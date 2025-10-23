Kraftwerk-Mitgründer Florian Schneider’s Instrumente und Studio-Schätze werden versteigert – darunter ikonische Vocoder und ein EMS Synthi AKS aus der „Autobahn“-Ära. Insgesamt gehen rund 500 Objekte aus Schneiders Nachlass in die Auktion; der Gesamterlös wird auf 450.000–650.000 US-Dollar geschätzt.
Termin & Ort: 19. November 2025, Musician’s Hall of Fame & Museum, Nashville (10:00 Uhr CST ≈ 17:00 Uhr MEZ). Katalog und Registrierung laufen über Julien’s Auctions.
Highlights für Synth-Nerds
-
Vocoder (u. a. auf The Man-Machine und Computer World zu hören) – Schätzung: 30.000–50.000 $
-
EMS Synthi AKS („Koffer-Synth“) aus der Autobahn-Zeit – Schätzung: 15.000–20.000 $
-
Außerdem im Mix: rare Orsi-Altflöte, Polaroids aus dem Studio und weitere persönliche Stücke.
Warum das wichtig ist
Für Synth-Fans ist das eine seltene Chance, klangprägende Werkzeuge der Elektronik-Geschichte in die eigenen Hände zu bekommen – vom kompakten, patchbaren Synthi AKS bis zum Vocoder, der Schneiders maschinenmenschliche Ästhetik prägte. Live-taugliche Zeitzeugen, keine Museumsstücke.
So bist du bei der Auktion von (Kraftwerk) Florian Schneider dabei:
Der Online-Katalog mit Los-Details, Fotos und Bietregeln ist bei Julien’s abrufbar; die Versteigerung startet am 19.11. vor Ort in Nashville. Julien’s Auctions
Unsere neuesten Beiträge
Florian Schneider (Kraftwerk): Kult-Gear kommt unter den Hammer
Kraftwerk-Mitgründer Florian Schneider’s Instrumente und Studio-Schätze werden versteigert – darunter ikonische Vocoder und ein EMS [...]> WEITERLESEN
SynTesla Giorgio III – Ein gigantisches Modularsystem für die Hans Zimmer World-Tour
SynTesla Giorgio III ist ein gewaltiges Modularsystem, das als Spezialanfertigung für die World-Tour 2025/2026 von [...]> WEITERLESEN
Ketron Update V5.0 für Event-Serie
Ketron bringt OS-Update 5.0.0 für EVM – großes Funktions- und Sound-Refresh Kurzmeldung – Synth & [...]> WEITERLESEN