MODOR NF-1K Test: Eigenständiger Digital-Synthesizer mit ungewöhnlichem Konzept

Digitale Synthesizer erleben seit einigen Jahren eine Renaissance. Während sich viele Hersteller bemühen, analoge Klassiker möglichst authentisch nachzubilden, geht der belgische Hersteller Modor einen anderen Weg. Der MODOR NF-1K versteht sich nicht als Vintage-Emulation, sondern als eigenständiges Instrument mit unverwechselbarer digitaler Klangästhetik. Genau darin liegt seine größte Stärke: Er versucht nicht, etwas anderes zu sein.

Der MODOR NF-1K basiert auf dem bereits bekannten Desktop-Synthesizer NF-1, erweitert dessen Konzept jedoch deutlich. Neben der integrierten 49-Tasten-Fatar-Klaviatur mit polyphonem Aftertouch spendiert Modor der Keyboard-Version eine zweite Stimmenplatine. Dadurch steigt die Polyphonie auf 16 Stimmen, gleichzeitig wird der Synthesizer zweifach multitimbral und eignet sich für Layer- und Split-Sounds. Die eigentliche Klangerzeugung bleibt dabei identisch, bestehende Sounds des Desktop-Modells können problemlos übernommen werden.

Mit einem Preis von 3.299 Euro bewegt sich der MODOR NF-1K klar im professionellen Segment. Dafür erhält man einen 16-stimmigen, zweifach multitimbralen Digital-Synthesizer mit 49 Tasten, polyphonem Aftertouch, umfangreicher Modulationsarchitektur, MPE-Unterstützung und einer ausgesprochen eigenständigen Klangerzeugung. Das ist kein Instrument für den schnellen Preset-Konsum, sondern ein Synthesizer, der zum Erkunden einlädt und Sounddesigner ebenso anspricht wie erfahrene Keyboarder und Produzenten.

Im praktischen Einsatz fällt sofort auf, dass der NF-1K nicht auf spektakuläre Marketingbegriffe setzt. Stattdessen steckt die Innovation im Detail. Drei vielseitige Oszillatoren, ein außergewöhnliches Formantfilter, Morphing-Multimode-Filter, umfangreiche Modulationen und eine ungewöhnlich expressive Spieloberfläche ergeben ein Instrument, das seinen eigenen Charakter besitzt.

Gerade im Studio entwickelt der NF-1K schnell eine besondere Rolle. Er liefert keine austauschbaren Standardsounds, sondern Klänge mit Persönlichkeit. Wer digitale Synthese bewusst einsetzen möchte und Freude daran hat, Sounds von Grund auf zu entwickeln, findet hier ein Instrument mit enormem kreativen Potenzial.

Eigenständiges Bedienkonzept statt klassischer Synthesizer-Optik

Bereits der erste Blick zeigt, dass der MODOR NF-1K kein gewöhnlicher Synthesizer ist. Das asymmetrisch aufgebaute Bedienfeld wirkt zunächst ungewohnt. Nach kurzer Einarbeitung erschließt sich jedoch, dass sämtliche Bereiche logisch entlang des Signalwegs angeordnet wurden. Die Bedienoberfläche verzichtet weitgehend auf tief verschachtelte Menüs. Stattdessen stehen zahlreiche Direktzugriffe zur Verfügung. Fast jede wichtige Funktion besitzt einen eigenen Regler oder Taster. Das sorgt dafür, dass man bereits nach kurzer Zeit sehr intuitiv arbeitet.

Interessant gelöst ist das Konzept der gemeinsam genutzten Bedienelemente. Oszillatoren oder Hüllkurven teilen sich einzelne Regler. Durch das gleichzeitige Aktivieren mehrerer Bereiche lassen sich Parameter parallel verändern. Was zunächst ungewöhnlich erscheint, beschleunigt die Arbeit erstaunlich stark, sobald man sich an das Konzept gewöhnt hat. Im täglichen Studioeinsatz entsteht dadurch ein angenehmer Workflow. Statt ständig zwischen Menüs zu wechseln, bleibt der Blick auf der Oberfläche und der Fokus auf dem Klang.

