INSTRUO Pocket Scion Test – Biofeedback als Klangquelle

Der INSTRUO Pocket Scion verfolgt ein Konzept, das im Synthesizerbereich nach wie vor außergewöhnlich ist. Statt klassischer Oszillatoren, Sequencer oder Zufallsgeneratoren nutzt das kompakte Handheld-Gerät die elektrischen Eigenschaften lebender Organismen als Ausgangspunkt für Klänge und MIDI-Daten. Pflanzen, Pilze, Früchte oder sogar der menschliche Körper werden zur Datenquelle, aus der musikalische Ereignisse entstehen. Das Ergebnis ist kein klassischer Synthesizer, sondern vielmehr eine kreative Schnittstelle zwischen biologischen Prozessen und elektronischer Musik.

Mit einem Preis von 145 Euro bewegt sich der Pocket Scion in einem Bereich, der für ein derart spezialisiertes Instrument überraschend zugänglich bleibt. Wer hier einen vielseitigen Allround-Synthesizer erwartet, wird allerdings schnell feststellen, dass das Gerät einen völlig anderen Ansatz verfolgt. Es versteht sich nicht als Ersatz für bestehende Instrumente, sondern als Inspirationsquelle für generative Musik, Sounddesign und experimentelle Kompositionen.

Gerade im Studio eröffnet dieser ungewöhnliche Ansatz interessante Möglichkeiten. Statt immer wieder auf dieselben Sequencer oder Zufallsalgorithmen zurückzugreifen, entstehen musikalische Abläufe aus realen physikalischen Veränderungen lebender Materialien. Dadurch entwickeln sich Sequenzen, die organisch wirken und sich permanent leicht verändern. Genau diese Unvorhersehbarkeit macht einen großen Teil des Reizes aus. Der Pocket Scion richtet sich damit weniger an Musiker, die gezielt Melodien komponieren möchten, sondern an Produzenten, Sounddesigner und Modular-Enthusiasten, die neue Wege der Klangerzeugung suchen und bereit sind, Kontrolle gegen Inspiration einzutauschen.

Kompaktes Design mit ungewöhnlichem Bedienkonzept

Schon äußerlich hebt sich der Pocket Scion deutlich von typischen Desktop-Synthesizern ab. Mit lediglich rund sieben Zentimetern Breite und gut zehn Zentimetern Höhe passt das Gerät problemlos in jede Jackentasche. Trotz seiner geringen Größe wirkt es hochwertig verarbeitet. Die offen gestaltete Platine gehört zum Designkonzept und verleiht dem Instrument seinen technischen Charakter, während die kunstvoll gestaltete Frontplatte den fast schon mystischen Eindruck unterstreicht.

Die eigentliche Bedienoberfläche fällt überraschend minimalistisch aus. Im unteren Bereich befindet sich ein kapazitives Touchpad, das gleichzeitig als einfachste Möglichkeit dient, den Pocket Scion unmittelbar auszuprobieren. Schon eine leichte Berührung genügt, damit das Gerät musikalische Ereignisse erzeugt. Dabei reagiert das Touchpad nicht nur auf Berührung selbst, sondern auch auf deren Intensität beziehungsweise Kontaktfläche. Dadurch verändert sich das Verhalten der Klangerzeugung kontinuierlich.

Das Gerät besitzt bewusst keine Tastatur. Ebenso wenig versucht es, klassische Spielweisen zu imitieren. Stattdessen entsteht ein vollkommen anderer Zugang zum Musizieren, bei dem Berührung und elektrische Eigenschaften zum eigentlichen Spielinstrument werden. Die restlichen Bedienelemente befinden sich auf der Rückseite. Hier finden sich kleine Taster für Lautstärke, Empfindlichkeit, Stimmenanzahl sowie die Auswahl der vier integrierten Sound-Engines. Zusätzlich lassen sich über Tastenkombinationen weitere Funktionen aktivieren, etwa unterschiedliche MIDI-Betriebsarten oder die Ausgabe des unbearbeiteten Sensorsignals. Der Netzschalter sitzt unauffällig am Gehäuserand und fällt zunächst kaum auf. Nach kurzer Eingewöhnung stellt dies im Alltag jedoch kein Problem mehr dar.

