Future Retro Revolution (2004) im Rückblick

Beim Future Retro Revolution fällt zuerst der Kreis auf: Die Step-Tasten sitzen rund um das Zentrum des Bedienfelds, die Klangregler folgen derselben Gestaltung. Dahinter steckt ein analoger Bass-Synthesizer, der den 303-Gedanken mit einer ungewöhnlichen Form des Sequenzierens verbindet. Aus heutiger Sicht macht gerade diese Verbindung den Revolution interessant. Er zeigt, wie viel Eigenständigkeit in einem Instrument stecken kann, dessen Klangerzeugung bewusst auf eine einzige Stimme und wenige zentrale Parameter konzentriert ist.

Kurzinfo auf einen Blick Der Future Retro Revolution ist ein monophoner Analog-Synthesizer von 2004 mit 303-orientierter Klangerzeugung, kreisförmigem Stepsequenzer und 256 Remix-Varianten pro Pattern. MIDI, CV/Gate und DIN Sync verbinden unterschiedliche Gerätegenerationen. Heute reizt vor allem sein eigenständiges Bedienkonzept; Klangspeicher und MIDI-Automation der analogen Regler fehlen.

2004 brachte Future Retro den Loop in Kreisform

Future Retro ordnet den Revolution in seiner Produktgeschichte dem Jahr 2004 zu. Damit gehört das Instrument inzwischen zu den Synthesizern, auf die sich ein Rückblick mit mehr als zwei Jahrzehnten Abstand lohnt. Auch das ursprüngliche Handbuch trägt dieses Copyright und stammt von Jered Flickinger. Sein Ausgangspunkt war die Roland TB-303: Future Retro wollte deren charakteristische Basslines nachbilden und zugleich zusätzliche Möglichkeiten für Klanggestaltung, Live-Spiel und die Verbindung mit anderen Geräten schaffen. revolutionmanual.pdf

Die musikalische Bezugslinie führt deshalb direkt zu Acid. Entscheidend sind dabei das Zusammenspiel von Filter, Hüllkurve, Akzenten und gleitenden Tonhöhen sowie die rhythmische Struktur eines Patterns. Wie die Vorlage ihre Rolle in der elektronischen Musik fand, beschreibt unser Vintage-Beitrag Roland TB-303: Vom Bass-Ersatz zur Acid-Ikone. Der Revolution entwickelte diese Spielweise mit einem eigenen Bedienkonzept weiter.

Warum der kreisförmige Sequenzer mehr als Gestaltung ist

Ein Pattern läuft bis zu seinem Endpunkt und beginnt anschließend wieder von vorn. Der Future Retro Revolution bildet diesen Ablauf räumlich als Kreis ab. Die 16 Step-Tasten und ihre LEDs machen die Position innerhalb der Schleife sichtbar. Die im Handbuch beschriebene Idee dahinter ist nachvollziehbar: Ein musikalischer Loop lässt sich als wiederkehrender Zyklus darstellen, ähnlich dem Umlauf eines Uhrzeigers.

Ob diese Anordnung intuitiver ist als eine gerade Tastenreihe, hängt von der eigenen Arbeitsweise ab. Sie lenkt den Blick jedoch auf das Pattern als geschlossenen Zusammenhang. Dazu kommt die Möglichkeit, Noten und andere Pattern-Daten während der Wiedergabe zu bearbeiten. Die Grundlagen dieser Arbeitsweise erklärt unser Tutorial Wie funktioniert ein Stepsequenzer im Synthesizer?.

Die analoge Klangerzeugung des Future Retro Revolution

Die Synthesizer-Stimme besteht aus einem spannungsgesteuerten Oszillator mit Sägezahn- oder Rechteckwelle, einem resonanzfähigen Tiefpassfilter und einer Verstärkersektion. Das Handbuch spezifiziert das Filter als dreipolig mit 18 dB pro Oktave. Cutoff, Resonanz, Hüllkurvenintensität und Decay stehen als direkte Regler zur Verfügung. Die Wellenform wird über einen Schalter auf der Rückseite gewählt.

