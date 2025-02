Wellen.Brecher – Eine Liebeserklärung an die Inklusion

Veröffentlicht am

Wellen.Brecher – Inklusions-Band Album Liebeserklärung

Die Berliner Band Wellen.Brecher ist kein gewöhnliches Musikprojekt – sie ist ein Statement. Seit sechs Jahren vereinen sie elektronische Sounds mit einer kompromisslosen Punk-Attitüde und zeigen dabei eindrucksvoll, wie Musik Barrieren sprengen kann. Ihr erstes vollständiges Album Liebeserklärung, das am 7. März 2025 über das Label Killekill erscheint, ist nicht nur eine Hommage an die Clubkultur, sondern auch ein starkes Zeichen für gelebte Inklusion.

Musik als Türöffner zur Inklusion

Wellen.Brecher ist eine Band, die von Vielfalt lebt. In der Formation spielen Musikerinnen und Musiker mit und ohne Behinderung gemeinsam – ohne Einschränkungen, ohne Kompromisse. Der Song Tierisch Verboten, der bereits vorab veröffentlicht wurde, gilt dabei als musikalisches Manifest für Inklusion. Klare Worte, treibende Beats und eine mitreißende Energie machen deutlich: Teilhabe ist kein Privileg, sondern ein Grundrecht.

Ein Sound, der verbindet

Musikalisch ist Liebeserklärung ein wilder Ritt durch vier Jahrzehnte elektronischer Musikgeschichte. Vom Afrika-Bambaataa-artigen Intro Türöffner über die EBM-Attacke Kaputt bis hin zu nostalgischen New-Beat- und Detroit-Techno-Anleihen wie in Julia – die Band zitiert, dekonstruiert und erschafft dabei ihren ganz eigenen, unverwechselbaren Sound. Die Vocals stehen dabei im Zentrum: mal fordernd, mal reflektierend, aber immer mit einer klaren Botschaft.

Wellen.Brecher Inklusions-Band Album Liebeserklärung – Mehr als Musik

Doch Wellen.Brecher sind mehr als eine Band – sie sind eine Bewegung. Unterstützt von der Initiative Musik und gefördert durch Projektmittel der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, zeigt dieses Projekt, wie gelebte Inklusion in der Musikszene aussehen kann. Es geht nicht darum, sich anzupassen oder in bestehende Strukturen hineinzupressen – Wellen.Brecher sprengen sie einfach.

Mit Liebeserklärung präsentieren sie nicht nur ein beeindruckendes Album, sondern auch eine Einladung an alle, Musik in ihrer kraftvollsten Form zu erleben: als verbindendes Element zwischen Menschen, unabhängig von Herkunft, Beeinträchtigungen oder gesellschaftlichen Normen. Inklusion ist kein Randthema – sie ist der Kern einer offenen, kreativen Musikszene.

Wellen.Brecher Inklusions-Band Album Liebeserklärung: Hörenswert!

Wer sich auf dieses Album einlässt, bekommt nicht nur ein vielseitiges Klangspektrum geboten, sondern erlebt ein Stück gelebte Utopie. Wellen.Brecher beweisen eindrucksvoll, dass elektronische Musik nicht nur Tanzflächen füllen, sondern auch Denkräume öffnen kann. Eine echte Liebeserklärung – an die Musik, an die Clubkultur und an eine inklusive Gesellschaft.

Liebeserklärung erscheint am 7. März 2025 digital sowie auf Vinyl (12″ & 7″) und ist mit Remixen von Künstlern wie L.F.T., Alienata und Ben Pest versehen. Mehr Infos und Pre-Order gibt es auf Ick Mach Welle.