Sensoren statt Regler

Zum Lieferumfang gehört ein Sensorkabel mit zwei Krokodilklemmen. Genau dieses Zubehör macht den eigentlichen Charakter des Pocket Scion aus. Die Klemmen lassen sich an Blättern, Pflanzenstängeln, Pilzen oder anderen organischen Materialien befestigen. Ebenso funktionieren beispielsweise Früchte oder andere leicht leitfähige Objekte. Selbst der menschliche Körper kann als Signalquelle dienen. Sobald zwischen beiden Sensoren ein elektrischer Pfad entsteht, beginnt das Gerät die Veränderungen der Leitfähigkeit kontinuierlich auszuwerten.

Interessant ist dabei, dass unterschiedliche Materialien völlig verschiedene Ergebnisse liefern. Eine Zimmerpflanze reagiert anders als ein Pilz, eine Zitrone anders als die eigene Haut. Selbst kleine Veränderungen der Umgebungsbedingungen oder Berührungen beeinflussen das entstehende musikalische Material. Dadurch wird bereits das Anschließen der Sensoren Teil des kreativen Prozesses. Man experimentiert automatisch mit unterschiedlichen Quellen und entdeckt ständig neue musikalische Verhaltensweisen.

Anschlüsse mit überraschend großem Funktionsumfang

Trotz seiner kompakten Bauform bietet der Pocket Scion eine erstaunlich umfangreiche Anschlussausstattung. Für den direkten Betrieb steht ein Stereo-Audioausgang bereit. Daneben befindet sich der Eingang für das Sensorkabel. Über USB erhält das Gerät nicht nur Strom, sondern kann gleichzeitig MIDI-Definierte Daten an einen Computer übertragen. Zusätzlich steht ein MIDI-Ausgang über TRS Typ A zur Verfügung, sodass sich auch externe Synthesizer oder Hardware-Sequencer problemlos ansteuern lassen.

Praktisch ist dabei die flexible Stromversorgung. Der Pocket Scion lässt sich sowohl über drei AAA-Batterien als auch per USB betreiben. Dadurch eignet er sich ebenso gut für spontane Sessions auf dem Schreibtisch wie für Installationen oder Performances fernab einer Steckdose. Auffällig ist allerdings, dass kein integrierter Lautsprecher vorhanden ist. In der Praxis fällt das jedoch kaum ins Gewicht. Der Pocket Scion versteht sich eindeutig als Instrument für Kopfhörer, Studiomonitore oder externe Synthesizer und nicht als autarker Taschen-Synthesizer für unterwegs.

Gerade diese klare Fokussierung trägt dazu bei, dass sich das Gerät vom ersten Moment an wie ein ernstzunehmendes Werkzeug für experimentelle Musikproduktion anfühlt und nicht wie ein technisches Spielzeug.

Organische Klangerzeugung statt klassischer Synthese

Technisch betrachtet arbeitet der Pocket Scion völlig anders als ein gewöhnlicher Synthesizer. Im Mittelpunkt steht kein Oszillator mit frei einstellbarer Wellenform, sondern ein Messsystem, das kleinste Veränderungen elektrischer Leitfähigkeit beziehungsweise des Widerstands eines angeschlossenen Organismus erfasst. Aus diesen kontinuierlichen Messwerten entstehen anschließend musikalische Ereignisse sowie MIDI-Daten.

Das Spannende dabei: Der Pocket Scion misst nicht einfach einen statischen Wert. Vielmehr beobachtet er permanent die Veränderungen dieser Signale über einen gewissen Zeitraum und analysiert deren Verhalten. Erst daraus entstehen Noten, Dynamik und rhythmische Abläufe. Das sorgt dafür, dass sich die erzeugten Sequenzen niemals exakt wiederholen. Selbst wenn dieselbe Pflanze erneut angeschlossen wird, entwickeln sich die musikalischen Ergebnisse leicht unterschiedlich.

Dieser organische Charakter unterscheidet den Pocket Scion deutlich von klassischen Zufallsgeneratoren. Zwar entstehen auch hier unvorhersehbare Sequenzen, doch sie wirken weniger mathematisch oder algorithmisch. Vielmehr besitzen sie eine natürliche Unruhe, die gerade bei langen Klangflächen oder generativen Kompositionen äußerst lebendig erscheint.

Vier Sound-Engines mit eigenständigem Charakter

Der Pocket Scion besitzt eine vollständig digitale Klangerzeugung mit vier unterschiedlichen Sound-Engines. Diese sind bewusst nicht als umfangreiche Synthesizer mit zahlreichen Parametern ausgelegt, sondern liefern jeweils einen klar definierten musikalischen Charakter. Die einzelnen Engines bewegen sich überwiegend im atmosphärischen und experimentellen Bereich. Glockenartige Texturen, schimmernde Resonanzen, gezupfte Saitenklänge, flächige Drones oder geräuschhafte Klangstrukturen bilden den Schwerpunkt. Keine dieser Klangwelten versucht realistische Instrumente zu imitieren. Stattdessen entstehen organische Klanglandschaften, die hervorragend mit dem generativen Konzept harmonieren.

