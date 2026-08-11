Studiosofa Podcast: Wie entsteht die Musik großer TV-Shows?

Masked Singer, X Factor oder The Voice? Welche Rolle spielen Arrangements, DAWs, Software-Instrumente und KI-Tools? Und wie produziert man dutzende Songs unter enormem Zeitdruck?
Im Studiosofa Podcast spricht Musikproduzent und Musikredakteur Philipp Rauenbusch über seinen Weg vom Reamonn-Bassisten hin zur TV-Musikproduktion und gibt spannende Einblicke hinter die Kulissen moderner Entertainment-Formate.
Wir sprechen über Songfinding, Produktionsdruck, Arrangements für TV-Shows, moderne Produktions-Workflows, den Einsatz von KI und darüber, warum Musik für Fernsehen ganz anders funktionieren muss als klassische Streaming-Produktionen.
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Das Studiosofa ist ein Podcast des Sound&Recording-Magazin.
Publisher des Sound&Recording-Magazin, Spezialist für Tontechnik und Synthesizer, Host des Studiosofa-Podcast
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