Hochwertige Tastatur mit außergewöhnlicher Ausdruckskraft

Der NF-1K besitzt eine 49-Tasten-Fatar-Klaviatur mit angenehmem Spielgefühl. Die halbgewichtete Tastatur vermittelt einen hochwertigen Eindruck und eignet sich sowohl für klassische Keyboardparts als auch für komplexe Synthesizer-Spielweisen. Besonders beeindruckend ist der integrierte polyphone Aftertouch. Während gewöhnlicher Aftertouch stets alle gespielten Noten gleichzeitig beeinflusst, lässt sich beim NF-1K jede einzelne Taste individuell modulieren. Dadurch entstehen äußerst lebendige Performances, bei denen einzelne Stimmen innerhalb eines Akkords unterschiedlich reagieren können.

Gerade bei Pads, atmosphärischen Flächen oder komplexen Akkorden eröffnet das völlig neue Ausdrucksmöglichkeiten. Vibrato, Filterfahrten oder Lautstärkeverläufe lassen sich pro Note steuern, ohne dass andere Stimmen beeinflusst werden. Im Studio sorgt das für deutlich organischere Performances, während Live-Spieler von der unmittelbaren Kontrolle profitieren.

Ribbon Controller statt klassischer Wheels

Anstelle klassischer Pitch– und Modulationsräder verwendet Modor gleich drei lange Ribbon-Controller. Der besonders großzügig dimensionierte Pitch-Ribbon ermöglicht äußerst präzise Tonhöhenveränderungen. Bereits nach kurzer Eingewöhnung gelingen expressive Bendings sehr flüssig. Durch seine Länge wirkt der Pitch-Bereich deutlich feinfühliger als viele herkömmliche Pitch-Wheels.

Die beiden weiteren Ribbon-Controller übernehmen Modulation und einen frei belegbaren dritten Controller. Da sämtliche Controller innerhalb der Modulationsmatrix beliebig zugewiesen werden können, entstehen äußerst flexible Performance-Möglichkeiten. Gerade in Verbindung mit polyphonem Aftertouch und MPE-Unterstützung entwickelt sich daraus ein sehr modernes Performance-Konzept, das weit über klassische Synthesizer hinausgeht.

Übersichtlicher Signalfluss erleichtert das Sounddesign

Trotz seines enormen Funktionsumfangs bleibt der NF-1K erfreulich nachvollziehbar aufgebaut. Der Signalweg beginnt bei drei vollständig identischen Digitaloszillatoren. Anschließend gelangen die Signale gemeinsam mit Ringmodulator und Rauschgenerator in den Mixer. Danach folgt das Morphing-Multimode-Filter sowie das separat arbeitende Formantfilter. Erst danach schließen Chorus beziehungsweise Flanger sowie das Delay den Signalweg ab.

Diese klare Struktur erleichtert das Erstellen eigener Sounds erheblich. Vor allem erfahrene Sounddesigner profitieren davon, dass praktisch jede Klangveränderung nachvollziehbar bleibt. Der NF-1K reagiert dabei äußerst direkt auf Parameteränderungen und vermittelt jederzeit das Gefühl, tatsächlich mit einem Instrument zu arbeiten und nicht mit einer Softwareoberfläche.

Verarbeitung und Gehäuse

Auch mechanisch hinterlässt der Synthesizer einen ausgezeichneten Eindruck. Das stabile Metallgehäuse vermittelt sofort Vertrauen. Massive Holzseitenteile verleihen dem Instrument zusätzlich einen hochwertigen Charakter, ohne nostalgisch wirken zu wollen.

Die zahlreichen Regler besitzen einen angenehmen Widerstand und lassen sich sehr präzise bedienen. Sämtliche Taster reagieren sauber und vermitteln einen hochwertigen Eindruck. Auf der Rückseite stehen Stereo-Ausgänge, Kopfhöreranschluss, MIDI In, Out und Thru, USB-MIDI sowie Anschlüsse für Sustain- und Expression-Pedale bereit. Damit integriert sich der NF-1K problemlos sowohl in klassische MIDI-Studios als auch in moderne Hybrid-Setups.

