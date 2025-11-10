Neu: RØDECaster Video S – die All-in-One-Konsole

RØDECaster Video S – die perfekte Zentrale für Podcaster, Streamer und Content-Creator
RØDE stellt mit dem RØDECaster Video S eine kompakte Produktionszentrale vor, die Video-Switcher, Audio-Mixer, Rekorder und Streaming-Hub in einem Gerät vereint. Dank leistungsfähiger CPU, klar strukturiertem Bedienfeld und szenenbasierter Schaltarchitektur kommen Content Creator, Livestreamer und Videoproduzent:innen ohne lange Einarbeitung direkt ins Arbeiten.
Das Wichtigste in 30 Sekunden
- Intuitives Panel: 5 Szenen- und 4 Quellen-Taster, dazu Record, AUTO, CUT und 6 Funktionstasten (Fade to Black, Media, Overlay, Multi Source, Keying, Inspect)
- I/O satt: 3× HDMI In (1080p), 1× konfigurierbarer HDMI Out, 4× USB-C (inkl. separatem Port für externe Aufnahme), Ethernet, Bluetooth 5.3
- Audio-Proficlass: 2× Neutrik Combo (XLR/6,35 mm), integrierte Empfänger für 2× RØDE Wireless, bis zu 76 dB Vorverstärkung, APHEX® Processing
- Recording & Streaming: Direkt- und ISO-Aufzeichnung (H.264), RTMP über LAN/WLAN, UVC zum Rechner, NDI® mit bis zu 4 Eingängen + 1 Ausgang
- Smart Switching: Automatisierte Kamera-/Szenenwechsel getriggert vom Audiosignal – ideal für Solo-Producer
Bedienung: Szenen, Quellen, Kontrolle
Das aufgeräumte Front-Panel liefert große, beleuchtete Tasten für Videoquellen und Szenen, Start/Stop, AUTO-Transitions und den Direktzugriff auf Chroma Key, Multi-Source-Layouts, Grafiken und Medien. Ein hochauflösender 2″-Touchscreen plus Dreh-Encoder beschleunigt die Konfiguration.
Über 5 Szenen-Taster lassen sich komplette Produktionen vorbereiten – inkl. mehrerer Videoquellen, Bildern, Videos und Key-Inputs. Mit Inspect checkst du jederzeit, welche Szene auf welchem Taster liegt und passt sie on the fly an. Auto-Switching übernimmt auf Wunsch Kamera-/Szenenwechsel abhängig vom Ton – z.B. bei Sprecherwechseln.
Anschlüsse & Formfaktor
Rückseitig bietet der RØDECaster Video S 3× HDMI In, 1× HDMI Out (frei konfigurierbar), Ethernet und 4× USB-C:
- UVC/Video-Eingang (auch für RØDE USB-Audiogeräte)
- 2× USB-C für gleichzeitige Verbindungen zu zwei Rechnern/Mobilgeräten
- 1× USB-C für externe Datenträger (SSD/Stick)
Dazu kommen 2× 6,35 mm TRS für Kopfhörer. Die Konsole ist 254 × 129 × 61 mm groß und wiegt 875 g – ideal fürs Studio, den mobilen Aufbau oder den Regietisch.
RØDECaster Video S: Pro-Audio inside
Die Audiosektion ist vollwertig: 2× Neutrik Combo für Mikrofon, Instrument oder Line, integrierte Dual-Empfänger für RØDE Wireless, ultra-rauscharme Revolution®-Preamps mit bis zu 76 dB Gain.
Zur Veredelung steht APHEX® Processing bereit (EQ, Kompressor, De-Esser, High-Pass, Stereo-Panorama, Exciter™, Big Bottom™, Compellor™). Jeder Eingang lässt sich separat bearbeiten – broadcast-tauglich ohne zusätzliche Plug-ins.
Aufzeichnen, ISO-Tracks & Streaming
Der RØDECaster Video S zeichnet direkt in H.264 auf ein externes USB-Laufwerk auf oder gibt per UVC an den Rechner. Für den Schnitt bietet er ISO-Aufzeichnung von vier Videoquellen plus Program-Feed als separate H.264/AVC-Dateien.
Streaming geht direkt via RTMP (LAN oder WLAN) zu YouTube, Twitch, Facebook, X, LinkedIn & Co. Über Ethernet steht zudem NDI® bereit: bis zu 4 NDI-Eingänge und 1 NDI-Ausgang, inklusive PTZ-Support für Netzwerkkameras.
Keying, Layer & Media
Zwei Chroma Keyer (Grün/Blau) plus Luma Keyer und zwei Downstream-Keyer für Overlays/Logos sorgen für On-Air-Grafiken ohne Umwege. Bis zu 9 Layer sind gleichzeitig möglich (Preview & Program). Zwei Media-Player mit 24 GB Onboard-Speicher (MP4, PNG, JPG, WAV) liefern Intros, Bumper und Lower Thirds aus der Konsole.
Remote-Control & Software
Mit der kostenlosen RØDECaster App (Mac/PC) lässt sich die Konsole komfortabel fernsteuern: Szenen anlegen, Audiomischungen und Effekte konfigurieren, Geräteeinstellungen sichern – perfekt für Teams oder wiederkehrende Setups.
Technische Kerndaten (Auszug)
- Umschalten von bis zu 4 Videoquellen und 5 Szenen
- 3× HDMI In (1080p), 1× HDMI Out (konfigurierbar), automatische Normwandlung an allen HDMI/USB-Eingängen
- RTMP-Streaming über Ethernet/WLAN, NDI® bis 4 In/1 Out
- UVC zum Rechner, Direktaufzeichnung (H.264) auf USB-Datenträger
- 2× Neutrik Combo (XLR/6,35 mm), integrierte Empfänger für 2× RØDE Wireless
- Bluetooth 5.3, 2× Kopfhörer-Out (6,35 mm TRS)
- 2″-Touchscreen, 2 Encoder, 5 Szenen-, 4 Quellen-, Record/AUTO/CUT + 6 Funktionstaster
- 254 × 129 × 61 mm, 875 g, Netzteil & SuperSpeed USB-C-Kabel im Lieferumfang
RØDECaster Video S – für wen lohnt sich’s?
- Solo-Streamer & Podcaster: dank Auto-Switching und integrierter Funkstrecken
- Video-Creator & YouTube-Studios: ISO-Files für schnellen Schnitt, On-Board-Grafiken
- Hybrid-Setups & Event-Regie: NDI®, PTZ-Support, Mehrrechner-Anbindung, zuverlässige Direktaufnahme
Herstellerseite: RØDE (Deutschland)
