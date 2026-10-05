Podcast erstellen: Welches Equipment brauche ich wirklich?

Wer einen Podcast starten möchte, landet schnell bei langen Einkaufslisten: Mikrofon, Interface, Recorder, Mischpult, Kopfhörer, Software, Akustikpaneele, Kamera und Licht. Für die ersten Folgen ist das meiste davon nicht zwingend nötig.

Entscheidend sind drei Dinge: Deine Stimme muss angenehm und verständlich klingen, das Equipment muss zu deinem Format passen und der Aufbau sollte so unkompliziert sein, dass du ihn regelmäßig nutzen möchtest. Dieser Guide zeigt, welches Podcast-Equipment du wirklich brauchst – und was zunächst warten kann.

Das Wichtigste zuerst: Ein gutes Mikrofon und ein ruhiger Raum

Das Mikrofon ist die zentrale Anschaffung für einen eigenen Podcast. Es bestimmt, wie nah, klar und angenehm deine Stimme beim Hören wirkt. Ein teures Mikrofon rettet allerdings keinen halligen Raum. Wer in einem großen, leeren Büro oder Wohnzimmer aufnimmt, wird auch mit hochwertiger Technik schnell einen entfernten, unruhigen Klang bekommen.

Bevor du zusätzliches Equipment kaufst, achte deshalb auf die Aufnahmeumgebung:

Fenster schließen und störende Geräte ausschalten

nicht direkt vor einer kahlen Wand sprechen

Vorhänge, Teppiche, Bücherregale und andere weiche Flächen nutzen

das Mikrofon nah an den Mund bringen

eine kurze Testaufnahme vor jeder Session machen

Ein normales Arbeitszimmer kann gut funktionieren. Wichtig ist nicht absolute Stille, sondern möglichst wenig Hall und ein kontrollierbarer Aufnahmeplatz.

USB oder XLR: Welcher Mikrofonanschluss ist der richtige?

Die erste technische Entscheidung lautet: USB-Mikrofon oder XLR-Mikrofon?

Ein USB-Mikrofon wird direkt mit dem Computer verbunden. Es enthält bereits die nötige Wandlungstechnik und funktioniert ohne zusätzliches Audio-Interface. Das ist ideal für Solo-Podcasts, Tutorials, Kommentare und erste Interviewversuche mit Remote-Gästen.

Ein XLR-Mikrofon braucht ein Audio-Interface oder einen Recorder. Dafür ist das System flexibler: Du kannst später weitere Mikrofone anschließen, die Verstärkung besser kontrollieren und die Technik für andere Audio-Projekte weiterverwenden.

Für einen Podcast mit einer Person ist ein gutes USB-Mikrofon völlig ausreichend. Wenn du regelmäßig mit Gästen im selben Raum arbeitest, mehrere Stimmen aufnehmen oder dein Setup langfristig ausbauen möchtest, ist XLR meist die bessere Basis.

Dynamisches oder Kondensatormikrofon?

Für Podcasting sind beide Mikrofonarten grundsätzlich geeignet. In der Praxis kommt es stark auf den Raum an.

Ein dynamisches Mikrofon nimmt vor allem die Stimme aus kurzer Distanz auf und blendet den Raum vergleichsweise gut aus. Es ist deshalb eine sehr sichere Wahl für unbehandelte Zimmer, Arbeitsplätze und Gesprächssituationen mit mehreren Personen. Die Stimme wirkt oft direkt, kompakt und angenehm kontrolliert.

Ein Kondensatormikrofon löst feiner auf und kann Stimmen sehr offen und detailreich aufnehmen. Gleichzeitig nimmt es aber mehr Raumhall, Tastaturgeräusche und Nebengeräusche mit auf. In einem gut klingenden Studio kann das ein Vorteil sein. Im normalen Homeoffice ist es oft eher eine zusätzliche Herausforderung.

Für die meisten Podcast-Starter gilt deshalb: Ein dynamisches Mikrofon ist nicht spektakulärer, aber häufig die praktischere Wahl.

Die richtige Mikrofonposition

Auch das beste Mikrofon klingt nur dann gut, wenn es richtig platziert ist. Eine Handbreit Abstand zum Mund ist ein guter Ausgangspunkt. Sprich nicht direkt frontal in die Kapsel, sondern leicht seitlich daran vorbei. Das reduziert harte Plosivlaute bei Wörtern mit „P“, „T“ und „B“.

Das Mikrofon sollte möglichst auf Mundhöhe stehen und nicht weit unten auf dem Tisch liegen. Wenn du dich beim Sprechen nach vorne beugen musst, wird der Abstand ständig unterschiedlich – und damit auch der Klang.