Auch die interne Organisation überzeugt. 448 Speicherplätze für Einzelprogramme sowie 64 Multi-Setups bieten reichlich Platz für eigene Klangbibliotheken. Besonders praktisch ist dabei, dass zwei Sounds innerhalb eines Multi-Setups inklusive Tastaturzonen, Arpeggiator-Einstellungen und Performance-Parametern gemeinsam gespeichert werden können. Das erleichtert den Live-Einsatz erheblich.



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Erste Eindrücke zum Klang

Bereits nach den ersten Minuten wird deutlich, dass der MODOR NF-1K seine digitale Herkunft nicht versteckt. Statt analoge Schaltungen imitieren zu wollen, nutzt er die Möglichkeiten moderner DSP-Klangerzeugung konsequent aus. Seine Sounds besitzen eine enorme Klarheit und Präzision. Gleichzeitig wirken sie niemals steril. Vielmehr entsteht ein charaktervoller Digitalklang mit eigenem Wiedererkennungswert, der sich hervorragend im Mix behauptet und besonders bei Flächen, Chords, Basslines und komplexen Texturen seine Stärken ausspielt.

Klangarchitektur: Drei Oszillatoren mit eigenständigem Charakter

Das Herzstück des MODOR NF-1K bilden drei identisch aufgebaute digitale Oszillatoren. Jeder Oszillator bietet zehn unterschiedliche Wellenformen, die deutlich über die klassischen Grundformen hinausgehen. Neben Sägezahn, Rechteck und Dreieck stehen zahlreiche speziell entwickelte Algorithmen zur Verfügung, die den Synthesizer klanglich unverwechselbar machen. Bemerkenswert ist dabei, wie unkompliziert sich selbst komplexe Klangstrukturen erzeugen lassen. Viele digitale Synthesizer verlangen umfangreiche Menüs oder komplizierte Operator-Strukturen, um ungewöhnliche Spektren zu erzeugen. Beim NF-1K geschieht dies direkt über die Wellenformauswahl und wenige zusätzliche Parameter.

Die klassischen Grundformen wurden dabei keineswegs vernachlässigt. Sägezahn, Rechteck und Dreieck besitzen jeweils eigene Modifikationen wie Pulsweiten- oder Wellenformmodulation und reagieren ausgesprochen musikalisch auf LFOs oder Hüllkurven. Darüber hinaus eröffnen Wellenformen wie ADD, SONAR, WIND oder ARC völlig andere Klangwelten. Statt lediglich mathematische Variationen zu erzeugen, entstehen sofort eigenständige Klangfarben, die sich hervorragend für moderne elektronische Produktionen, Filmsoundtracks oder experimentelles Sounddesign eignen.

Besonders interessant sind die beiden integrierten FM-Modi. Hier orientiert sich Modor bewusst an klassischen FM-Prinzipien, verzichtet jedoch auf unnötige Komplexität. Carrier- und Modulatorverhältnisse lassen sich schnell verändern, wodurch bereits nach kurzer Zeit sehr charaktervolle Glocken, metallische Texturen oder aggressive Leads entstehen. Im Studio fällt positiv auf, dass sämtliche Oszillatoren ausgesprochen sauber arbeiten. Selbst komplexe Akkorde bleiben transparent und differenziert, ohne unangenehm scharf oder überladen zu wirken.

Filter mit ungewöhnlicher Klangästhetik

Nach dem Mixer folgt einer der spannendsten Bereiche des NF-1K. Das resonanzfähige 12-dB-Multimode-Filter arbeitet nicht mit festen Betriebsarten, sondern erlaubt fließende Übergänge zwischen Tiefpass, Hochpass, Bandpass und Notch. Dadurch entstehen kontinuierliche Klangverläufe, die sich deutlich organischer anfühlen als klassische Umschaltungen zwischen einzelnen Filtertypen.

Im praktischen Sounddesign eröffnet diese Morphing-Funktion zahlreiche Möglichkeiten. Bereits langsame Modulationen erzeugen lebendige Bewegungen innerhalb eines Sounds, ohne dass der Charakter abrupt wechselt. Hinzu kommt die bipolare Modulation sämtlicher wichtiger Filterparameter. Positive und negative Modulationen lassen sich gleichermaßen realisieren, wodurch sehr fein abgestimmte Bewegungen möglich werden. Noch außergewöhnlicher präsentiert sich allerdings das zweite Filter.

