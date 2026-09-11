Aston Stealth Deal: Dynamisches Mikrofon mit 42 Prozent Rabatt!

Wer ein vielseitiges dynamisches Mikrofon für Recording, Sprache, Podcasting oder Instrumentenaufnahmen sucht, kann aktuell deutlich sparen: Das Aston Microphones Stealth kostet bei MUSIC STORE derzeit 233 Euro statt 403 Euro UVP. Damit beträgt die Ersparnis 170 Euro beziehungsweise 42 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Zum Zeitpunkt unserer Recherche am 11. September 2026 ist das Mikrofon zudem sofort lieferbar.

Der Aston Stealth Deal ist vor allem deshalb interessant, weil es sich nicht um ein gewöhnliches dynamisches Mikrofon handelt. Das Stealth verbindet vier unterschiedliche Voicings mit einem integrierten Class-A-Vorverstärker und kann sowohl aktiv mit 48-Volt-Phantomspeisung als auch rein passiv betrieben werden.

Kurzinfo auf einen Blick Das Aston Stealth ist aktuell für 233 Euro statt 403 Euro UVP erhältlich – eine Ersparnis von 170 Euro beziehungsweise 42 Prozent. Vier analoge Voicings, Nierencharakteristik und ein integrierter Class-A-Preamp machen das dynamische Mikrofon flexibel für Gesang, Sprache, Podcasting und Instrumente. Besonders praktisch: Es funktioniert aktiv mit 48 Volt oder passiv ganz ohne Phantomspeisung.

Aston Stealth für 233 Euro statt 403 Euro UVP

Die wichtigsten Zahlen des aktuellen Angebots:

Deal-Preis: 233 Euro

233 Euro UVP: 403 Euro

403 Euro Ersparnis: 170 Euro

170 Euro Rabatt gegenüber der UVP: 42 Prozent

42 Prozent Verfügbarkeit: aktuell sofort lieferbar

MUSIC STORE weist das Angebot ausdrücklich als Deal aus. Gegenüber der UVP sinkt der Preis damit um mehr als zwei Fünftel.

Wie immer bei Deal-Angaben gilt allerdings: Die UVP entspricht nicht zwangsläufig dem zuletzt üblichen Straßenpreis. Für die Beurteilung eines Angebots lohnt sich daher immer auch ein Vergleich mit den aktuellen Marktpreisen. Der ausgewiesene Nachlass von 170 Euro gegenüber der Hersteller-UVP bleibt dennoch erheblich.

Was ist das Aston Microphones Stealth?

Das Aston Stealth ist ein dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik, das für Studio-, Broadcast- und Live-Anwendungen konzipiert wurde. Im Gegensatz zu vielen klassischen dynamischen Mikrofonen besitzt es vier unterschiedliche analoge Klangabstimmungen sowie einen eingebauten Class-A-Mikrofonvorverstärker.

Das Mikrofon arbeitet nach dem Moving-Coil-Prinzip und deckt laut Hersteller einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz ab. Der maximale Schalldruckpegel wird mit 140 dB SPL angegeben. Damit kommt das Stealth nicht nur für Sprache und Gesang, sondern auch für lautere Instrumentenquellen infrage.

Vier Voicings für unterschiedliche Aufnahmesituationen

Eine Besonderheit des Aston Stealth sind die vier umschaltbaren Klangcharakteristiken V1, V2, G und D. Dabei handelt es sich laut Aston nicht lediglich um digitale EQ-Presets oder Modeling, sondern um unterschiedliche analoge Signalwege.

V1 und V2 sind auf unterschiedliche Stimmcharakteristika abgestimmt. Der G-Modus ist für Gitarren und andere Instrumente vorgesehen, während D einen dunkleren, vintageartigen Klangcharakter erzeugen soll, der an klassische Bändchenmikrofone erinnert. Die verschiedenen Modi machen das Stealth besonders interessant, wenn ein einziges Mikrofon für unterschiedliche Sprecher, Sänger und Instrumente eingesetzt werden soll.

Integrierter Class-A-Preamp mit automatischer Aktivierung

Noch ungewöhnlicher ist der integrierte Mikrofonvorverstärker. Sobald das Aston Stealth 48-Volt-Phantomspeisung erkennt, aktiviert es automatisch seinen internen Class-A-Preamp. Aston gibt für den aktiven Betrieb eine Verstärkung von bis zu 50 dB an. Wird die Phantomspeisung abgeschaltet, funktioniert das Mikrofon dagegen wie ein konventionelles passives dynamisches Mikrofon.

Das kann besonders an Audio-Interfaces mit eher schwachen Mikrofonvorverstärkern praktisch sein. Dynamische Broadcast-Mikrofone benötigen häufig relativ viel Gain. Beim Stealth lässt sich die benötigte Pegelanhebung direkt im Mikrofon erzeugen, sodass in vielen Setups kein zusätzlicher Inline-Preamp erforderlich ist.

Nierencharakteristik für Sprache, Gesang und Instrumente

Das Aston Stealth besitzt eine Nierencharakteristik und nimmt daher bevorzugt Schall von vorne auf, während seitlich und rückwärtig eintreffende Signale stärker gedämpft werden. Aston hebt insbesondere die Unterdrückung außerhalb der Aufnahmeachse hervor.

Das macht das Mikrofon für Homestudios, Streaming-Plätze oder Podcast-Räume interessant, die akustisch nicht vollständig optimiert sind. Auch auf der Bühne kann eine ausgeprägte Richtwirkung helfen, Übersprechen von anderen Instrumenten oder Monitorlautsprechern zu reduzieren.