Ein Mikrofonarm ist deshalb mehr als Zubehör. Er bringt das Mikrofon stabil in die richtige Position, spart Platz und reduziert Geräusche vom Tisch. Ein Poppschutz oder Schaumstoff-Windschutz ist ebenfalls sinnvoll, damit die Aufnahme ruhiger und professioneller wirkt.

Brauche ich ein Audio-Interface?

Mit einem USB-Mikrofon: nein. Mit einem XLR-Mikrofon: ja.

Ein Audio-Interface verbindet Mikrofon und Computer. Es verstärkt das Mikrofonsignal, wandelt es in ein digitales Signal um und stellt oft einen Kopfhöreranschluss für die direkte Kontrolle bereit. Bei Kondensatormikrofonen liefert es außerdem die benötigte Phantomspeisung.

Für einen Solo-Podcast reicht ein Interface mit einem Mikrofoneingang. Wer regelmäßig Gäste im Raum empfängt, sollte direkt zu einem Modell mit mindestens zwei Eingängen greifen. Das verhindert, dass beim ersten Interview wieder neue Technik angeschafft werden muss.

Wichtig ist nicht, möglichst viele Funktionen zu haben. Entscheidend sind zuverlässige Treiber, ein sauber regelbarer Mikrofoneingang und ein guter Kopfhörerausgang.

Interface oder Podcast-Recorder?

Ein Interface ist die richtige Wahl, wenn du ohnehin am Computer aufnimmst und schneidest. Es ist kompakt, übersichtlich und für einen festen Arbeitsplatz ideal.

Ein Podcast-Recorder ist dann sinnvoll, wenn du mobil aufnehmen möchtest, mehrere Personen gleichzeitig am Tisch sitzen oder du möglichst unabhängig vom Rechner arbeiten willst. Viele Podcast-Recorder kombinieren mehrere Mikrofoneingänge, Kopfhöreranschlüsse, Speicherkarte und teils Funktionen für Telefon- oder Remote-Gäste.

Für zwei oder mehr Personen ist ein Recorder oft der unkompliziertere Weg. Jede Stimme kann auf einer eigenen Spur aufgenommen werden. Das ist später beim Schnitt Gold wert: Lautstärken lassen sich individuell anpassen, Huster leichter reduzieren und Gesprächspartner sauber trennen.

Kopfhörer: Warum sie beim Podcasten unverzichtbar sind

Kopfhörer sind beim Podcasting kein Accessoire, sondern Kontrolle. Sie zeigen sofort, ob ein Mikrofon rauscht, der Raum zu stark hörbar ist, die Stimme übersteuert oder ein Kabel Probleme macht.

Für die Aufnahme eignen sich geschlossene Kopfhörer besonders gut. Sie isolieren besser gegen Außengeräusche und geben wenig Schall nach außen ab. So gelangt möglichst wenig Kopfhörersignal zurück ins Mikrofon.

Bei einem Gespräch mit mehreren Personen sollte idealerweise jede Person einen Kopfhörer bekommen. Das ist vor allem wichtig, wenn Remote-Gäste zugeschaltet sind oder Einspieler und Musik abgespielt werden. Bei einer reinen Aufnahme am Tisch ohne Zuspieler können die Gesprächspartner notfalls auch ohne Kopfhörer arbeiten – die Person an der Technik sollte aber immer mithören.

Wie viele Mikrofone brauche ich für ein Interview?

Die einfache Regel lautet: eine Person, ein Mikrofon.

Zwei Personen an einem Mikrofon funktionieren nur unter sehr kontrollierten Bedingungen und machen die Nachbearbeitung schwierig. Sitzt eine Stimme etwas weiter weg oder spricht deutlich leiser, lässt sich das später nur begrenzt korrigieren. Eigene Mikrofone sorgen für besseren Klang und mehr Flexibilität beim Schnitt.

Für ein Interview mit zwei Personen brauchst du also:

zwei Mikrofone

zwei Stative oder Mikrofonarme

zwei XLR-Kabel

ein Interface oder einen Recorder mit zwei Mikrofoneingängen

mindestens einen Kopfhörer zur Kontrolle

Wenn drei oder vier Personen regelmäßig beteiligt sind, sollte die Anzahl der Mikrofoneingänge von Anfang an mitgeplant werden.

Brauche ich ein Mischpult?

Für die meisten Podcast-Starter: nein.

Ein klassisches Mischpult kann sinnvoll sein, wenn du Live-Streams produzierst, viele externe Quellen einbindest oder ein komplexes Studio-Setup mit mehreren Gästen betreibst. Für einen gewöhnlichen Podcast macht es den Aufbau aber oft unnötig kompliziert.

