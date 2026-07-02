Rupert Neve Designs OptoFET Test: Zwei Kompressoren, ein Konzept

Der Rupert Neve Designs OptoFET gehört mit einem Preis von 2.149 Euro eindeutig zur Oberklasse analoger Dynamikprozessoren. Das 19″-Gerät kombiniert eine eigene FET-Schaltung mit einer optischen Kompressorschaltung in nur einer Höheneinheit. Was zunächst nach einer komfortablen Kombination zweier bekannter Kompressionsprinzipien klingt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als deutlich komplexeres Werkzeug: Der OptoFET versteht sich weniger als klassischen Kompressor, sondern vielmehr als vielseitige Plattform zur Dynamik- und Klanggestaltung.
Neben dem seriellen Betrieb beider Kompressoren erlaubt der OptoFET auch eine frequenzabhängige Aufteilung des Signals. Ergänzt wird das Konzept durch harmonische Klangbearbeitung, Parallelkompression, umfangreiche Gain-Strukturen und eine durchdachte Signalführung. Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob der OptoFET komprimieren kann – sondern wie intuitiv sich diese Vielzahl an Möglichkeiten im Studioalltag nutzen lässt.
Signalweg mit ungewöhnlicher Flexibilität
Das Herzstück bildet der sogenannte Dual-Stage-Modus. Hier durchläuft das Signal beide Kompressoren hintereinander. Besonders interessant ist dabei die FLIP-Funktion, mit der sich die Reihenfolge jederzeit umkehren lässt.
Arbeitet zunächst der FET-Kompressor, werden schnelle Pegelspitzen früh abgefangen. Der nachgeschaltete OPTO-Kompressor übernimmt anschließend die musikalische Verdichtung des bereits kontrollierten Signals. Umgekehrt reagiert zunächst die langsamere OPTO-Stufe, bevor der FET verbleibende Transienten bearbeitet. Bereits diese scheinbar kleine Änderung verändert den Charakter der Dynamikbearbeitung deutlich und erweitert den klanglichen Gestaltungsspielraum erheblich. Das schnelle Umschalten der Reihenfolge ermöglicht ein unmittelbares A/B-Vergleichen, ohne externe Patchbay oder zwei separate Kompressoren bemühen zu müssen.
Noch interessanter wird das Konzept im Dual-Band-Modus. Hier arbeitet der OptoFET nicht mehr seriell, sondern trennt das Eingangssignal über eine stufenlos regelbare Frequenzweiche zwischen 50 und 500 Hz in zwei Frequenzbereiche auf. Anschließend übernimmt jeder Kompressor einen eigenen Frequenzbereich. Auch hier lässt sich über FLIP festlegen, ob der FET den Tiefen- oder den Höhenbereich bearbeitet.
Das unterscheidet den OptoFET von klassischen Multiband-Kompressoren. Statt mehrere identische Kompressoren für unterschiedliche Frequenzbereiche einzusetzen, kombiniert Rupert Neve Designs bewusst zwei vollkommen verschiedene Regelcharakteristiken. Dadurch entsteht nicht nur eine frequenzabhängige Dynamikbearbeitung, sondern gleichzeitig eine unterschiedliche klangliche Gewichtung beider Frequenzbereiche.
Mehr als Kompression
Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass Rupert Neve Designs den OptoFET nicht ausschließlich als Dynamikprozessor entwickelt hat. Beide Kompressoren besitzen eigene Blend-Regler für Parallelkompression, schaltbare Sidechain-Hochpassfilter sowie eigene Make-up-Gain-Stufen. Ergänzt werden sie durch globale Ein- und Ausgangstrimmungen sowie eine transformatorbalancierte Ausgangsstufe. Hinzu kommen zwei spezielle Klangmodi: GRIT in der FET-Sektion und BLOOM im OPTO-Kompressor.
GRIT erzeugt zusätzliche hochfrequente Obertöne und verleiht Signalen mehr Präsenz sowie eine aggressivere Transientenabbildung. BLOOM verfolgt den entgegengesetzten Ansatz und betont harmonische Anteile niedriger Ordnung. Das Ergebnis wirkt voller, wärmer und körperreicher.
Praxis: Vielseitigkeit mit entsprechendem Anspruch
Bereits beim ersten Blick auf die Frontplatte wird klar, dass der OptoFET kein Kompressor ist, den man nach wenigen Minuten vollständig verstanden hat. Rupert Neve Designs verzichtet bewusst auf eine reduzierte Bedienoberfläche zugunsten maximaler Flexibilität. Beide Kompressorsektionen besitzen vollständige Bedienelemente für Attack, Release, Threshold, Make-up-Gain und Blend. Hinzu kommen Input- und Output-Trim, Sidechain-Hochpassfilter, die Harmonic-Modi GRIT und BLOOM sowie die globalen Funktionen für Dual Stage, Dual Band und FLIP.
