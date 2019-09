Transform

Synth-Pop-Legende Howard Jones im Interview

(Bild: Simon Fowler)

Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben jemanden treffen werde, der 1985 beim wohl legendärsten Konzert, dem Live-Aid im Londoner Wembley Stadion, vor über 70.000 Konzertbesuchern und 2,9 Milliarden Menschen weltweit an den Bildschirmen aufgetreten ist. Nach meinem Treffen mit Howard Jones, kann ich diesen Punkt in meiner Liste abhaken. Ich treffe den smarten Briten in einem Hotel in Köln und spreche mit ihm über seinen Auftritt in Wembley, seine Musik und Queen.

Howard, wie hast du dich während deines Auftritts bei LiveAid, was als das legendärste Konzert aller Zeiten gilt, gefühlt?

Es war ein großartiger Tag. Ich bin sehr froh, dass ich einen kleinen Teil dazu beitragen konnte. Der Song, den ich ausgewählt hatte, war auch wirklich der richtige für diesen Tag.

Du hast Hide & Seek am Piano gespielt, was eigentlich ein ElektroTrack ist. Startet dein Songwriting denn am Piano, und war das die UrVersion des Songs?

Nein, eigentlich nicht. Ich habe mit 7 Jahren angefangen, Piano zu spielen. Aber zu der Zeit habe ich während des Songwritings immer mit Synthesizern und Drummachines begonnen. Ich habe den Song also von den Synthesizern auf das Piano transformiert. Ein paar Songs habe ich am Piano geschrieben, wie beispielsweise No One Is To Blame.

Hast du den Film Bohemian Rhapsody gesehen?

Ja.

War das für dich nicht eine Art Zeitreise?

Ja klar, die haben es wirklich sehr gut rekonstruiert. Es gab nur ein paar Aspekte, die nicht ganz richtig waren. Sie haben den Bereich mit den Wohnwagen gezeigt, die als Umkleide dienten. Die gab es nicht. Sie kamen auch nicht alle in einer Limousine, sondern nur Freddie. Der Rest flog mit einem Helikopter ein. Das weiß ich, weil ich mit ihnen dort zusammen drinsaß. Aber die Atmosphäre haben sie wirklich super eingefangen.

Kommen wir zurück zu deinem Songwriting. Kannst du dokumentieren, wie dein größter Hit What Is Love von 1984 entstand?

Klar! Eigentlich starte ich mit dem Groove. Bei What Is Love hatte ich aber tatsächlich zuerst die Lyrics und fing dann mit der Musik dazu an.

Ich hatte eine 808-Dummachine und den Pro-One Mono-Synth mit einem 12-Step-Sequenzer; den hatte ich so modifiziert, dass ich kleine Sequenzen einprogrammieren konnte. Die Arpeggios stammen aus dem Juno-60, Brass-Elemente kommen aus dem Jupiter-8 und dem DX7, die Flöten aus Emulator One. Der Moog Prodigy spielte den Bass. Dann kamen erst die anderen Gitarren-Spuren usw. Der Song entstand also durch die Limitierung meines Equipments und ist so aufgebaut, dass ich ihn auch als One-Man-Show performen kann.

Aufgenommen wurde der Song damals in den Farmyard Studios in Buckinghamshire.

