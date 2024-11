YouTube-Stars am Klavier und an der Gitarre

Wie Thomas Forschbach und Hannes Knechtges Musikunterricht spannend gestalten

Wer sagt, dass man Musikunterricht für das Klavier oder die Gitarre immer zu einer Musikschule vor Ort gehen muss? Die beiden YouTube-Pioniere Thomas Forschbach und Hannes Knechtges beweisen seit Jahren das Gegenteil und haben eine Online-Community aufgebaut, die begeistert zeigt: Musikalisches Können und Leidenschaft kann man auch digital vermitteln – und das auf einem hohen Niveau.

Musikunterricht auf YouTube

Wenn es um Online-Musikunterricht geht, fallen in Deutschland zwei Namen besonders auf: Thomas Forschbach und Hannes Knechtges. Beide haben mit ihren YouTube-Kanälen „werdemusiker“ Tausenden von Menschen das Musizieren näher gebracht. Thomas, der auf „werdemusiker – Klavier lernen“ über 396.000 Abonnenten begeistert, ist der Mann am Klavier und bringt sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen mit charmantem Lächeln und unglaublichem Talent die Magie der Tasten bei. Seine Tutorials sind mehr als reine Lektionen; sie lassen spüren, dass da ein echter Musiker mit Leidenschaft und Herzblut unterrichtet. Seine Erklärungen und Tipps sind präzise und verständlich, dass es selbst komplizierte Stücke wie „Experience“ von Ludovico Einaudi oder „Für Elise“ von Beethoven plötzlich gar nicht mehr so unmöglich erscheinen.

Das Erfolgskonzept der beiden geht weit über das Vermitteln von Noten und Techniken hinaus. Hannes Knechtges, der auf „werdemusiker – Gitarre lernen“ über 230.000 Abonnenten hat, zeigt mit seinen Gitarrentutorials, wie man auch ohne Vorkenntnisse wie ein Profi klingen kann. Von „Nothing Else Matters“ bis zu eigenen Variationen populärer Songs: Hannes bringt seinen Schülern nicht nur die Griffe, sondern die Leidenschaft zur Musik näher. Die Zuschauer fühlen sich dabei nicht allein, sondern wie in einer echten Klasse, unterstützt durch eine starke Online-Community und den Austausch in den Kommentaren.

Dass Thomas und Hannes so erfolgreich sind, liegt nicht nur an ihren musikalischen Fähigkeiten, sondern auch an ihrer einzigartigen Art, Unterricht zu gestalten. Die beiden Vollblutmusiker sind nicht einfach nur Lehrer, die Techniken beibringen – sie sind aktive Studiomusiker und stehen regelmäßig auf der Bühne. Das spürt man in ihren Videos, und genau das lieben ihre Schüler. Sie wollen nicht bloß Akkorde und Noten pauken, sondern ein Gefühl für die Musik entwickeln und lernen, wie man Songs so spielt, dass sie wirklich berühren.

Ein besonderes Highlight bei beiden ist die Liebe zum Detail. Thomas bringt zum Beispiel Stücke von Ludovico Einaudi, Yiruma oder Beethoven nicht nur in vereinfachter Form bei, sondern vermittelt den vollen Sound und die Spielweise, die das Original ausmachen. Wer bei ihm lernt, bekommt das Gefühl, wirklich authentisch zu spielen – als würde man das Stück selbst komponiert haben. Hannes macht es genauso bei seinen Gitarrenstücken. „Nothing Else Matters“ von Metallica? Kein Problem. Hannes zeigt nicht nur die Akkorde, sondern auch das Solo und alle kleinen Nuancen, die den Song so legendär machen.

Aber was ihre Kanäle wirklich besonders macht, ist das Gemeinschaftsgefühl, das sie schaffen. Viele, die denken, sie wären allein beim Online-Lernen, erleben schnell das Gegenteil: Die Kommentarsektion ist voll von anderen Schülern, die sich austauschen, Tipps geben und ihre Fortschritte teilen. Es ist fast so, als ob man in einer echten Klasse sitzt – nur mit dem Vorteil, dass man üben kann, wann und wo man will. Egal ob am PC, Tablet oder Smartphone, die Videos sind immer griffbereit, und so kann jeder in seinem eigenen Tempo lernen.

Ein weiterer Vorteil des digitalen Lernens mit Thomas und Hannes ist die Flexibilität, die sie bieten. Man kann zu jeder Zeit und an jedem Ort auf ihre Inhalte zugreifen, egal ob man mitten in der Nacht spontan Lust auf eine neue Klaviermelodie bekommt oder tagsüber in einer Pause die Gitarre zur Hand nimmt. Die Videos sind so aufgebaut, dass sowohl blutige Anfänger als auch Fortgeschrittene etwas davon haben – und mit jedem neuen Song wachsen Motivation und Begeisterung weiter.

Für viele ihrer Schüler war der Start mit Thomas und Hannes der Beginn einer echten Reise. Was als „mal ausprobieren“ begann, entwickelte sich oft zu einem festen Hobby und für manche sogar zur Leidenschaft fürs Leben. Es ist dieser Mix aus hochwertigem Unterricht, authentischem Musikerlebnis und echter Gemeinschaft, der „werdemusiker“ zu mehr als nur einem YouTube-Kanal macht. Es ist ein Ort, an dem Träume vom Musizieren Wirklichkeit werden können, und das unabhängig von Vorwissen oder finanziellen Möglichkeiten.

