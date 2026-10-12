KRK S12G4 Test: Leistungsstarker 12-Zoll-Subwoofer für größere Studios

Mit dem KRK S12G4 erweitert KRK seine Studio-Subwoofer der vierten Generation um ein kräftiges 12-Zoll-Modell für anspruchsvollere Nah- und Midfield-Setups. Der aktive Subwoofer kombiniert einen Glas-Aramid-Tieftöner mit 220 Watt Verstärkerleistung, einem Frequenzbereich bis hinunter zu 23 Hz und einer praxisnahen Anschlusssektion. Für 617 Euro richtet sich der KRK S12G4 an Produzent, Mixing- und Mastering-Studios sowie Postproduktionsplätze, denen ein kleiner 8- oder 10-Zoll-Subwoofer nicht mehr genügend Tiefbass-Reserve bietet.

12 Zoll, 220 Watt und ein solides Gehäuse

Der KRK S12G4 ist kein unauffälliger Zusatz für einen kleinen Schreibtischplatz: Mit 606 mm Breite, 416 mm Tiefe, 365 mm Höhe und 28,3 kg Gewicht verlangt er nach einem festen Standort und genügend Raum zur Entfaltung. Das verstärkte MDF-Gehäuse ist 15 beziehungsweise 18 mm stark ausgeführt und mit schwarzem Vinyl bezogen. Im Inneren arbeitet ein 12-Zoll-Woofer aus Glas-Aramid-Verbundstoff mit 2,5-Zoll-Schwingspule.

KRK setzt auf ein frontseitiges Bassreflexsystem. Das ist im Studioalltag sinnvoll, weil der Subwoofer nicht zwingend weit von der Rückwand abrücken muss, wie es bei rückseitigen Ports oft ratsam ist. Ganz ohne Aufmerksamkeit für die Aufstellung geht es natürlich trotzdem nicht: Gerade ein Subwoofer dieser Größe kann Raummoden deutlich anregen. Eine sorgfältige Positionierung, ein sinnvoll gewählter Pegel und die Abstimmung mit den Hauptmonitoren bleiben entscheidend.

Die überarbeitete vierte Generation soll gegenüber dem Vorgänger mit optimierten Bassreflexkanälen, weniger Strömungsgeräuschen und einem verbesserten Phasengang aufwarten. Auch die invertierte Staubschutzkappe wurde stabiler ausgeführt. Das klingt zunächst nach Detailarbeit, ist bei einem Subwoofer aber relevant: Ein sauberer, konturierter Tiefbass hilft beim Beurteilen von Kickdrum, Bass, Sub-Informationen und dem unteren Fundament eines Mixes deutlich mehr als bloße Lautstärke.



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Tiefbass für moderne Produktionen

Der angegebene Frequenzbereich von 23 bis 130 Hz bei -10 dB zeigt klar, wohin die Reise geht. Der S12G4 soll nicht nur den Bereich unterhalb kompakter Nahfeldmonitore auffüllen, sondern auch tieffrequente Anteile elektronischer Musik, Hip-Hop, Pop, Filmton oder immersiver Produktionen nachvollziehbar machen. Mit bis zu 120 dB maximalem Schalldruck bringt er zudem genug Reserven für größere Regieräume und Arbeitsplätze mit höherem Abhörpegel mit.

Ein großer Subwoofer ist allerdings nicht automatisch die richtige Lösung für jeden Raum. In einem kleinen, akustisch unbehandelten Homestudio kann ein 12-Zoll-Modell schnell mehr Probleme sichtbar machen, als es löst – oder sie durch überhöhte Pegel sogar verschleiern. Der KRK S12G4 passt besser in mittelgroße bis größere Räume, in denen seine Tiefbassfähigkeit auch kontrolliert nutzbar ist. Wer vor allem bei moderaten Pegeln arbeitet und einen kleinen Raum hat, sollte vor dem Kauf prüfen, ob ein kompakteres Modell nicht die ausgewogenere Wahl ist.

Flexible Integration ins Monitor-Setup

Bei der Anschlussausstattung zeigt sich der KRK erfreulich offen. Zur Verfügung stehen symmetrische XLR- und 6,3-mm-TRS-Anschlüsse sowie unsymmetrische Cinch-Buchsen. Damit lässt sich der S12G4 sowohl mit professionellen Audio-Interfaces und Monitor-Controllern als auch mit einfacheren Setups verbinden. Die Eingangsimpedanz liegt bei 9,4 kOhm symmetrisch und 9,2 kOhm unsymmetrisch.

Die integrierte Stereo-Frequenzweiche bietet schaltbare Trennfrequenzen bei 70, 80, 90 und 100 Hz. Das ist bewusst übersichtlich gehalten und deckt die typischen Übergabepunkte zu Nahfeldmonitoren ab. Besonders kompakte Monitore profitieren meist von einer etwas höheren Trennung, während größere Zwei- oder Drei-Wege-Systeme häufig mit 70 oder 80 Hz besser harmonieren. Die richtige Einstellung sollte nicht nach Bauchgefühl erfolgen: Referenzmusik, Messsoftware oder zumindest sorgfältiges Gegenhören helfen dabei, ein Loch oder eine Überhöhung im Übergangsbereich zu vermeiden.

Zusätzlich gibt es zwei Einstellungen für die Eingangsempfindlichkeit, einen Ground-Lift gegen mögliche Brummschleifen, einen schaltbaren Phasendreh und einen Standby-Modus. Der Phase-Schalter ist eine wichtige, wenn auch einfache Hilfe bei der Integration: Je nach Aufstellung und Hauptmonitoren kann eine Phasendrehung dafür sorgen, dass sich Subwoofer und Monitore im Übergangsbereich besser ergänzen statt gegenseitig auszulöschen.

Praktisch ist außerdem die Fußschalter-Option: Subwoofer und Hochpassfilter lassen sich gemeinsam auf Bypass schalten. Ein passender Fußschalter gehört nicht zum Lieferumfang, doch die Funktion ist beim Mischen sehr nützlich. So lässt sich schnell kontrollieren, ob ein Bassbereich tatsächlich im Mix funktioniert oder ob der Subwoofer unbemerkt zu viel Fundament vorgaukelt.

Kein DSP – mehr Verantwortung beim Einmessen

Der KRK S12G4 bietet keine automatische Raumeinmessung, keinen DSP und keine umfangreiche Raumkorrektur. Das ist in dieser Preisklasse kein K.-o.-Kriterium, aber eine klare Einordnung: Der Subwoofer liefert die Hardware-Basis, die Abstimmung übernimmt der Anwender. Wer ein unkompliziertes Einmesssystem direkt im Gerät erwartet, muss sich bei anderen Lösungen umsehen oder mit externer Messsoftware arbeiten.

Dafür bleibt das Konzept angenehm direkt. Die entscheidenden Einstellungen sind schnell erreichbar, und die Anschlussvielfalt macht den KRK auch für bestehende Setups interessant. Sinnvoll ist, zunächst die Hauptmonitore allein auf eine neutrale Lautstärke einzustellen, dann den Subwoofer mit zurückhaltendem Pegel hinzuzunehmen und anschließend Trennfrequenz sowie Phase zu kontrollieren. Ziel sollte nie ein spektakulär lauter Bass sein, sondern ein glaubwürdiger Übergang, bei dem der Subwoofer erst auffällt, wenn man ihn abschaltet.