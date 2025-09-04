Stories

Die Musikkassette – Nostalgie trifft auf Kultformat

Veröffentlicht am von Markus Müller
Die Musikkassette und Bedeutung für heutige Musiker
04
Sep.

Die neue Ausgabe des Sound&Recording-Magazin widmet sich voll und ganz der faszinierenden Welt der Musikkassette. In diesem Special dreht sich alles um das legendäre Tonträger-Format – von spannenden Interviews bis hin zu kreativen DIY-Projekten.

Highlights der Ausgabe:

  • Tapedeck Records: Aufnehmen & Mischen auf Kassette mit dem Tascam Portastudio – inklusive kreativer Workarounds
  • Paul Martin (Wizbit): 440.000 Kassetten pro Jahr – Insights in Massenproduktion und Design
  • Studiotipps: Restaurieren von alten Musikkassetten
  • Battery Operated: DIY-Sounddesign mit getunten Tape Recordern und Hardware-Experimente
  • Kassetten als Marketing-Tool & Medium für Indie-Künstler:innen, darunter Paul Erntges, Michael Heiber und Osaka Rising
  • Historische Zahlen & die Reise der Kassette
  • Kreatives Sound Design: Arbeiten von the.pilot.luna & Hiro Nakamura
  • Legendäre Kassettenrecorder: Von Tascam bis Fostex

Und das Beste: Alle Interviews aus der Ausgabe sind auch ungekürzt im Podcast verfügbar!

Verschiedene Formate warten auf dich:

  • Magazin „Nostalgie im Kompaktformat“ – Das Musikkassetten-Special
  • Collector’s Edition: Magazin, Podcast auf Kassette & unbegrenzter Digitalzugang 🎁
  • Podcast auf echter Musikkassette: Für Tape-Enthusiasten
  • Podcast mit Online Access: Alle Episoden sofort & exklusiv vor Spotify

Mehr Infos & Bestellungen unterwww.soundandrecording-magazin.de

