Roland JUPITER-08: JUPITER-8-Sound im kompakten Boutique-Format

Zum 45. Geburtstag des JUPITER-8 stellt Roland den JUPITER-08 vor. Der kompakte Synthesizer überträgt Klangcharakter und Bedienkonzept des Klassikers ins Boutique-Format und ergänzt sie um aktuelle Produktions- und Performance-Funktionen. Dazu gehören zwei Klangparts, ein polyphoner 64-Step-Sequenzer, integrierte Effekte und ein USB-C-Audio/MIDI-Interface. Das Keyboard-Dock K-25m gehört bereits zum Lieferumfang.

Kurzinfo auf einen Blick Der Roland JUPITER-08 bringt den Klangcharakter und die Bedienoberfläche des JUPITER-8 ins kompakte Boutique-Format. Zwei Parts mit Split und Dual, ein polyphoner 64-Step-Sequenzer, Motion Recording und integrierte Effekte erweitern die Möglichkeiten. USB-C überträgt Audio und MIDI. Das Keyboard-Dock K-25m ist enthalten; Batteriebetrieb ermöglicht den mobilen Einsatz.

Roland JUPITER-08 greift den Synthesizer-Klassiker auf

Der JUPITER-8 gehört zu Rolands bekanntesten polyphonen Synthesizern. Mit dem JUPITER-08 nimmt der Hersteller dessen charakteristische Gestaltung und Klangkonzept erneut auf. Die farblich gegliederte Bedienoberfläche orientiert sich am Vorbild und bietet zahlreiche Regler, Schieberegler und Schalter für den direkten Zugriff auf die Klangerzeugung.

Die Bedienelemente umfassen unter anderem zwei Oszillatorsektionen, Crossmodulation, Oszillatorsynchronisation und Pulsbreitenmodulation. Hinzu kommen Hochpassfilter, eine Filtersektion mit umschaltbarer Flankensteilheit sowie Hüllkurven- und LFO-Funktionen. Damit richtet sich der Roland JUPITER-08 auch an Musiker, die ihre Sounds unmittelbar am Instrument formen möchten.

Laut Roland wurden außerdem die Stimmenzuweisung und das Verhalten der Tonhöhenschwankungen verfeinert. Diese Details sollen den lebendigen Klangcharakter des historischen Vorbilds unterstützen. Silberfarbene Seitenteile setzen einen neuen optischen Akzent am kompakten Boutique-Gehäuse.

Zwei Parts für Split und Dual

Der Roland JUPITER-08 bietet zwei Klangparts, die sich für Split- und Dual-Konfigurationen nutzen lassen. Dadurch können beispielsweise unterschiedliche Sounds auf getrennten Tastaturbereichen gespielt oder zwei Klänge übereinandergelegt werden. Das erweitert die Möglichkeiten für Bass- und Lead-Kombinationen ebenso wie für geschichtete Flächen.

Für eigene Klänge stehen laut technischem Datenblatt 240 Sound-Patch-Speicherplätze zur Verfügung. Eine Hold-Funktion hält gespielte Noten, während beide Hände für Klangänderungen frei bleiben. Zusammen mit den direkt erreichbaren Bedienelementen ist das besonders für elektronische Live-Sets und das Entwickeln bewegter Klangverläufe interessant.

Polyphoner Sequenzer mit Motion Recording

Der integrierte Step-Sequenzer arbeitet mit zwei Parts und bis zu 64 Schritten. Pro Part sind bis zu acht Noten je Schritt vorgesehen, sodass sich neben Basslinien und Melodien auch Akkordfolgen programmieren lassen. Insgesamt bietet der JUPITER-08 Speicher für 96 Patterns.

Mit Motion Recording können zusätzlich Reglerbewegungen aufgezeichnet werden. Dadurch lassen sich etwa Filterverläufe in ein Pattern einbinden, ohne sie bei jedem Durchlauf erneut von Hand auszuführen. Ein Arpeggiator ergänzt den Sequenzer für rhythmische Figuren und sich wiederholende Tonfolgen.

Über den externen Clock-Eingang lässt sich der Synthesizer außerdem in entsprechend ausgestattete Hardware-Setups einbinden.

Effekte inklusive Shimmer-Reverb

Zur internen Klangbearbeitung gehören unter anderem Chorus, Phaser, verschiedene Verzerrereffekte, Bitcrusher, LoFi-Kompressor und Pitch-Shifter. Darüber hinaus nennt Roland Delay, Reverb und einen Shimmer-Reverb für räumliche Klanggestaltung.

