Statement von Roger Linn zu LM Drum & IconDrum

Roger Linn, der Ingenieur, der die LinnDrum-Maschinen erfand, die ursprüngliche Akai MPC-Serie an den Start brachte und zusammen mit Dave Smith die Drum Machine Tempest entwickelte, sieht sich derzeit mit gleich zwei neuen Klonen seiner legendären LinnDrum konfrontiert. Dazu hat er ein paar interessante Gedanken auf seiner Website veröffentlicht.

Roger Linn zur Behringer LM Drum

Behringer hatte die ersten Entwürfe zu einer Drum-Maschine im Stil einer LinnDrum schon vor ein paar Jahren vorgestellt. Der Hintergrund war, dass Behringer ehemaliges Tour-Equipment der Band „Tears for Fears“ in einer Auktion erworben hatte, was man als Vorlage für die Entwicklung von Vintage-Klonen nehmen wollte. Darunter war auch eine LinnDrum.

Letztes Jahr wurde die Entwicklung der LM Drum endlich abgeschlossen und offenbar hatte Uli Behringer ein Exemplar zur Begutachtung an Roger Linn geschickt. Die LM Drum ist einerseits optisch an das Linn-Design angelehnt und besitzt deren Sounds sowie Drums aus der LM-1 und der Linn 9000. Andererseits merkt Roger Linn auch an, dass viel von seinen originalen Schaltungen (von 1982) übernommen wurde, einschließlich einiger Ideen, die Linn selbst als schlecht bezeichnet. Als Beispiel führt er das Tuning-Feature an, das sich nur auf Snare, Toms und Congas anwenden ließ.

Allerdings gilt dieses Argument nur bedingt. So wie seinerzeit Künstler wie Prince bestimmte E-Proms, etwa den Sidestick, einfach auf die Slots steckte, die sich tunen ließen, kann man auch in der LM Drum beliebige Samples den entsprechenden Kanälen zuweisen. Außerdem teilte Behringer kürzlich mit, dass man an einem Firmware-Update arbeitet, dass das Tuning für alle Drums ermöglichen soll.

Legal, aber ethisch?

Roger Linn weist darauf hin, dass er von Behringer niemals um Erlaubnis für die Verwendung des Designs und der Drum-Sounds gefragt wurde. Es gab seiner Darstellung nach jedoch im Jahr 2020 eine Anfrage, ob Roger Linn für eine zukünftige Entwicklung mit Behringer zusammenarbeiten wolle, was er jedoch freundlich ablehnte: „… because of concern about Behringer’s past business ethics and legal practices.“

Das Resümee von Roger Linn zur LM Drum fällt zwiespältig aus. Seine Entwicklungen wurden bereits in der Vergangenheit auch von anderen Firmen aufgegriffen und die LM-Drums schwirren zuhauf im Netz herum, sodass es für ihn schwierig wäre, seine Rechte überall zu schützen – und er mag generell keine Rechtsstreitigkeiten – sodass er diese Sachen bislang ignorierte. Lieber wendet er sich der Zukunft zu, als sich um diese Dinge aus der Vergangenheit zu kümmern.

Einzig für die Nutzung der Drum-Sounds, die seinerzeit der Studio-Drummer Art Wood für Linn aufgenommen hat, hätte er sich gewünscht, wenn er von Uli Behringer um Erlaubnis gefragt worden wäre. Aus Sicht von Behringer handelte man legal, aber Roger Linn fragt sich, ob das auch ethisch war?

Roger Linn zur GForce IconDrum

Kürzlich erschien auch das Plug-in IconDrum von GForce Software, das sich ebenfalls am Design und den Sounds der LinnDrum bedient. Im Gegensatz zu Behringer hatte GForce gesagt, dass sie das Plug-in nicht gegen den Willen von Roger Linn veröffentlichen würden und so hat er ein Auge zugedrückt. Es stand auch eine kleine Gewinnbeteiligung im Raum, wenn GForce den Name „LinnDrum“ verwenden dürfte, doch Roger Linn lehnte hauptsächlich deswegen ab, weil er die Bezeichnung für falsch hielt, da das Plug-in keinen Sequenzer besitzt und somit auch keine Drum-Maschine sei.

Generell wundert sich Roger Linn über die Nostalgiewelle. Die Begeisterung für analoge Synthesizer an sich ist für ihn nachvollziehbar, doch gibt es seiner Meinung nach viele innovative Syntheseformen. Vintage-Synthesizer sind das eine, aber das Interesse an digitalen Vintage Drum-Maschinen leuchtet ihm nicht ein. Aber zum Anschluss merkt Roger Linn versöhnlich an, dass er in jungen Jahren als Gitarrist auch endlose Diskussionen über „gute Distortions“ geführt hat.

Was haltet ihr von Roger Linns Statement und der Problematik im Allgemeinen?

Unter diesem Link könnt ihr euch das Statement von Roger Linn im Original durchlesen.

Hier findet ihr unsere News zur Behringer LM Drum.