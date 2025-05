Die kreativste Zeit der 1965 gegründeten, britischen Band waren sicherlich die 60er Jahre bis zum Mega erfolgreichen Dark Side Of The Moon-Album. In dieser Zeit kam die zweimanualige Farfisa Compact Duo Orgel vom 2008 verstorbenen Tastenheld Rick Wright nicht nur im Studio, sondern auch auf der Bühne zum Einsatz. Den bewusstseinserweiternden Extra-Kick gab Wright seinem Orgelsound immer mal wieder durch den Einsatz des nachgeschalteten Binson Echorec. Die Farfisa Compact wurde u.a. noch von Country Joe & The Fish, Sam The Sham & The Pharaohs, Strawberry Alarm Clock, Inspiral Carpets, Yo La Tengo und American Analog Set eingesetzt. Sie erklingt auch auf Soul-Platten der sechziger Jahre wie etwa auf Percy Sledges When A Man Loves A Woman.

>> Entdecke weitere Artikel zu legendären Vintage Synthesizern <<