Ein Audio-Interface oder Podcast-Recorder übernimmt die wesentlichen Aufgaben bereits: Mikrofone anschließen, Pegel einstellen, Kopfhörer versorgen und getrennte Spuren aufnehmen. Ein Mischpult sollte erst dann dazukommen, wenn es einen konkreten Workflow verbessert.

Welche Software brauche ich?

Die Software muss vor allem zuverlässig aufnehmen und einfach schneiden können. Für den Anfang reichen Programme, mit denen du einzelne Spuren bearbeiten, Versprecher entfernen, Lautstärken anpassen und Dateien als WAV oder MP3 exportieren kannst.

Für die Bearbeitung sind drei Werkzeuge besonders hilfreich:

Equalizer: reduziert bei Bedarf tiefe Störgeräusche und verbessert die Verständlichkeit.

reduziert bei Bedarf tiefe Störgeräusche und verbessert die Verständlichkeit. Kompressor: gleicht zu große Lautstärkeunterschiede aus.

gleicht zu große Lautstärkeunterschiede aus. Limiter: verhindert Pegelspitzen beim finalen Export.

Wichtig: Nicht überbearbeiten. Eine Podcast-Stimme darf natürlich klingen. Zu starke Kompression, aggressive Rauschunterdrückung oder übertriebene Höhen machen Stimmen schnell künstlich und anstrengend.

Drei sinnvolle Podcast-Setups

1. Solo-Podcast: möglichst einfach starten

Dieses Setup reicht für Kommentare, Tutorials und erste Folgen:

USB-Mikrofon

Mikrofonarm oder stabiles Tischstativ

Poppschutz oder Windschutz

geschlossener Kopfhörer

Computer mit Aufnahme- und Schnittsoftware

Das ist die günstigste und schnellste Lösung. Sie funktioniert besonders gut, wenn du einen festen Aufnahmeplatz hast und überwiegend alleine sprichst.

2. Flexibles XLR-Setup für Solo und Interviews

Dieses Setup eignet sich für regelmäßige Produktionen:

dynamisches XLR-Mikrofon

Audio-Interface mit mindestens zwei Eingängen

Mikrofonarm

XLR-Kabel

geschlossener Kopfhörer

Computer mit Aufnahme- und Schnittsoftware

Damit kannst du alleine arbeiten, einen Gast vor Ort aufnehmen und bei Bedarf später erweitern.

3. Podcast mit mehreren Gästen oder mobilen Aufnahmen

Dieses Setup ist für Gesprächsrunden, Reportagen und Produktionen unterwegs gedacht:

dynamische XLR-Mikrofone für alle Sprecher

Mehrkanal-Podcast-Recorder

Mikrofonarme oder Stative

XLR-Kabel

Kopfhörer für Moderation und Gäste

SD-Karte oder Sicherungsmedium

optional: Kamera und Licht für eine Video-Version

Der größte Vorteil: Alle Stimmen werden getrennt aufgenommen. Das sorgt für eine deutlich bessere Kontrolle beim Schnitt.

Was du am Anfang nicht brauchst

Ein professioneller Podcast entsteht nicht dadurch, dass möglichst viel Technik auf dem Tisch steht. Diese Anschaffungen können später sinnvoll sein, sind für den Start aber selten notwendig:

großes Analogmischpult

externe Vorverstärker und Kompressoren

aufwendige Studioverkabelung

teure Akustikmaßnahmen ohne vorherige Raumprüfung

mehrere Kameras für reine Audioformate

umfangreiche Soundeffekt- und Musikbibliotheken

Investiere zuerst in ein passendes Mikrofon, einen stabilen Aufnahmeplatz und einen einfachen Workflow. Wenn du nach einigen Folgen merkst, wo es wirklich hakt, kannst du gezielt erweitern.

Fazit: Weniger Equipment, besserer Start

Für einen guten Podcast brauchst du kein voll ausgestattetes Studio. Ein passendes Mikrofon, ein Kopfhörer und eine ruhige Aufnahmeumgebung sind die Grundlage. Für Solo-Formate ist ein USB-Mikrofon der einfachste Einstieg. Für Interviews, mehrere Personen und langfristige Flexibilität lohnt sich ein dynamisches XLR-Mikrofon mit Audio-Interface oder Podcast-Recorder.

Die wichtigste Entscheidung ist nicht „Was ist das teuerste Equipment?“, sondern: „Mit welchem Setup kann ich regelmäßig gute Folgen aufnehmen?“ Wenn Technik den Ablauf vereinfacht, ist sie sinnvoll. Wenn sie nur weitere Hürden schafft, kann sie warten.