Für eine Acid-Bassline ist diese Konzentration sinnvoll: Mit Cutoff verändert sich der Anteil hoher Frequenzen, während Resonanz den Bereich um die Filtergrenzfrequenz betont. Die Filterhüllkurve erzeugt die zeitliche Bewegung innerhalb einer Note. Wer diese Zusammenhänge gezielt einsetzen möchte, findet im Tutorial Cutoff und Resonance im Filter erklärt die passende Vertiefung.

Accent und Glide bestimmen die Phrasierung

Akzente wirken beim Revolution auf Filter und Lautstärke. Zusätzlich gibt es einen eigenen Accent-Decay-Regler. Laut Handbuch bietet er kürzere und längere Zeiten als die TB-303. Außerdem bestimmt er die kürzeste Abklingzeit der Filterhüllkurve. Damit lassen sich Betonungen gezielter formen, als es ein einfacher Lautstärkesprung erlauben würde. Glide verbindet die Tonhöhen aufeinanderfolgender Schritte mit einem gleitenden Übergang.

Erst aus der Verteilung von Noten, Pausen, Akzenten und Glides entsteht die typische Phrasierung. Eine Bassline kann deshalb schon durch veränderte Akzente eine andere Wirkung bekommen, obwohl ihre Tonhöhen gleich bleiben. Als praktische Anregung eignet sich unser Soundtutorial zum Acid-Bass mit der Behringer TD-3 aus dem Film Blade. Die dort behandelten Gestaltungsmittel lassen sich auch beim Revolution erkunden; die Reglereinstellungen sind gerätespezifisch.

Overdrive und Filtermodulation erweitern den Klang

Der zuschaltbare analoge Overdrive besitzt keinen eigenen Intensitätsregler. Seine Wirkung hängt laut Handbuch von der Resonanzeinstellung ab: Höhere Resonanz führt zu stärkerer Verzerrung. Das verbindet zwei Eingriffe in den Klang unmittelbar miteinander. Über CV Mod kann die Filterfrequenz außerdem der Tonhöhe des Sequenzers folgen. Wird eine externe Steuerspannung am Filter-CV-Eingang angeschlossen, übernimmt sie diese Modulation.

Patterns und Remix machen den Revolution eigenständig

Der digitale Sequenzer bietet 256 Pattern-Speicher in 16 Bänken sowie 16 Song-Speicher. Ein Pattern umfasst im 4/4-Takt bis zu 16 Schritte, im 3/4-Takt bis zu zwölf. Gespeichert werden unter anderem Tonhöhe, Notenlänge, Accent, Glide, Loop-Punkt und Swing. Das Tempo reicht von 20 bis 250 BPM. Patterns lassen sich verschieben, transponieren und rückwärts abspielen; mehrere Patterns können zu längeren Abläufen verbunden werden.

Bearbeitungen werden automatisch gespeichert. Für spontane Veränderungen ist das bequem, bei einem gelungenen Pattern verlangt es Aufmerksamkeit: Wer das Original behalten möchte, sollte vor dem Bearbeiten eine Kopie anlegen. Aus heutiger Sicht ist das eine charakteristische Eigenheit dieser Arbeitsweise, denn Spielen, Verändern und Speichern greifen unmittelbar ineinander.

Die Remix-Funktion verändert den Weg durch das Pattern

Die Remix-Funktion stellt 256 Varianten der Step-Abfolge bereit, gewählt über zwei Drehschalter. Sie arbeitet nach mathematisch festgelegten Abläufen: Schritte des vorhandenen Patterns werden in anderer Reihenfolge gelesen und können innerhalb eines Takts mehrfach vorkommen. Step 1 bleibt dabei der erste Schritt. Die musikalischen Ergebnisse hängen folglich stark davon ab, welche Noten, Pausen und Artikulationen im Ausgangspattern stehen.

