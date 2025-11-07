Neuer MUSIC STORE Katalog 2026: Highlights für Synth, Recording & DJ

Lesedauer: ca. 3 Minuten

Der neue Music Store Katalog ist da: Du willst schnell sehen, was 2025 in Studios, auf Bühnen und in DJ-Booths ankommt? Der neue MUSIC STORE Katalog ist da – prall gefüllt mit Neuheiten, Klassikern und praxisnahen Tipps. In diesem Beitrag erfährst du kompakt, warum sich das Blättern lohnt, welche Kapitel besonders spannend sind und wie du den Katalog optimal für dein nächstes Setup nutzt – egal ob du Synth-Nerd, Recording-Pro, Live-Act oder Club-DJ bist.

Was dich erwartet

Der Katalog führt dich durch die komplette Produktions- und Live-Kette: von kompakten Grooveboxen und ausgewachsenen Workstations über Eurorack-Utilities und Modular-Inspiration bis hin zu Recording-Essentials wie Interfaces, Mikrofone, Monitore und Kopfhörer. Für den Club- und Live-Bereich findest du Controller, Mixer, Media-Player, Turntables, passende PA-Optionen und Cases für unterwegs. Besonders hilfreich sind die übersichtlichen Vergleichsseiten und Quick-Guides, die Features auf einen Blick einordnen und so deinen Entscheidungsprozess beschleunigen.

Für wen lohnt sich der Katalog?

Producer und Beatmaker erhalten einen schnellen Überblick über Interfaces, Sampler, Drum Machines und sinnvolle Plug-in-Workflows. Keyboarder und Synth-Enthusiasten entdecken passende Kombinationen aus polyphonen Flächen, analogen Leads und modularen Helfern. Engineers und Creator finden Monitoring-Upgrades, Mic-Bundles und gezielte Outboard-Ergänzungen, die den Qualitätshebel spürbar umlegen. DJs und Live-Performer sehen auf einen Blick, welche Controller-Ökosysteme, Cases und PA-Setups aktuell die beste Mischung aus Robustheit, Workflow und Lautheit bieten.

Die ersten Seiten, die du aufschlagen solltest

Starte am besten mit den Synthesizer-Neuheiten: Hier erkennst du schnell, welche Engines (VA, FM, Wavetable, Hybrid) und Sequencer-Workflows zu deinem Stil passen. Gehe danach zu den Recording-Basics – moderne Interfaces mit mehr Headroom, bessere Preamps und latenzarme Monitoring-Lösungen holen oft mehr aus vorhandenen Tracks heraus als ein neues Instrument. Für den Live- und Club-Kontext lohnt der DJ-Controller- und Mixer-Vergleich, weil Jog-Size, Display-Infos, FX-Sektionen und Stems-Features deinen Workflow maßgeblich bestimmen. Ein Blick auf Studio-Monitore und Kopfhörer zahlt sich immer aus: Die richtige Abhöre spart Zeit im Mix und verbessert die Übersetzung. Mikrofon-Guides helfen, schnell die passende Kapsel für Vocals, Amp oder Overheads zu finden, und im Kapitel Live-Sound & Cases entdeckst du road-taugliche Lösungen, die Transport, Aufbau und Schutz vereinfachen. Zum Schluss lohnt ein kurzer Abstecher zu den Zubehör-Essentials – Kabel, Ständer und Netzteile sind kleine Invests mit großer Wirkung.

So nutzt du den Katalog effizient

Formuliere vorab drei Pflichtfeatures, die dein neues Gear erfüllen muss – etwa „mehr CV-I/O“, „Class-Compliant“ oder „Standalone“. Vergleiche anschließend zwei bis drei Favoriten gezielt anhand von I/O, Workflow, Gewicht und Update-Support. Denke in Setups statt in Einzelteilen: Wie greifen Groovebox, Interface, Monitor-Chain und ggf. DJ-Recording ineinander? Teile dein Budget smart auf, indem du etwa 80 % ins Kernstück investierst und die restlichen 20 % für Workflow-Booster wie Controller, Kopfhörer oder Utility-Module reservierst. Kläre praktische Fragen frühzeitig: Passt das Gerät in dein Case? Gibt es Treiber für dein OS? Wie verhält sich der Standby-Verbrauch auf Tour? Wenn möglich, teste dein Wunsch-Setup kurz an – eine halbe Stunde Praxis ersetzt Tage des Rätselratens.

👉 Vorbeikommen: Showroom-Check & Anfassen erlaubt – bring gern deine Files oder dein MIDI-Setup mit.

👉 Fragen? Schreib uns dein Setup, Budget und Ziel in den Kommentare – wir empfehlen dir passende Kombis.

Fazit: Der neue Music Store Katalog

Der neue MUSIC STORE Katalog bündelt die wichtigsten Synth-, RecordiEqing- und DJ-Highlights in einem übersichtlichen Format. Klare Vergleiche und praxisnahe Tipps bringen dich schneller zum passenden Setup – vom Homestudio bis zur Bühne. Jetzt bestellen, reinschauen und Favoriten markieren.