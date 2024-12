Günstige Sample-Libraries für jeweils 29 Euro

Test: Spitfire Audio Originals Felt Piano, Intimate Strings & Epic Choir

Mit der Serie “Spitfire Audio Originals” bietet der britische Library-Spezialist auch kompakte und hochqualitative Produkte für nur 29 Euro an. Wie gut sind diese kleinen Libraries wirklich? Schließlich hat sich der Hersteller in der Welt der hochwertigen Sample-Libraries längst einen Namen gemacht. Produkte wie “Albion One” oder “Hans Zimmer Strings” gehören zu den festen Größen in der Film- und Musikproduktion. Sie werden von Amateuren und Profis gleichermaßen geschätzt. In diesem Test schauen wir uns die drei beliebten Produkte „Felt Piano“, „Intimate Strings“ und „Epic Choir“ genauer an.

Installation und technische Voraussetzungen

Die Installation der „Spitfire Audio Originals“-Libraries ist denkbar einfach. Nach dem Kauf wird die Lizenz im Spitfire-Account aktiviert. Über den Spitfire Audio App-Manager lassen sich die Produkte herunterladen und installieren. Jede Library ist nur etwa 3 GB groß, was die Zweifel an der Soundqualität zunächst schüren könnte. Anders als viele andere Produkte von Drittanbietern benötigen diese Libraries keinen Kontakt Player.

Stattdessen laufen sie in einem hauseigenen Plugin, das sowohl auf Windows- als auch macOS-Systemen problemlos funktioniert. Innerhalb weniger Minuten stehen die Libraries in meiner DAW (Cubase 14 auf Windows) zur Verfügung. Die geringe Dateigröße ist ein klares Plus, besonders für Musiker mit begrenztem Speicherplatz oder einem langsamen Internetzugang. Doch wie schlagen sich diese Produkte in der Praxis?

Spitfire Audio Originals Felt Piano

Das Felt Piano ist ein Upright-Piano, dessen Hammermechanik durch eine Filzlage gedämpft wird. Diese Technik erzeugt einen weichen, warmen Klang mit reduziertem Attack und einer dezenteren Höhenstruktur. Bereits nach den ersten gespielten Noten überzeugt das Felt Piano mit einem authentischen Sound. Die reduzierte Brillanz wird von einem angenehmen Mittenbereich getragen, der sich gut in verschiedene Arrangements einpasst.

Besonders im Jazz oder Singer-Songwriter-Bereich eignet sich dieses Instrument hervorragend, wenn das Klavier nicht zu dominant auftreten soll. Der Klangcharakter ist wunderbar warm und melancholisch – ideal für leise Passagen oder emotionale Momente. Was die Spielbarkeit betrifft, liefert Spitfire eine gute Dynamik, die jedoch durch die Filzmechanik naturgemäß eingeschränkt ist. Dies ist allerdings kein Nachteil, sondern Teil des charakteristischen Sounds. Zusätzlich punktet das Felt Piano mit drei unterschiedlichen Mikrofonpositionen (Close, Mid, Far), die entweder einzeln oder kombiniert genutzt werden können. Ein integrierter Reverb-Effekt und diverse Presets runden das Angebot ab. Besonders angetan hat es mir das Preset „Close Piano“, das für intime, emotionale Arrangements ideal ist.

Spitfire Audio Originals Intimate Strings

Im Bereich der Orchester-Libraries hat sich Spitfire Audio durch hochkarätige Produkte wie die „BBC Symphony Orchestra“-Serie oder „Abbey Road One“ einen Namen gemacht. Mit „Intimate Strings“ bietet der Hersteller eine minimalistische Alternative, die sich auf das Wesentliche konzentriert. Die Library umfasst Streicher-Samples mit verschiedenen Spielweisen: Long, Short und Pizzicato. Diese Auswahl mag begrenzt erscheinen, deckt jedoch die meisten Anforderungen für kleine bis mittlere Streicherarrangements ab.

Anders als in großen Orchester-Libraries fehlen Round-Robin-Samples, was in manchen Passagen eine leichte Monotonie erzeugen kann. Dennoch ist die Qualität der Samples überzeugend. Die Aufnahmen wirken lebendig und präzise, mit einer angenehm warmen Klangästhetik. Wie auch beim Felt Piano stehen drei Mikrofonpositionen zur Verfügung, die flexible Klanggestaltungen ermöglichen.

Der integrierte Reverb sorgt für einen natürlichen Raumklang, der sich nahtlos in Arrangements einfügt. Intimate Strings eignet sich besonders für Kammermusik, emotionale Filmmusik oder leise Passagen in Singer-Songwriter-Produktionen. Wer hingegen auf der Suche nach bombastischen Orchesterklängen ist, sollte zu umfangreicheren Libraries greifen.

Spitfire Audio Originals Epic Choir

Der „Epic Choir“ stellt eine kleine, aber äußerst vielseitige Chor-Library dar. Mit nur 3 GB Speicherplatz liefert sie ein erstaunlich breites Klangspektrum. Enthalten sind Samples für Sopran, Alt, Tenor und Bass, jeweils mit verschiedenen Artikulationen wie „Ah“, „Mmm“ sowie langen und kurzen Silben. Besonders beeindruckt hat mich die Qualität der Aufnahmen: Die Stimmen sind kristallklar, warm und voller Tiefe. Auch hier stehen drei Mikrofonpositionen zur Verfügung, die sich gut mischen lassen.

Der integrierte Reverb verleiht dem Chor eine natürliche Raumtiefe, die sich sowohl für klassische Kompositionen als auch für moderne Produktionen eignet. Ein Highlight ist die intuitive Bedienung des Plugins. Mit wenigen Klicks lässt sich der gewünschte Klang anpassen, ohne dass man sich in komplizierten Menüs verliert. Besonders für Einsteiger ist diese Library eine ausgezeichnete Wahl. Ob als Hintergrund-Chor für Film- und Fernsehproduktionen oder als Hauptinstrument in epischen Soundtracks – der „Epic Choir“ überzeugt auf ganzer Linie.

Klangbeispiele

Um die drei Libraries in Aktion zu zeigen, habe ich eine kurze Komposition erstellt. Diese orientiert sich an einem Thriller-/Mystery-Setting und kombiniert das Felt Piano, die Intimate Strings und den Epic Choir. Das Ergebnis ist ein atmosphärischer Track, der die Möglichkeiten der Originals-Serie eindrucksvoll präsentiert. Hört mal rein:

Fazit

Spitfire Audio beweist mit der Originals-Serie, dass qualitativ hochwertige Sample-Libraries nicht teuer sein müssen. Die drei getesteten Produkte bieten trotz ihres geringen Umfangs einen exzellenten Klang und sind extrem benutzerfreundlich. Besonders überzeugend ist der Preis: Für nur 29 Euro erhält man Libraries, die sich sowohl für Einsteiger als auch für Profis eignen. Natürlich gibt es Einschränkungen, wie das Fehlen von Round-Robin-Samples oder die begrenzte Anzahl an Artikulationen. Doch genau diese Reduktion kann ein Vorteil sein, da sie die Kreativität fördert und den Workflow beschleunigt. Wer also auf der Suche nach kompakten, inspirierenden Instrumenten ist, wird mit der “Spitfire Audio Originals”-Serie bestens bedient. Meinerseits ein Kauftipp!