Auch für laute Signalquellen geeignet

Mit einem angegebenen maximalen Schalldruckpegel von 140 dB SPL lässt sich das Stealth auch vor kräftigen Schallquellen einsetzen. Neben Gesang und Sprache nennt Aston unter anderem Gitarrenverstärker und Blasinstrumente als mögliche Einsatzgebiete.

Hinzu kommt eine interne Aufhängung aus Sorbothane, die Körperschall und Vibrationen reduzieren soll. Eine Schnellwechselhalterung gehört laut MUSIC STORE ebenfalls zum Lieferumfang.

Für wen lohnt sich der Aston Stealth Deal?

Für 233 Euro ist das Stealth vor allem für Anwender interessant, die ein dynamisches Mikrofon nicht nur für eine einzelne Aufgabe einsetzen wollen. Singer-Songwriter können damit beispielsweise sowohl Gesang als auch Gitarrenverstärker aufnehmen. Für Podcaster und Streamer ist wiederum die Kombination aus Nierencharakteristik, aktivem Vorverstärker und unterschiedlichen Voice-Einstellungen interessant.

Auch im Projekt- oder Homestudio kann das Konzept Vorteile bieten: Statt für unterschiedliche Klangfarben mehrere spezialisierte Mikrofone bereitzuhalten, liefert das Stealth vier unterschiedlich abgestimmte Signalwege in einem Gehäuse.

Wer dagegen bewusst ein sehr einfaches dynamisches Mikrofon ohne zusätzliche Einstellmöglichkeiten sucht, benötigt die zusätzlichen Funktionen möglicherweise nicht. Das Stealth spielt seine Stärken vor allem dann aus, wenn verschiedene Aufnahmesituationen mit einem einzigen Mikrofon abgedeckt werden sollen.

Aston Stealth Deal: 170 Euro gegenüber der UVP sparen

Der aktuelle Aston Stealth Deal reduziert den Preis von 403 Euro UVP auf 233 Euro. Die daraus resultierende Ersparnis von 170 Euro beziehungsweise 42 Prozent bringt das ungewöhnlich ausgestattete dynamische Mikrofon in eine interessante Preisregion.

Technisch bleiben dabei die Besonderheiten erhalten, die das Modell von klassischen dynamischen Mikrofonen unterscheiden: vier analoge Voicings, aktiver und passiver Betrieb, integrierter Class-A-Preamp, Nierencharakteristik und ein großer Einsatzbereich von Sprache bis Instrumentenaufnahme.

Fazit: Vielseitiges Recording-Mikrofon mit 42 Prozent Rabatt

Mit 233 Euro statt 403 Euro UVP ist das Aston Stealth aktuell 170 Euro günstiger, was einem Nachlass von 42 Prozent gegenüber der UVP entspricht. Damit dürfte der Deal insbesondere für Musiker, Produzenten, Podcaster und Content-Creator interessant sein, die ein flexibles dynamisches Mikrofon für unterschiedliche Anwendungen suchen.

Die Kombination aus vier Klangabstimmungen und dem automatisch aktivierten Class-A-Vorverstärker ist in dieser Mikrofonklasse ungewöhnlich. Gleichzeitig lässt sich das Stealth ohne Phantomspeisung weiterhin wie ein klassisches passives dynamisches Mikrofon nutzen. Für 233 Euro bekommt man damit ein vergleichsweise vielseitiges Werkzeug für Studio, Bühne und Sprachaufnahmen.

Herstellerlink: Empower Tribe | Aston Microphones



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FAQ zum Aston Stealth Deal

Was kostet das Aston Stealth aktuell?

MUSIC STORE bietet das Aston Microphones Stealth zum Zeitpunkt unserer Recherche für 233 Euro an. Die angegebene UVP beträgt 403 Euro.

Wie hoch ist der Rabatt beim Aston Stealth?

Gegenüber der UVP von 403 Euro beträgt die Ersparnis 170 Euro beziehungsweise 42 Prozent.

Ist das Aston Stealth ein dynamisches Mikrofon?

Ja. Das Aston Stealth ist ein dynamisches Moving-Coil-Mikrofon mit Nierencharakteristik. Es wurde unter anderem für Sprache, Gesang und Instrumentenaufnahmen entwickelt.

Benötigt das Aston Stealth Phantomspeisung?

Nicht zwingend. Ohne Phantomspeisung arbeitet das Stealth passiv wie ein klassisches dynamisches Mikrofon. Bei anliegender 48-Volt-Phantomspeisung aktiviert sich automatisch der interne Class-A-Vorverstärker.

Welche Voicings bietet das Aston Stealth?

Zur Verfügung stehen vier Klangabstimmungen: V1, V2, G und D. Sie sind für unterschiedliche Stimmen, Instrumente und Klangcharakteristika ausgelegt.

Ist das Aston Stealth für Podcast und Streaming geeignet?

Ja. Das Mikrofon ist ausdrücklich auch auf Sprach- und Broadcast-Anwendungen ausgelegt. Die Nierencharakteristik, hohe Off-Axis-Unterdrückung und der aktive Vorverstärker machen es insbesondere für Podcasting, Voice-over und Streaming interessant.

Ist das Aston Stealth derzeit lieferbar?

Zum Stand vom 11. September 2026 wird das Mikrofon bei MUSIC STORE als sofort lieferbar geführt. Preis und Verfügbarkeit können sich bei Deal-Angeboten kurzfristig ändern.