Die neue Ausgabe des Sound&Recording-Magazin widmet sich voll und ganz der faszinierenden Welt der Musikkassette. In diesem Special dreht sich alles um das legendäre Tonträger-Format – von spannenden Interviews bis hin zu kreativen DIY-Projekten.
Highlights der Ausgabe:
- Tapedeck Records: Aufnehmen & Mischen auf Kassette mit dem Tascam Portastudio – inklusive kreativer Workarounds
- Paul Martin (Wizbit): 440.000 Kassetten pro Jahr – Insights in Massenproduktion und Design
- Studiotipps: Restaurieren von alten Musikkassetten
- Battery Operated: DIY-Sounddesign mit getunten Tape Recordern und Hardware-Experimente
- Kassetten als Marketing-Tool & Medium für Indie-Künstler:innen, darunter Paul Erntges, Michael Heiber und Osaka Rising
- Historische Zahlen & die Reise der Kassette
- Kreatives Sound Design: Arbeiten von the.pilot.luna & Hiro Nakamura
- Legendäre Kassettenrecorder: Von Tascam bis Fostex
Und das Beste: Alle Interviews aus der Ausgabe sind auch ungekürzt im Podcast verfügbar!
Verschiedene Formate warten auf dich:
- Magazin „Nostalgie im Kompaktformat“ – Das Musikkassetten-Special
- Collector’s Edition: Magazin, Podcast auf Kassette & unbegrenzter Digitalzugang 🎁
- Podcast auf echter Musikkassette: Für Tape-Enthusiasten
- Podcast mit Online Access: Alle Episoden sofort & exklusiv vor Spotify
Mehr Infos & Bestellungen unter: www.soundandrecording-magazin.de
Unsere neuesten Beiträge
Die Musikkassette – Nostalgie trifft auf Kultformat
Die neue Ausgabe des Sound&Recording-Magazin widmet sich voll und ganz der faszinierenden Welt der Musikkassette. In [...]> WEITERLESEN
Outboard: Soll ein Preamp oder Kompressor das Signal färben?
Dürfen externe Outboard-Geräte wie Preamps oder Kompressoren das Signal färben? – Vor- und Nachteile für [...]> WEITERLESEN
News: Izotope Ozone 12 – Masteringtool
Ozone 12 – Das neue Zeitalter des Masterings ist da! iZotope hebt mit Ozone 12 [...]> WEITERLESEN