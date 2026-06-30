SoundTrack_Cologne 2026: Filmmusik, KI und Networking für Komponisten und Sounddesigner

Vom 14. bis 17. Juli 2026 wird Köln erneut zum internationalen Treffpunkt für Filmkomponisten, Game-Audio-Spezialisten, Sounddesigner und Musikproduzenten. Die 23. Ausgabe der SoundTrack_Cologne bietet ein vielseitiges Programm mit Vorträgen, Workshops, Konzerten, Networking-Events und Wettbewerben rund um Musik für Film, Fernsehen und Games.

Gerade für Keyboarder, Komponisten und Produzenten bietet das Festival zahlreiche Möglichkeiten, sich fachlich weiterzuentwickeln, Kontakte zu knüpfen und aktuelle Entwicklungen wie den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Musikproduktion kennenzulernen.

European Talent Competition: Nachwuchstalente präsentieren ihre Vertonungen

Ein Höhepunkt des Festivals ist die EUROPEAN TALENT COMPETITION, die jungen Filmkomponisten und Sounddesignern eine internationale Bühne bietet. Die Teilnehmer konnten den Kurzfilm „FAKE NEWS“ von David Seul entweder neu vertonen, ein eigenes Sounddesign entwickeln oder beides gemeinsam im Team umsetzen. Für den Wettbewerb wurden insgesamt 18 Komponisten und Sounddesigner aus 14 Produktionen nominiert. Die Gewinner werden am 17. Juli während der offiziellen Preisverleihung im COMEDIA Theater bekanntgegeben.

Besonders attraktiv ist der WDR FILMSCORE AWARD: Der Sieger erhält die Möglichkeit, eine eigene Komposition mit dem WDR Funkhausorchester aufzunehmen – für viele Nachwuchskomponisten ein wichtiger Karriereschritt. Der Gewinner im Bereich Sound Design darf sich zudem über einen professionellen 5.1-Kinomix bei toruspost freuen.

Matchmaking Sessions bringen Kreative und Branche zusammen

Wer neue Projekte sucht oder sein Netzwerk erweitern möchte, sollte die Matchmaking Sessions am 16. Juli nicht verpassen. Hier treffen Filmkomponisten, Produzenten, Regisseure, Musikverlage, Agenten, Editoren und Music Supervisoren in kurzen Einzelgesprächen aufeinander. Das Format bietet ideale Voraussetzungen, um neue Kooperationen anzubahnen oder wertvolle Einblicke aus erster Hand zu erhalten. Die Teilnehmer erhalten vorab einen individuellen Terminplan, der anhand ihrer Interessen zusammengestellt wird.

AI MusicCon: Künstliche Intelligenz in der Musikproduktion

Ein besonders aktueller Programmpunkt ist die AI MusicCon, die am 15. Juli bereits zum dritten Mal stattfindet. Im Mittelpunkt stehen Chancen und Herausforderungen von Künstlicher Intelligenz für Musikproduktion, Komposition und Kultur.

Das Programm umfasst unter anderem:

Keynotes zu den gesellschaftlichen Auswirkungen von KI

Diskussionen über Urheberrecht und Transparenzpflichten

Workshops zu Open-Source-KI-Tools für Musiker

Algorithmische Audioprogrammierung

KI in der Musikpädagogik

Panels zu kultureller Vielfalt und zukünftigen Entwicklungen

Die AI MusicCon richtet sich ausdrücklich nicht nur an Wissenschaftler, sondern auch an Produzenten, Komponisten und Musiker, die sich praxisnah mit KI beschäftigen möchten.

Drei Konzerte zeigen Film- und Game-Musik live

Neben dem Kongressprogramm stehen auch mehrere Live-Konzerte auf dem Festivalplan.

Game Music Composer Concert

Den Auftakt macht der österreichische Künstler Zanshin, der elektronische Klangwelten und Live-Performance miteinander verbindet.

15. Juli • 19:30 Uhr • 674FM Konzertraum

Stummfilmkonzert „Hanseaten“

Die französische Cellistin und Komponistin Cécile Lacharme präsentiert ihre neue Live-Musik zum restaurierten Stummfilm Hanseaten (1925). Mit Cello, Loops und Elektronik entsteht eine ungewöhnliche Verbindung aus Film und zeitgenössischer Musik.

16. Juli • 19:00 Uhr • COMEDIA Theater

Film Music Concert & Award Ceremony

Den Abschluss bildet das große Filmmusik-Konzert mit dem Neuen Rheinischen Kammerorchester Köln unter der Leitung von Yati Durant.

Aufgeführt werden Werke unter anderem von:

Christopher Young

John Lunn

Nathan Larson

Mirjam Skal

Aisling Brouwer

Boxed Ape

Im Rahmen des Konzerts werden außerdem die diesjährigen SoundTrack_Cologne Awards verliehen. Der renommierte Filmkomponist Christopher Young erhält den Career Achievement Award.

Rund 60 Programmpunkte für die internationale Audio-Branche

Mit etwa 60 Panels, Workshops, Case Studies und Networking-Events zählt SoundTrack_Cologne zu den wichtigsten europäischen Veranstaltungen für Filmmusik und audiovisuelle Medien.

Ob Filmkomposition, Game Audio, Sound Design, Musikproduktion oder KI – das Festival bietet sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Professionals zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterbildung und Vernetzung.

Wer beruflich im Bereich Musik für Medien arbeitet oder den Einstieg plant, findet hier ein außergewöhnlich vielseitiges Programm.

Fazit

Die SoundTrack_Cologne 2026 verbindet Praxis, Weiterbildung und Networking auf internationalem Niveau. Besonders interessant für Leser von Keyboards.de sind die Wettbewerbe für Filmkomposition, die AI MusicCon mit ihrem Fokus auf moderne Produktionswerkzeuge sowie die zahlreichen Gelegenheiten, Kontakte zur Film- und Games-Branche zu knüpfen.

Wer sich für Filmmusik, Komposition, Sounddesign oder aktuelle Entwicklungen rund um KI interessiert, sollte sich den Juli-Termin in Köln vormerken.

Alle Infos findet ihr hier!