter und lässt sich auf ungefähr drei Meter ausziehen. Ein Bajonettverschluss sichert die Verbindung am Kopfhörer gegen versehentliches Herausziehen. Beim Anschließen des Kabels werden die Funkfunktionen laut Bedienungsanleitung abgeschaltet.

Bis zu neun Stunden SonicLink und 25 Stunden Bluetooth

Bei ausgeschalteter Status-LED nennt AlphaTheta bis zu neun Stunden Laufzeit über SonicLink und bis zu 25 Stunden über Bluetooth. Mit aktivierter Beleuchtung fällt die Laufzeit kürzer aus. Die tatsächliche Betriebsdauer hängt unter anderem von Lautstärke und Audiomaterial ab.

Eine vollständige Ladung dauert ungefähr 2,5 Stunden. Bereits 30 Minuten Laden sollen bei ausgeschalteter Status-LED rund 2,5 Stunden SonicLink-Betrieb ermöglichen. Geladen wird über USB-C. Für die Einsatzplanung wichtig: Laut Handbuch lädt der Kopfhörer nur im ausgeschalteten Zustand.

Bluetooth-Multipoint und HEADPHONES CONNECT

Zusätzlich zu SonicLink unterstützt der HDJ-F9 Bluetooth 5.3 mit SBC und AAC. Per Multipoint lassen sich zwei Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden, etwa Smartphone und Computer, um zwischen ihnen zu wechseln. Google Fast Pair, Windows Swift Pair und ein integriertes Mikrofon für Telefonate ergänzen die Ausstattung.

Über die HEADPHONES CONNECT-App lassen sich Farbe und Helligkeit der Status-LED, die automatische Abschaltung und weitere Funktionen konfigurieren. Hinzu kommen Firmware-Updates und „Find My Headphones“, das beim Wiederfinden durch einen Signalton hilft. Die App kommuniziert laut Handbuch im Bluetooth-Modus mit dem Kopfhörer; LED-Einstellungen für SonicLink können dabei vorab festgelegt werden. Die iOS-Version der App soll laut Pressemitteilung zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Technische Daten im Überblick

Bauweise: geschlossen, dynamisch, On-Ear

geschlossen, dynamisch, On-Ear Treiber: 40 mm

40 mm Frequenzgang: 5 Hz bis 30 kHz laut Hersteller

5 Hz bis 30 kHz laut Hersteller Impedanz: 32 Ohm

32 Ohm SonicLink-Latenz: 9 ms laut Hersteller

9 ms laut Hersteller Funkreichweite: ca. 15 m über SonicLink, ca. 10 m über Bluetooth, jeweils bei ungehinderten Bedingungen

ca. 15 m über SonicLink, ca. 10 m über Bluetooth, jeweils bei ungehinderten Bedingungen Bluetooth: Version 5.3, SBC und AAC, Multipoint

Version 5.3, SBC und AAC, Multipoint Gewicht: 285 g ohne Kabel

Preis und Verfügbarkeit

Der AlphaTheta HDJ-F9 ist laut Hersteller ab dem 15. Oktober 2026 in Schwarz erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 379 Euro. Zum Lieferumfang gehören das Spiralkabel, ein schraubbarer 6,3-mm-Klinkenadapter, ein 0,5 Meter langes USB-C-Ladekabel und ein Transportbeutel. Der SonicLink-Sender HP-TX01 ist separat erhältlich.

Fazit: Mehr Bewegungsfreiheit mit klaren Anforderungen ans Setup

Der AlphaTheta HDJ-F9 richtet sich an DJs, die beim Vorhören auf das Kabel verzichten möchten und ein aufliegendes Kopfhörerformat bevorzugen. Besonders interessant ist die Kombination aus SonicLink, Touch-Pairing und kabelgebundener Anschlussoption. Für die Kaufentscheidung zählen neben der Passform vor allem das vorhandene DJ-Equipment und die benötigte Laufzeit: Ohne integriertes SonicLink kommen die Kosten des externen Senders hinzu, während die maximale Akkulaufzeit eine ausgeschaltete Status-LED voraussetzt.

Herstellerlink: HDJ-F9 – AlphaTheta

FAQ zum AlphaTheta HDJ-F9

Brauche ich für den HDJ-F9 einen zusätzlichen Sender?

Bei kompatiblem DJ-Equipment mit integriertem SonicLink ist eine direkte Verbindung möglich. Für Geräte ohne SonicLink wird der separat erhältliche HP-TX01 benötigt. Kabelgebunden lässt sich der Kopfhörer ohne Funksender nutzen.

Gelten die 9 ms Latenz auch für Bluetooth?

Nein. Die Herstellerangabe von 9 ms bezieht sich auf SonicLink. Für das zeitkritische DJ-Monitoring ist dieser Funkmodus vorgesehen; Bluetooth ergänzt die Nutzung mit Smartphone und Computer.

Wie lange hält der Akku?

Bei ausgeschalteter Status-LED nennt AlphaTheta bis zu neun Stunden über SonicLink und bis zu 25 Stunden über Bluetooth. Lautstärke, Audiomaterial und LED-Nutzung beeinflussen die tatsächliche Laufzeit.

Kann ich den HDJ-F9 auch mit Kabel verwenden?

Ja. Ein verriegelbares Spiralkabel gehört zum Lieferumfang. Es ist 1,2 Meter lang und auf etwa drei Meter ausziehbar. Beim Einstecken werden Bluetooth und SonicLink abgeschaltet.