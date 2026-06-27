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Waldorf Protein Angebot: Wavetable-Synthesizer zum Schnäppchenpreis

Veröffentlicht am von Markus Müller
Waldorf Protein Angebot: kompakter schwarzer Wavetable-Synthesizer mit Reglern, Layer-Tasten und blauem Gehäuserand.
27
Juni

Waldorf Protein Angebot – klassischer Waldorf-Charakter im kompakten Desktop-Format

Waldorf Proteinim Angebot: Wer auf den rauen, digitalen Charakter klassischer Wavetable-Synthesizer steht, sollte hier genauer hinhören. Der kompakte Desktop-Synth knüpft klanglich an den legendären Waldorf Microwave 1 an und kombiniert originale 8-Bit-ASIC-Oszillatoren, ein digitales 24-dB-CEM-Lowpass-Filter, 8 Stimmen, Multimode, Layer-Funktionen, Arpeggiator, Stepsequencer und zwei Effekt-Slots in einem modernen Format. Aktuell wird der Waldorf Protein für 289 Euro angeboten; laut Produktseite handelt es sich dabei um eine ungeöffnete Versandretoure.

Besonders spannend ist der Waldorf Protein B-Stock für Synthesizer-Fans, die glasige Wavetables, kantige Digitalflächen, experimentelle Sequenzen und mehrschichtige Sounds suchen. Dank 4 Parts, 4 Layern, 100 Factory Presets, 250 User-Speichern, polyphonem Aftertouch und Modulationsmatrix eignet sich der kleine Waldorf sowohl fürs Studio als auch für kompakte Live-Setups. (wir haben bereits den Protein für euch getestet). Allerdings sollte man beachten, dass das Netzteil laut Produktangaben separat erhältlich ist.

Fazit: Waldorf Protein Angebot

Der Waldorf Protein B-Stock ist ein attraktives Angebot für alle, die den typischen Waldorf-Wavetable-Sound in einem kompakten Desktop-Synth suchen. Klanglich zielt er klar auf Fans digitaler Synthesizer-Klassiker, bietet aber moderne Extras wie Layer, Multimode, Effekte und Stepsequencer. Wer mit B-Stock kein Problem hat und ein Netzteil einplant, bekommt hier einen spannenden Wavetable-Synthesizer mit viel Charakter zum reduzierten Preis.


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Waldorf Protein B-Stock

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