Formantfilter als klangliches Markenzeichen

Das Formantfilter gehört zweifellos zu den Alleinstellungsmerkmalen des NF-1K. Es arbeitet mit drei frei definierbaren Vokalbereichen und kann sowohl seriell als auch parallel zum Hauptfilter eingesetzt werden. Je nach Ausgangsmaterial entstehen dabei äußerst unterschiedliche Ergebnisse. Bei einfachen Wellenformen lassen sich subtile Formanten erzeugen, die einem Klang mehr Präsenz verleihen. Dreht man die Intensität weiter auf, entstehen deutlich hörbare vokalartige Bewegungen, die fast an menschliche Sprachlaute erinnern.

Besonders beeindruckend wirkt das Formantfilter jedoch, wenn man es nicht als Effekt, sondern als klangformendes Werkzeug einsetzt. Bereits leichte Bewegungen zwischen verschiedenen Vokalen verleihen Pads, Chords oder Leads eine enorme Lebendigkeit. Gerade hier entwickelt der NF-1K seinen ganz eigenen Charakter. Statt spektakulärer Spezialeffekte entstehen musikalisch nutzbare Klangfarben, die sich hervorragend in Produktionen integrieren lassen.

Effekte mit musikalischem Charakter

Die Effektsektion besteht aus einem Comb-Filter, das sämtliche Bereiche zwischen Chorus und Flanger abdeckt, sowie einem Delay. Gerade der Chorus überzeugt im täglichen Einsatz. Pads, Streicherflächen oder breite Akkorde gewinnen deutlich an Tiefe, ohne künstlich aufgeblasen zu wirken. Interessant ist dabei, dass der Comb-Filter auch extreme Einstellungen zulässt. Dadurch entstehen resonierende Effekte, metallische Klangverläufe oder fast physikalisch modellierte Resonanzen.

Das Delay arbeitet mit bis zu 750 Millisekunden Verzögerungszeit und lässt sich wahlweise frei oder zur MIDI-Clock synchronisieren. Im Studio integriert sich das Delay angenehm unaufdringlich in den Gesamtklang. Besonders rhythmische Akkorde oder atmosphärische Sequenzen profitieren von den sauber klingenden Wiederholungen. Ein weiterer Pluspunkt: Sämtliche Effektparameter können wiederum Bestandteil der Modulationsmatrix sein. Dadurch bleiben die Effekte nicht statisch, sondern entwickeln sich permanent weiter.

Modulationssystem für komplexes Sounddesign

Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass sich der NF-1K vor allem an Anwender richtet, die gerne eigene Klänge entwickeln. Vier Hüllkurven bilden die Grundlage der Modulationsarchitektur. Statt klassischer ADSR-Strukturen verwendet Modor sieben Zeit- und Pegelpunkte pro Hüllkurve. Wer möchte, kann diese auf einfache ADSR-Verläufe reduzieren oder äußerst komplexe Entwicklungen programmieren. Gerade für Pads, sich langsam entwickelnde Texturen oder rhythmisch modulierte Klanglandschaften eröffnet dieses Konzept enorme Möglichkeiten.

Ergänzt werden die Hüllkurven durch drei LFOs sowie Sample & Hold. Die beiden Haupt-LFOs lassen sich zur MIDI-Clock synchronisieren und bieten unterschiedliche Wellenformen. Der dritte LFO ist speziell für Performance-Anwendungen vorgesehen und arbeitet direkt mit den Controllern zusammen. Im Alltag entsteht dadurch ein sehr lebendiges Instrument. Kaum ein Sound bleibt statisch, wenn man die vorhandenen Modulationsmöglichkeiten konsequent nutzt.