Im Rückblick lässt sich darin ein Ansatz zur kontrollierten Variation erkennen, der für heutige Live-Jams weiterhin brauchbar ist. Eine bekannte Bassline bekommt neue rhythmische und melodische Verläufe, ohne dass jede Variante einzeln programmiert werden muss. Die Zahl 256 beschreibt allerdings die angebotenen Abspielvarianten; sie garantiert bei einem einfachen Pattern keine 256 hörbar unterschiedlichen Ergebnisse. Außerdem hat Rückwärtswiedergabe Vorrang vor Remix: Beim rückwärts abgespielten Pattern wird die Remix-Funktion laut ursprünglichem Handbuch außer Kraft gesetzt.

Analoge Stimme mit digitalen Stereo-Effekten

Hinter der analogen Klangerzeugung liegen 16 vorgegebene Stereo-Effekte mit 24-Bit-DSP. Dazu gehören Delay, Chorus, Flanger, verschiedene Hallprogramme und ein Rotary-Effekt. Zwei separate Dry/Wet-Regler bestimmen den Effektanteil für den linken und rechten Ausgangskanal. Die analoge Synthesizer-Stimme erzeugt ein Mono-Signal, das durch die Effektsektion räumlich verbreitert werden kann.

Die Effekte sind als schnell erreichbare Ergänzung angelegt. Ihre Parameter lassen sich nicht wie in einem umfangreichen Effektprozessor frei programmieren. Bei den beiden Delays nennt das Handbuch feste Zeiten von 141 beziehungsweise 107 Millisekunden. Für rhythmisch passende Wiederholungen muss daher das Verhältnis zum Tempo stimmen. Eine automatische Anpassung der Delay-Zeit an die MIDI-Clock sollte man beim ursprünglichen Revolution nicht voraussetzen.

MIDI, CV/Gate und DIN Sync verbinden Generationen

Der Future Retro Revolution kann seine eigene Stimme spielen und externe MIDI-Klangerzeuger sequenzieren. MIDI In, Out und Thru gehören ebenso zur Ausstattung wie ein CV-Ausgang nach dem 1-Volt-pro-Oktave-Prinzip und ein Gate-Ausgang. Zudem kann er eingehende MIDI-Noten in CV und Gate umsetzen. Die Grundlagen dieser Übersetzung behandelt unser Tutorial zum MIDI/CV-Interface. Bei der Verbindung mit heutigen Modulen ist eine konkrete Geräteangabe wichtig: Der Gate-Ausgang des Revolution liefert bis zu +12 Volt; der angeschlossene Eingang muss dafür geeignet sein.

Hinzu kommt DIN Sync mit 24 Impulsen pro Viertelnote, etwa für entsprechend ausgestattete ältere Roland-Geräte. Der Revolution kann diesen Takt auch ausgeben, wenn er selbst einer externen MIDI-Clock folgt. So eignet er sich als Verbindung zwischen einer DAW oder einem MIDI-Sequenzer und älterer Hardware. Wie sich MIDI-Clock, DIN Sync und andere Taktsignale unterscheiden, erklärt unser Tutorial MIDI Clock synchronisieren: Synthesizer, Drumcomputer und DAW richtig verbinden.

Externe Audiosignale und Samples kreativ bearbeiten

Über den Audioeingang können externe Signale durch Filter, Verstärker, Overdrive und DSP-Effekte laufen. Damit lässt sich beispielsweise ein Drumloop rhythmisch zerlegen und klanglich verändern. Der Sequenzer beeinflusst dabei, wann der Verstärker öffnet. Für ein dauerhaft durchlaufendes Signal beschreibt das Handbuch ein spezielles Pattern mit Loop-Punkt und Glide auf Step 1. Der Eingang erwartet Line-Pegel und lässt sich bewusst übersteuern.

