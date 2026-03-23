Newsletter zu Ostern: Unser erster Synthesizer Special-Deal ist raus

Synthesizer Special-Deal zu Ostern: Für viele Musikerinnen und Musiker ist der Newsletter weit mehr als nur eine praktische Erinnerung an neue Blogbeiträge. Er ist oft der direkte Draht zu frischen Ideen, spannendem Gear, Recording-Tipps und Inspiration aus der Welt von Synthesizern, Studio-Equipment und Musikproduktion. Genau deshalb freuen wir uns heute ganz besonders über einen kleinen Meilenstein.

Neben unserem gewohnten Newsletter mit den neuesten Beiträgen aus dem Musikerblog wurde nun auch zum ersten Mal ein Newsletter mit einem exklusiven Synthesizer Special-Deal zu einem besonders attraktiven Preis an alle Newsletterabonnenten versendet.

Damit möchten wir uns ganz ausdrücklich bei euch bedanken. Für eure Treue, euer Interesse an unseren Themen und dafür, dass ihr unseren Blog rund um Synthesizer, DJ, Recording und Tonstudio so aufmerksam begleitet. Ob Sounddesign, Studio-Setup, neue Geräte, kreative Produktionsideen oder hilfreiche Praxis-Tipps aus dem Recording-Alltag — es ist schön zu wissen, dass unsere Inhalte bei euch ankommen.

Gerade im Bereich Synthesizer ist die Begeisterung für neue Klänge, inspirierende Instrumente und kreative Technik ungebrochen. Umso schöner ist es, wenn wir euch nicht nur mit spannenden Artikeln versorgen können, sondern jetzt auch mit ausgewählten Angeboten, die für echte Freude im Studio sorgen. Der erste Special-Deal ist deshalb mehr als nur ein Angebot — er ist auch ein kleines Dankeschön an alle, die unseren Newsletter abonniert haben und Teil dieser Community sind.

Wir hoffen sehr, dass sich viele von euch über diesen exklusiven Deal freuen und vielleicht das genau der richtige Synthesizer ist, um neue Tracks zu starten, frische Sounds zu entdecken oder das eigene Studio-Setup sinnvoll zu erweitern. Vielleicht ist es genau das Instrument, das schon lange auf eurer Wunschliste stand.

Vielen Dank für eure Treue und euer Vertrauen.

Und an alle, die beim Special-Deal zuschlagen und sich den Synthesizer sichern:

Wir wünschen euch schon jetzt ein paar wunderschöne Ostertage — mit viel Spaß, kreativen Ideen und natürlich mit eurem neuen Musikinstrument.

Bleibt kreativ, bleibt inspiriert und schaut auch weiterhin in unseren Blog und Newsletter rein — es lohnt sich.

Verpasse in Zukunft keine attraktiven Deals und abonniere unseren Newsletter