Die Modulationsmatrix „Wires“

Die eigentliche Stärke zeigt sich jedoch in der Modulationsmatrix. Unter dem Namen Wires verbindet sie 19 Modulationsquellen mit insgesamt 86 möglichen Zielen. Bemerkenswert ist dabei weniger die reine Anzahl, sondern die Flexibilität. Nahezu jede Klangkomponente kann auf unterschiedlichste Weise beeinflusst werden. Selbst Modulationen innerhalb der Modulationsmatrix sind möglich, wodurch äußerst komplexe Abhängigkeiten entstehen. Trotz dieser Leistungsfähigkeit bleibt das System erfreulich übersichtlich. Bereits nach kurzer Einarbeitung entwickelt man ein gutes Verständnis dafür, welche Modulationen sinnvoll sind und wie sich komplexe Klangverläufe gezielt aufbauen lassen.

Studio-Praxis: Digital mit eigenem Charakter

Im täglichen Studioeinsatz zeigt sich sehr schnell, welche Rolle der NF-1K einnimmt. Er versteht sich weniger als universeller Alleskönner, sondern vielmehr als Instrument mit ausgeprägter eigener Handschrift. Genau das macht ihn interessant. Basslines besitzen Druck und Definition, ohne übermäßig aggressiv zu wirken. Pads entwickeln eine angenehme räumliche Tiefe, während Chords ausgesprochen breit und lebendig klingen.

Besonders beeindruckend sind digitale Texturen mit kontinuierlicher Bewegung. Durch die Kombination aus Formantfilter, Morphing-Filter und umfangreicher Modulation entstehen Sounds, die sich über viele Takte permanent verändern und dennoch kontrollierbar bleiben. Auch komplexe Layer profitieren von der hohen Polyphonie. Selbst ausgedehnte Akkorde behalten ihre Transparenz und wirken niemals überladen.

Gerade Produzenten elektronischer Musik finden hier eine große Bandbreite moderner Klangfarben, die sich problemlos in aktuelle Produktionen integrieren lassen. Ebenso eignet sich der NF-1K hervorragend für Filmmusik oder Ambient-Produktionen. Atmosphärische Flächen, organisch wirkende Texturen und expressive Klangverläufe gelingen nahezu mühelos.

Ein weiterer positiver Eindruck betrifft die Bedienung. Trotz seines großen Funktionsumfangs verliert man nie den Überblick. Nach einigen Stunden fühlt sich der ungewöhnliche Aufbau erstaunlich selbstverständlich an. Das Instrument lädt förmlich dazu ein, Regler zu bewegen, Modulationen auszuprobieren und sich vom Klang inspirieren zu lassen.

Performance, Presets und MIDI im professionellen Einsatz

Neben seiner Klangerzeugung überzeugt der MODOR NF-1K auch durch seine umfangreiche Ausstattung für den Studio- und Live-Betrieb. Besonders erfreulich ist, dass sämtliche Funktionen sinnvoll in das Gesamtkonzept integriert wurden und nicht wie nachträglich ergänzte Features wirken.

Der interne Speicher bietet Platz für 448 User-Presets sowie 64 Multi-Setups. Gerade Letztere sind im Alltag äußerst praktisch. In einem Multi lassen sich zwei vollständig unterschiedliche Sounds kombinieren, inklusive Tastaturzonen, Lautstärken, Arpeggiator-Einstellungen und weiterer Performance-Parameter. Für Live-Keyboarder oder komplexe Studioproduktionen reduziert das den Programmieraufwand erheblich.

Dank der 2-fachen Multitimbralität können zwei unterschiedliche Klangprogramme gleichzeitig genutzt werden. Layer aus breiten Flächen und prägnanten Leads gelingen ebenso problemlos wie Keyboard-Splits mit Bass in der linken und Solosound in der rechten Hand. Durch die 16 Stimmen bleibt dabei selbst bei komplexeren Arrangements genügend Reserven erhalten.

Arpeggiator und Chord Mode

Der integrierte Arpeggiator gehört zu den angenehmen Überraschungen des NF-1K. Er beschränkt sich nicht auf die klassischen Aufwärts-, Abwärts- oder Zufallsmodi, sondern bietet deutlich flexiblere Pattern-Strukturen. Dadurch entstehen schnell musikalisch interessante Sequenzen, die sich hervorragend als Ausgangspunkt neuer Ideen eignen.