Auch für Sample-Experimente hatte Future Retro eine Idee: In einem externen Sampler werden die Abschnitte eines Loops verschiedenen MIDI-Noten zugeordnet. Der Revolution spielt diese Noten und verändert ihre Reihenfolge über Remix. Das Handbuch beschreibt damit eine Anwendung, die über Acid-Basslinien hinausführt. Die Samples bleiben im angeschlossenen Gerät; der Revolution übernimmt ihre musikalische Ansteuerung.

Was aus heutiger Sicht reizt und was Grenzen setzt

Sein heutiger Reiz liegt in der Kombination aus direkter Klanggestaltung und variierbarem Pattern-Ablauf. Klangregler, Akzente und Remix lassen sich als zusammenhängende Performance nutzen. Gerade für Acid, Techno und experimentelle elektronische Musik bietet dieses Konzept einen klaren Ansatz: Ein überschaubares Ausgangsmaterial wird während der Wiedergabe verändert.

Die analogen Regler sind allerdings nicht digital erfasst. Ihre Einstellungen werden daher weder als Klang-Preset gespeichert noch als MIDI-CC gesendet; eine Fernsteuerung dieser Parameter per MIDI gehört ebenfalls nicht zum beschriebenen Konzept. Gespeichert werden die Sequenzdaten. Wer eine Session exakt wiederherstellen möchte, muss Reglerstellungen dokumentieren oder die Performance als Audio aufnehmen. Das Handbuch enthält dafür sogar ein leeres Patch-Sheet. Auch ein USB-Anschluss gehört nicht zur Ausstattung; für die DAW-Verbindung ist eine MIDI-Schnittstelle nötig.

Worauf es bei einem gebrauchten Revolution ankommt

Bei einem Gebrauchtgerät verdienen die Tasten, Regler und Anschlüsse ebenso Aufmerksamkeit wie die Stimmung des Oszillators und die Speicherung von Patterns nach dem Ausschalten. Der Sequenzerspeicher wird von einer internen 3,6-Volt-Batterie gestützt. Ihr Zustand ist nach so vielen Jahren relevant. Vor einem Wechsel sollten Patterns und Songs per MIDI-SysEx gesichert werden, denn beim Entfernen der Batterie geht der Speicherinhalt verloren. Der im Handbuch beschriebene Batteriewechsel erfordert Lötarbeiten und gehört bei fehlender Erfahrung in eine Fachwerkstatt.

Auch das Netzteil muss passen: Das ursprüngliche Handbuch nennt 12 Volt Wechselspannung bei 1 Ampere. Ein Netzteil mit 12 Volt Gleichspannung erfüllt diese Vorgabe nicht. Eine Funktionsprüfung sollte außerdem die Effektsektion, externe Synchronisation und die tatsächlich benötigten CV/Gate- oder DIN-Sync-Verbindungen einschließen. Für eine Kaufentscheidung zählt damit neben dem charakteristischen Konzept der Zustand des konkreten Exemplars.

Technische Eckdaten des ursprünglichen Revolution

Klangerzeugung: analog und monophon

analog und monophon Oszillator: Sägezahn oder Rechteck

Sägezahn oder Rechteck Filter: resonanzfähiger Tiefpass mit drei Polen und 18 dB pro Oktave

resonanzfähiger Tiefpass mit drei Polen und 18 dB pro Oktave Klanggestaltung: Filterhüllkurve, Accent mit eigenem Decay, Glide, analoge Overdrive-Stufe und Filter-CV-Modulation

Filterhüllkurve, Accent mit eigenem Decay, Glide, analoge Overdrive-Stufe und Filter-CV-Modulation Sequenzer: 256 Patterns, 16 Songs, bis zu 16 Steps bei 4/4 oder zwölf Steps bei 3/4

