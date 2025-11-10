Neu: RØDECaster Video S – die All-in-One-Konsole

RØDECaster Video S – die perfekte Zentrale für Podcaster, Streamer und Content-Creator

RØDE stellt mit dem RØDECaster Video S eine kompakte Produktionszentrale vor, die Video-Switcher, Audio-Mixer, Rekorder und Streaming-Hub in einem Gerät vereint. Dank leistungsfähiger CPU, klar strukturiertem Bedienfeld und szenenbasierter Schaltarchitektur kommen Content Creator, Livestreamer und Videoproduzent:innen ohne lange Einarbeitung direkt ins Arbeiten.

Das Wichtigste in 30 Sekunden

Intuitives Panel: 5 Szenen- und 4 Quellen-Taster, dazu Record , AUTO , CUT und 6 Funktionstasten (Fade to Black, Media, Overlay, Multi Source, Keying, Inspect)

5 Szenen- und 4 Quellen-Taster, dazu , , und 6 Funktionstasten (Fade to Black, Media, Overlay, Multi Source, Keying, Inspect) I/O satt: 3× HDMI In (1080p), 1× konfigurierbarer HDMI Out, 4× USB-C (inkl. separatem Port für externe Aufnahme), Ethernet , Bluetooth 5.3

3× HDMI In (1080p), 1× konfigurierbarer HDMI Out, (inkl. separatem Port für externe Aufnahme), , Audio-Proficlass: 2× Neutrik Combo (XLR/6,35 mm), integrierte Empfänger für 2× RØDE Wireless , bis zu 76 dB Vorverstärkung, APHEX® Processing

2× (XLR/6,35 mm), integrierte Empfänger für , bis zu Vorverstärkung, Recording & Streaming: Direkt- und ISO-Aufzeichnung (H.264), RTMP über LAN/WLAN, UVC zum Rechner, NDI® mit bis zu 4 Eingängen + 1 Ausgang

Direkt- und ISO-Aufzeichnung (H.264), über LAN/WLAN, zum Rechner, mit bis zu 4 Eingängen + 1 Ausgang Smart Switching: Automatisierte Kamera-/Szenenwechsel getriggert vom Audiosignal – ideal für Solo-Producer

Bedienung: Szenen, Quellen, Kontrolle

Das aufgeräumte Front-Panel liefert große, beleuchtete Tasten für Videoquellen und Szenen, Start/Stop, AUTO-Transitions und den Direktzugriff auf Chroma Key, Multi-Source-Layouts, Grafiken und Medien. Ein hochauflösender 2″-Touchscreen plus Dreh-Encoder beschleunigt die Konfiguration.

Über 5 Szenen-Taster lassen sich komplette Produktionen vorbereiten – inkl. mehrerer Videoquellen, Bildern, Videos und Key-Inputs. Mit Inspect checkst du jederzeit, welche Szene auf welchem Taster liegt und passt sie on the fly an. Auto-Switching übernimmt auf Wunsch Kamera-/Szenenwechsel abhängig vom Ton – z.B. bei Sprecherwechseln.

Anschlüsse & Formfaktor

Rückseitig bietet der RØDECaster Video S 3× HDMI In, 1× HDMI Out (frei konfigurierbar), Ethernet und 4× USB-C:

UVC/Video-Eingang (auch für RØDE USB-Audiogeräte)

(auch für RØDE USB-Audiogeräte) 2× USB-C für gleichzeitige Verbindungen zu zwei Rechnern/Mobilgeräten

für gleichzeitige Verbindungen zu 1× USB-C für externe Datenträger (SSD/Stick)

Dazu kommen 2× 6,35 mm TRS für Kopfhörer. Die Konsole ist 254 × 129 × 61 mm groß und wiegt 875 g – ideal fürs Studio, den mobilen Aufbau oder den Regietisch.

RØDECaster Video S: Pro-Audio inside

Die Audiosektion ist vollwertig: 2× Neutrik Combo für Mikrofon, Instrument oder Line, integrierte Dual-Empfänger für RØDE Wireless, ultra-rauscharme Revolution®-Preamps mit bis zu 76 dB Gain.

Zur Veredelung steht APHEX® Processing bereit (EQ, Kompressor, De-Esser, High-Pass, Stereo-Panorama, Exciter™, Big Bottom™, Compellor™). Jeder Eingang lässt sich separat bearbeiten – broadcast-tauglich ohne zusätzliche Plug-ins.

Aufzeichnen, ISO-Tracks & Streaming

Der RØDECaster Video S zeichnet direkt in H.264 auf ein externes USB-Laufwerk auf oder gibt per UVC an den Rechner. Für den Schnitt bietet er ISO-Aufzeichnung von vier Videoquellen plus Program-Feed als separate H.264/AVC-Dateien.

Streaming geht direkt via RTMP (LAN oder WLAN) zu YouTube, Twitch, Facebook, X, LinkedIn & Co. Über Ethernet steht zudem NDI® bereit: bis zu 4 NDI-Eingänge und 1 NDI-Ausgang, inklusive PTZ-Support für Netzwerkkameras.

Keying, Layer & Media

Zwei Chroma Keyer (Grün/Blau) plus Luma Keyer und zwei Downstream-Keyer für Overlays/Logos sorgen für On-Air-Grafiken ohne Umwege. Bis zu 9 Layer sind gleichzeitig möglich (Preview & Program). Zwei Media-Player mit 24 GB Onboard-Speicher (MP4, PNG, JPG, WAV) liefern Intros, Bumper und Lower Thirds aus der Konsole.

Remote-Control & Software

Mit der kostenlosen RØDECaster App (Mac/PC) lässt sich die Konsole komfortabel fernsteuern: Szenen anlegen, Audiomischungen und Effekte konfigurieren, Geräteeinstellungen sichern – perfekt für Teams oder wiederkehrende Setups.

Technische Kerndaten (Auszug)

Umschalten von bis zu 4 Videoquellen und 5 Szenen

und 3× HDMI In (1080p) , 1× HDMI Out (konfigurierbar) , automatische Normwandlung an allen HDMI/USB-Eingängen

, , automatische Normwandlung an allen HDMI/USB-Eingängen RTMP-Streaming über Ethernet/WLAN, NDI® bis 4 In/1 Out

über Ethernet/WLAN, bis 4 In/1 Out UVC zum Rechner, Direktaufzeichnung (H.264) auf USB-Datenträger

zum Rechner, Direktaufzeichnung (H.264) auf USB-Datenträger 2× Neutrik Combo (XLR/6,35 mm), integrierte Empfänger für 2× RØDE Wireless

(XLR/6,35 mm), integrierte Empfänger für Bluetooth 5.3 , 2× Kopfhörer-Out (6,35 mm TRS)

, 2″-Touchscreen , 2 Encoder , 5 Szenen- , 4 Quellen- , Record/AUTO/CUT + 6 Funktionstaster

, , , , + 254 × 129 × 61 mm, 875 g, Netzteil & SuperSpeed USB-C-Kabel im Lieferumfang

RØDECaster Video S – für wen lohnt sich’s?

Solo-Streamer & Podcaster: dank Auto-Switching und integrierter Funkstrecken

dank Auto-Switching und integrierter Funkstrecken Video-Creator & YouTube-Studios: ISO-Files für schnellen Schnitt, On-Board-Grafiken

ISO-Files für schnellen Schnitt, On-Board-Grafiken Hybrid-Setups & Event-Regie: NDI®, PTZ-Support, Mehrrechner-Anbindung, zuverlässige Direktaufnahme

Herstellerseite: RØDE (Deutschland)