Ebenso gelungen ist der Chord Mode. Akkorde lassen sich komfortabel mit einer einzelnen Taste spielen, wodurch sich komplexe Harmonien oder rhythmische Pattern besonders intuitiv performen lassen. Gerade in Verbindung mit den Layern und Splits eröffnet das interessante Möglichkeiten für Live-Auftritte.

Zusammen mit Hold-Funktion, Unisono-Modus und den umfangreichen Oktavierungsoptionen entwickelt sich der NF-1K zu einem ausgesprochen ausdrucksstarken Performance-Instrument.

MPE und MIDI-Integration

Der MODOR NF-1K verfügt über eine vollständige MIDI-Implementierung und unterstützt zusätzlich MPE (MIDI Polyphonic Expression). Damit lässt sich der Synthesizer problemlos in moderne Produktionsumgebungen integrieren und kann mit entsprechend ausgestatteten Controllern besonders ausdrucksstark gespielt werden.

Bereits ohne externen Controller profitiert der Anwender jedoch von der Kombination aus polyphonem Aftertouch und den frei belegbaren Ribbon-Controllern. Im Zusammenspiel mit der Modulationsmatrix entstehen Performances, die weit über klassische Pitch-Bend- und Modulationsfahrten hinausgehen.

Auch im Studio zeigt sich die vollständige MIDI-Steuerung als großer Vorteil. Parameterfahrten lassen sich sauber automatisieren, Controllerdaten komfortabel aufzeichnen und komplexe Modulationen direkt aus der DAW ansteuern. Dadurch wird der NF-1K nicht nur zu einem eigenständigen Instrument, sondern lässt sich nahtlos in moderne Produktions-Workflows integrieren.

Wie leicht lässt sich der MODOR NF-1K kontrollieren?

Diese Frage entscheidet bei einem Synthesizer dieser Klasse oft über den langfristigen Spaß am Instrument.

Der MODOR NF-1K wirkt zunächst komplex. Die Vielzahl an Reglern, Tastern und Funktionen kann auf den ersten Blick Respekt einflößen. Nach kurzer Einarbeitung zeigt sich jedoch, dass die Entwickler viel Wert auf einen nachvollziehbaren Signalfluss gelegt haben.

Die direkte Bedienung sorgt dafür, dass man den Zusammenhang zwischen Parameter und Klang sehr schnell versteht. Das Instrument reagiert unmittelbar auf jede Änderung, wodurch sich ein ausgesprochen flüssiger Workflow entwickelt.

Natürlich verlangt der NF-1K etwas Zeit. Wer ausschließlich Presets durchschalten möchte, wird seine Möglichkeiten kaum ausschöpfen. Wer dagegen gerne selbst Klänge entwickelt, entdeckt einen Synthesizer, der den kreativen Prozess hervorragend unterstützt.

Besonders überzeugend ist dabei die Balance zwischen Tiefe und Übersicht. Trotz der enormen Modulationsmöglichkeiten bleibt die Oberfläche stets nachvollziehbar. Das ist keineswegs selbstverständlich und macht den NF-1K im täglichen Einsatz überraschend angenehm.

Ein Instrument mit klarer Persönlichkeit

Nach längerem Arbeiten kristallisiert sich deutlich heraus, welche Rolle der MODOR NF-1K im Studio übernimmt. Er ist weder als universelles Arbeitspferd konzipiert noch als reine Klangexperimentiermaschine. Vielmehr verbindet er beide Welten zu einem Instrument mit eigenständigem Charakter. Seine Stärken liegen eindeutig in modernen digitalen Klangfarben, lebendigen Modulationen und expressivem Spiel. Gleichzeitig eignet er sich hervorragend für klassische Synthesizer-Aufgaben wie Basslines, Pads, Chords oder Leads.

Gerade Produzenten, die bewusst nach einer unverwechselbaren digitalen Klangästhetik suchen, finden hier ein Instrument mit hohem Wiedererkennungswert. Auch Sounddesigner profitieren von der außergewöhnlichen Kombination aus Formantfilter, Morphing-Filter und flexibler Modulationsmatrix. Dabei wirkt der NF-1K nie wie ein reines Technikprojekt. Trotz seiner enormen Möglichkeiten steht immer das musikalische Arbeiten im Vordergrund.