256 Patterns, 16 Songs, bis zu 16 Steps bei 4/4 oder zwölf Steps bei 3/4 Pattern-Funktionen: Echtzeitbearbeitung, Swing, Transposition, Verschiebung, Rückwärtswiedergabe und 256 Remix-Varianten

Echtzeitbearbeitung, Swing, Transposition, Verschiebung, Rückwärtswiedergabe und 256 Remix-Varianten Effekte: 16 vorgegebene Stereo-Programme mit 24-Bit-DSP und getrennten Dry/Wet-Reglern

16 vorgegebene Stereo-Programme mit 24-Bit-DSP und getrennten Dry/Wet-Reglern Anschlüsse: MIDI In/Out/Thru, DIN Sync Out, CV Out, Gate Out, Filter CV In, Audio In, Stereo-Hauptausgang und Kopfhörerausgang

MIDI In/Out/Thru, DIN Sync Out, CV Out, Gate Out, Filter CV In, Audio In, Stereo-Hauptausgang und Kopfhörerausgang Stromversorgung laut Originalhandbuch: 12 V AC, 1 A

Future Retro Revolution – Fazit

Der Future Retro Revolution ist aus heutiger Sicht ein eigenständiger Beitrag zur Geschichte der Acid-Synthesizer. Seine kreisförmige Oberfläche übersetzt den Loop-Gedanken in ein sichtbares Bedienprinzip, während die Remix-Funktion aus vorhandenen Patterns neue Abläufe erzeugt. Analoge Klangregler und vielfältige Anschlüsse ergänzen diesen Ansatz. Für Musiker, die Basslines während eines Jams formen und variieren möchten, bleibt das Konzept interessant. Fehlende Klangspeicher, begrenzte Effektbearbeitung und der Zustand eines über zwanzig Jahre alten Geräts gehören jedoch zur Bewertung dazu. Das Produkt wurde uns freundlicherweise von Jürgen Stiemert zur Verfügung gestellt.

Herstellerlink: FutureRetro Synthesizers

FAQ zum Future Retro Revolution

Was ist der Future Retro Revolution?

Der Future Retro Revolution ist ein analoger, monophoner Synthesizer von 2004 mit digitalem Stepsequenzer und Stereo-DSP-Effekten. Seine Klangerzeugung orientiert sich an der Roland TB-303; charakteristisch sind die kreisförmige Bedienoberfläche und die Remix-Funktion.

Was macht die Remix-Funktion?

Sie verändert die Reihenfolge, in der die Informationen eines Patterns abgespielt werden. Insgesamt stehen 256 Varianten bereit, wobei einzelne Schritte wiederholt werden können. Das Ergebnis hängt vom Ausgangspattern ab; Step 1 bleibt dessen Anfang.

Kann der Revolution Klang-Presets speichern?

Die analogen Klangregler werden nicht als Preset gespeichert. Der Sequenzer speichert dagegen Patterns und Songs. Für die spätere Wiederherstellung eines Sounds müssen die Reglerstellungen dokumentiert werden.

Kann er andere Synthesizer steuern?

Ja. Er kann externe Instrumente über MIDI sowie passende analoge Synthesizer über CV/Gate ansteuern. Sein CV-Ausgang verwendet 1 Volt pro Oktave, der Gate-Ausgang liefert bis zu +12 Volt. Über DIN Sync Out synchronisiert er entsprechend ausgestattete Geräte.

Ist der Future Retro Revolution ein Sampler?

Er besitzt keine eigene Sample-Aufnahme oder Sample-Wiedergabe. Er kann jedoch einen externen Sampler per MIDI spielen und dessen zugeordneten Samples mit der Remix-Funktion neue Abfolgen geben.

Ist seine Klangerzeugung vollständig analog?

Die Synthesizer-Stimme mit Oszillator, Filter und Verstärker sowie die Overdrive-Stufe arbeiten analog. Der Sequenzer und die zusätzliche DSP-Effektsektion sind digital.