Die gute Nachricht: Trotz der Vielzahl an Parametern bleibt die Bedienung logisch aufgebaut. Beide Kompressoren sind spiegelbildlich angeordnet und folgen derselben Bedienphilosophie. Wer mit klassischen Hardware-Kompressoren vertraut ist, findet sich schnell zurecht. Gleichzeitig verlangt der OptoFET aber nach einer gewissen Einarbeitungszeit. Viele Parameter beeinflussen sich gegenseitig, insbesondere wenn beide Kompressoren gleichzeitig arbeiten.
Wie gut lässt sich der OptoFET kontrollieren?
Beide Kompressoren besitzen klar nachvollziehbare Regelcharakteristiken. Der FET reagiert erwartungsgemäß sehr schnell und eignet sich hervorragend, um Transienten sauber einzufangen oder einem Signal zusätzliche Präsenz zu verleihen. Der OPTO-Kompressor arbeitet deutlich gemächlicher und vermittelt den typischen Eindruck einer musikalischen Verdichtung, ohne den Klang unnötig einzuengen.
Komplexer wird die Bedienung, sobald beide Sektionen gemeinsam genutzt werden. Dann entscheidet nicht mehr nur Threshold oder Ratio über das Ergebnis, sondern ebenso die Reihenfolge der Signalverarbeitung, die Blend-Regler und das gesamte Gain-Staging. Besonders die Kombination aus Input-Trim, den beiden Make-up-Gains und der Ausgangsstufe eröffnet enorme klangliche Möglichkeiten, verlangt aber gleichzeitig Aufmerksamkeit.
Das ist kein Nachteil, sondern vielmehr Teil des Konzepts. Der OptoFET belohnt Anwender, die sich bewusst mit seiner Arbeitsweise beschäftigen. Wer hingegen schnelle Standard-Kompression erwartet, wird anfangs vermutlich häufiger nachregeln als bei klassischen Einzweck-Kompressoren.
Positiv fällt dabei auf, dass Rupert Neve Designs auf 31-stufig gerasterte Regler setzt. Gerade bei komplexen Einstellungen erhöht das die Wiederholbarkeit deutlich und erleichtert das Nachvollziehen einmal gefundener Sweet Spots.
Dual Stage in der Praxis
Die serielle Arbeitsweise dürfte für viele Anwender der häufigste Betriebsmodus sein. Hier zeigt sich besonders gut, warum zwei unterschiedliche Kompressortypen sinnvoll kombiniert wurden.
Arbeitet zunächst der FET-Kompressor, entstehen sehr kontrollierte Transienten. Der nachfolgende OPTO-Kompressor sorgt anschließend für eine angenehm gleichmäßige Verdichtung. Dieses Zusammenspiel eignet sich insbesondere für dynamische Gesangsaufnahmen, Bass oder Instrumente mit stark wechselnden Pegeln.
Wird die Reihenfolge umgekehrt, verändert sich das Regelverhalten hörbar. Der OPTO-Kompressor glättet zunächst den Pegelverlauf, bevor der FET verbliebene Spitzen einfängt. Laut der englischen Praxistranskription lassen sich beide Varianten unmittelbar vergleichen, was den kreativen Entscheidungsprozess deutlich beschleunigt. Gerade bei Vocals zeigten sich dadurch unterschiedliche Charaktere, ohne dass externe Signalwege verändert werden mussten.
Dual Band eröffnet neue Möglichkeiten
Hier verlässt der OptoFET die klassische Kompressorwelt und entwickelt sich zu einem Werkzeug, das Dynamikbearbeitung und Klangformung miteinander verbindet. Durch die frei einstellbare Übergangsfrequenz zwischen 50 und 500 Hz lassen sich beispielsweise tiefe Frequenzen deutlich anders behandeln als Mitten und Höhen. Besonders bei Bassinstrumenten oder komplexen Bus-Signalen eröffnet das interessante Möglichkeiten. So kann der Tieftonbereich kontrolliert und stabil gehalten werden, während Höhen und Transienten gleichzeitig mehr Offenheit oder Präsenz erhalten.
Interessant ist dabei ein weiterer Effekt: Da beide Frequenzbereiche über eigene Make-up-Gains verfügen, verändert sich gleichzeitig auch die wahrgenommene Klangbalance. Der OptoFET übernimmt dadurch teilweise Aufgaben, die sonst einem Equalizer zufallen würden. Die englische Demonstration beschreibt diesen Effekt treffend als eine Art tonale Gesamtformung, ohne tatsächlich einen EQ einzusetzen.
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