Damit lassen sich Sounds bereits im Gerät bearbeiten: von breiteren Flächen über rhythmische Echos bis zu deutlich verfremdeten Sequenzen. Eigene Taster für Chorus, Delay und Reverb erleichtern den Zugriff auf diese Effektbereiche.

USB-C, MIDI und mobiles Keyboard-Setup

Für die Verbindung mit Rechner und DAW verfügt der Roland JUPITER-08 über ein USB-C-Audio/MIDI-Interface. Klassische MIDI-Ein- und -Ausgänge ermöglichen die Einbindung weiterer MIDI-Hardware. Hinzu kommen ein Stereoausgang, ein Kopfhöreranschluss und ein Mix-Eingang, jeweils im Miniklinkenformat.

Das mitgelieferte K-25m-Keyboard-Dock macht den Synthesizer zu einer kompakten Einheit mit Tastatur. Integrierte Lautsprecher und die Stromversorgung über vier AA-Batterien beziehungsweise Akkus unterstützen den mobilen Einsatz. Alternativ wird das Instrument über USB-C versorgt. Mit NiMH-Akkus mit 1.900 mAh nennt Roland eine Laufzeit von ungefähr sechs Stunden, abhängig von den Einsatzbedingungen.

Wichtige Ausstattungsmerkmale

Zwei Klangparts mit Split- und Dual-Funktion

240 Sound-Patch-Speicherplätze und 96 Pattern-Speicherplätze

Polyphoner Sequenzer mit zwei Parts und bis zu 64 Schritten

Bis zu acht Noten pro Schritt und Part

Motion Recording, Arpeggiator und Hold-Funktion

Integrierte Effekte einschließlich Delay, Reverb und Shimmer-Reverb

USB-C für Audio, MIDI und Stromversorgung

MIDI In/Out und externer Clock-Eingang

Stereoausgang, Kopfhöreranschluss und Mix-Eingang

Keyboard-Dock K-25m im Lieferumfang

Gewicht einschließlich Keyboard-Dock und Batterien: 1,6 kg

Preis und Verfügbarkeit

Roland nennt Oktober 2026 als vorgesehenen Verfügbarkeitszeitraum für den JUPITER-08. Eine konkrete Preisangabe enthalten die vorliegenden Produktunterlagen nicht.

Roland JUPITER-08 – Fazit

Der Roland JUPITER-08 verbindet das Bedienkonzept des JUPITER-8 mit Funktionen für heutige Studio- und Live-Setups. Besonders interessant sind die Kombination aus zwei Klangparts, polyphonem Sequenzer, Motion Recording und integriertem Audio/MIDI-Interface. Das enthaltene Keyboard-Dock und der Batteriebetrieb machen das Paket zudem für mobile Anwendungen attraktiv. Wie überzeugend Klang, Bedienung und Performance-Möglichkeiten zusammenspielen, muss ein Praxistest zeigen.

FAQ zum Roland JUPITER-08

Was ist der Roland JUPITER-08?

Der Roland JUPITER-08 ist ein kompakter Boutique-Synthesizer, dessen Klangcharakter und Bedienoberfläche vom JUPITER-8 inspiriert sind. Er ergänzt das klassische Konzept um Sequenzer, Effekte und USB-C-Audio/MIDI.

Gehört eine Tastatur zum Lieferumfang?

Ja, Roland liefert den JUPITER-08 einschließlich des Keyboard-Docks K-25m aus.

Lassen sich zwei Sounds gleichzeitig spielen?

Ja, der Synthesizer bietet zwei Klangparts. Split und Dual ermöglichen getrennte Tastaturbereiche oder das Übereinanderlegen zweier Sounds.

Kann der JUPITER-08 ohne Computer genutzt werden?

Ja, er lässt sich über das mitgelieferte Keyboard-Dock spielen und mit vier AA-Batterien beziehungsweise Akkus betreiben. Lautsprecher sind integriert.

Überträgt USB-C auch Audiosignale?

Ja, der USB-C-Anschluss dient als Audio/MIDI-Schnittstelle und ermöglicht außerdem die Stromversorgung.

Wann soll der Roland JUPITER-08 erhältlich sein?

Laut Produktunterlagen ist die Verfügbarkeit für Oktober 2026 vorgesehen. Ein Preis wird darin nicht genannt.