Florian Schneider (Kraftwerk): Kult-Gear kommt unter den Hammer

Kraftwerk-Mitgründer Florian Schneider’s Instrumente und Studio-Schätze werden versteigert – darunter ikonische Vocoder und ein EMS Synthi AKS aus der „Autobahn“-Ära. Insgesamt gehen rund 500 Objekte aus Schneiders Nachlass in die Auktion; der Gesamterlös wird auf 450.000–650.000 US-Dollar geschätzt.

Termin & Ort: 19. November 2025, Musician’s Hall of Fame & Museum, Nashville (10:00 Uhr CST ≈ 17:00 Uhr MEZ). Katalog und Registrierung laufen über Julien’s Auctions.

Highlights für Synth-Nerds

Vocoder (u. a. auf The Man-Machine und Computer World zu hören) – Schätzung: 30.000–50.000 $

EMS Synthi AKS („Koffer-Synth“) aus der Autobahn-Zeit – Schätzung: 15.000–20.000 $

Außerdem im Mix: rare Orsi-Altflöte, Polaroids aus dem Studio und weitere persönliche Stücke.

Warum das wichtig ist

Für Synth-Fans ist das eine seltene Chance, klangprägende Werkzeuge der Elektronik-Geschichte in die eigenen Hände zu bekommen – vom kompakten, patchbaren Synthi AKS bis zum Vocoder, der Schneiders maschinenmenschliche Ästhetik prägte. Live-taugliche Zeitzeugen, keine Museumsstücke.

So bist du bei der Auktion von (Kraftwerk) Florian Schneider dabei:

Der Online-Katalog mit Los-Details, Fotos und Bietregeln ist bei Julien’s abrufbar; die Versteigerung startet am 19.11. vor Ort in Nashville. Julien’s Auctions