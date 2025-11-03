Der IK Multimedia ARC On Ear eröffnet Produzenten, Toningenieuren und Musikern neue Möglichkeiten für akkurates Kopfhörer-Monitoring unterwegs und im Studio. Das kompakte System korrigiert Frequenzgangabweichungen von mehr als 250 Kopfhörermodellen und simuliert verschiedene Studiomonitor-Setups, ohne dass permanent Software am Rechner laufen muss. So werden Mixe und Produktionen auch unterwegs oder bei eingeschränkten Abhörbedingungen realistisch beurteilt. Das ARC On Ear kombiniert einen hochwertigen DAC mit Kopfhörerverstärker, basierend auf einem 32-Bit ESS SABRE® Konverter, und sorgt für eine neutrale und detailreiche Wiedergabe.

Profil- und Emulationsfunktionen

Der IK Multimedia ARC On Ear bietet eine umfangreiche Auswahl an Korrekturprofilen für über 250 Kopfhörermodelle, die kontinuierlich erweitert werden. Damit lassen sich selbst unterschiedlichste Kopfhörer präzise kalibrieren und Frequenzabweichungen ausgleichen. Zusätzlich kann das System mehr als 20 professionelle Studiomonitor-Setups simulieren, wodurch ein realistisches Abhörerlebnis erzeugt wird. Über die Funktion Virtual Speakers lassen sich zudem über 15 Consumer-Systeme nachbilden, von Bluetooth-Lautsprechern über TV-Boxen bis hin zu Smartphone-Outputs. Für unterschiedliche Arbeits- oder Mixing-Szenarien können bis zu fünf Presets frei belegt und jederzeit per Knopfdruck aufgerufen werden, was die Anpassung an verschiedene Kopfhörer oder persönliche Monitoring-Vorlieben besonders einfach macht.

Anschlüsse und Mobilität

Für maximale Flexibilität verfügt das ARC On Ear über einen USB-C-Anschluss, der sowohl für digitale Audioübertragung, den Betrieb als Interface als auch für das Aufladen des integrierten Akkus genutzt werden kann. Zusätzlich steht eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für den Anschluss an Mixer, Smartphones oder Tablets bereit, während ein 6,3-mm-Kopfhörerausgang die direkte Nutzung mit professionellen Studiokopfhörern ermöglicht. Dank der Akkulaufzeit von bis zu vier Stunden kann das System autark betrieben werden – alle Profile und Einstellungen sind direkt im Gerät gespeichert. Nach der einmaligen Einrichtung ist das ARC On Ear somit sofort einsatzbereit, ganz ohne laufenden Rechner.

Bedienung und Praxis

Die Bedienung ist intuitiv gestaltet: Drei Funktionstasten ermöglichen den direkten Zugriff auf Calibration (Frequenzkorrektur), Studio Simulation (Stereobreite, Ambience) und Virtual Speakers (Nachbildung unterschiedlicher Lautsprechersysteme). Die Tasten sind pro Preset frei konfigurierbar – etwa für Stummschaltung, Mono, Phase-Invert, Dim oder sogar Play/Pause.

Besonders praktisch für den mobilen Einsatz ist die robuste, hochwertige Verarbeitung: Das Metallgehäuse vermittelt Stabilität, die griffige Lautstärkeregelung und hochwertigen Taster bieten ein professionelles Bediengefühl. Eine mitgelieferte Transporttasche schützt das Gerät samt USB-C- und Analogkabel sicher beim Transport.

Dank Stand-alone-Funktion können Nutzer Mixe auch unterwegs kontrollieren, ohne dass ein laufender Rechner oder Softwarefenster benötigt wird. Gerade für nächtliche Sessions oder mobile Produktionen ist dies ein entscheidender Vorteil.

Klangqualität & Monitoring-Erfahrung

Die Frequenzkorrektur sorgt für ein lineares, neutrales Klangbild auf Kopfhörern und reduziert typische Verfärbungen. Die Studio-Simulation erzeugt ein realistisch weites Stereobild inklusive Raumanteilen, wodurch Mixe auf Kopfhörern erstaunlich präzise beurteilt werden können.

Virtual Speakers ermöglichen den Vergleich der eigenen Produktionen auf verschiedenen Monitor-Setups und Consumer-Geräten – von High-End-Studiomonitoren bis zu TV- oder Smartphone-Lautsprechern. In der Praxis profitieren insbesondere Kopfhörer wie Sennheiser HD 600 oder AKG K701: Der Bassbereich wird definierter, die Mitten klarer, ohne dass die Höhen unangenehm aggressiv wirken.

Fazit: IK Multimedia ARC On Ear Der ARC On Ear kostet etwa 297 Euro und bietet dafür eine kompakte, mobile Lösung für professionelles Kopfhörer-Monitoring. Die Kombination aus DAC, Kopfhörerverstärker, umfangreicher Korrektur-Datenbank und Monitorsimulation macht das Gerät besonders für mobile Studios, Home-Producer oder unterwegs arbeitende Toningenieure interessant. Mit dem IK Multimedia ARC On Ear erhalten Nutzer ein durchdachtes, tragbares Tool, das präzises, lineares Monitoring und realistische Studio-Simulation ermöglicht. Egal ob unterwegs, im Heimstudio oder bei nächtlichen Sessions – das Gerät steigert die Kontrolle über Mix und Master deutlich und bietet einen klaren Mehrwert für alle, die professionelle Klangentscheidungen auf Kopfhörern treffen möchten. Pro Stand-alone-Betrieb oder Integration als Audiointerface

Kalibrierung, Studio-Emulation und Virtual Speakers für professionelle Mixe

Akkubetrieb, kompakte Bauform, robuste Verarbeitung Contra Akku hält nur etwa vier Stunden – längere Sessions erfordern Netzbetrieb

Initiales Setup via Software notwendig

Hochspezialisierte Kopfhörermodelle können ggf. nicht optimal abgedeckt sein Link zur Herstellerseite: IK Multimedia