Gerade längere Sessions zeigen, dass die interne Klangerzeugung weit mehr ist als eine reine Zugabe. Die Sounds besitzen eine erstaunlich hohe Qualität und wirken räumlich, detailreich und musikalisch ausgewogen. Besonders die Kombination aus subtilen Wiederholungen, wechselnden Anschlagstärken und den ständig variierenden Tonfolgen erzeugt eine fast meditative Atmosphäre.

Durch die integrierte Polyphonie von bis zu fünf Stimmen entstehen dabei kleine harmonische Gebilde, ohne dass der Pocket Scion jemals den Eindruck vermittelt, bewusst Akkorde spielen zu wollen. Vielmehr entwickeln sich schwebende Klangflächen, deren Struktur permanent in Bewegung bleibt.

Kontrolle bewusst reduziert

Genau an dieser Stelle zeigt sich auch die grundsätzliche Philosophie des Instruments. Wer jeden einzelnen Ton gezielt beeinflussen möchte, wird mit dem Pocket Scion zunächst fremdeln. Weder Melodien noch rhythmische Abläufe lassen sich direkt programmieren. Die eigentliche Kontrolle besteht vielmehr darin, den Rahmen festzulegen, innerhalb dessen sich die Musik entwickelt.

So lässt sich beispielsweise die globale Tonhöhe verändern, die Anzahl der aktiven Stimmen bestimmen oder die Empfindlichkeit der Sensoren anpassen. Auch die Wahl der jeweiligen Sound-Engine beeinflusst das musikalische Verhalten deutlich. Dennoch bleibt immer ein hoher Anteil an Eigenständigkeit erhalten.

Interessanterweise empfindet man diesen eingeschränkten Eingriff nach kurzer Zeit nicht mehr als Nachteil. Vielmehr verändert sich die Arbeitsweise. Statt permanent eingreifen zu wollen, beginnt man zuzuhören und auf das zu reagieren, was das Instrument selbst entwickelt. Dadurch entstehen häufig musikalische Ideen, auf die man mit einem klassischen Sequencer kaum gekommen wäre. Gerade im Studio entwickelt sich daraus ein inspirierender Dialog zwischen Musiker und Instrument.



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MIDI macht den Pocket Scion zum kreativen Controller

Seine eigentliche Stärke entfaltet der Pocket Scion allerdings im Zusammenspiel mit externen Klangerzeugern. Über USB oder den TRS-MIDI-Ausgang lassen sich sämtliche generierten Noten direkt an Hardware-Synthesizer oder Software-Instrumente übertragen. Dabei arbeitet das Gerät wahlweise im Single-Channel- oder Multi-Channel-Modus. Im Single-Channel-Betrieb werden sämtliche Stimmen gemeinsam ausgegeben. Das eignet sich hervorragend für klassische polyphone Synthesizer oder virtuelle Instrumente innerhalb einer DAW.

Noch spannender wird es im Multi-Channel-Modus. Hier erhält jede Stimme ihren eigenen MIDI-Kanal. Dadurch lassen sich unterschiedliche Klangerzeuger gleichzeitig ansprechen oder mehrere unabhängige Sounds innerhalb einer DAW erzeugen. Aus einer einzigen Pflanze entsteht so beispielsweise ein komplettes Ensemble aus Pads, Glocken, Bässen und Texturen. Gerade in größeren Studio-Setups eröffnet dieser Ansatz faszinierende Möglichkeiten für generative Arrangements.

Überraschend vielseitig im Studio

Im praktischen Studioeinsatz zeigt sich schnell, dass der Pocket Scion weit mehr ist als ein kurioses Effektgerät. Besonders Ambient-, Drone- oder Soundtrack-Produktionen profitieren von den ständig wechselnden musikalischen Ereignissen. Statt statische Sequenzen immer wieder zu loopen, entstehen lebendige Strukturen, die sich langsam entwickeln und über viele Minuten interessant bleiben.

Ebenso spannend ist der Einsatz beim Sounddesign. Einzelne MIDI-Spuren lassen sich auf unterschiedliche Synthesizer verteilen und anschließend getrennt weiterbearbeiten. So entstehen komplexe Texturen, obwohl die eigentliche Steuerung lediglich von einer einzigen biologischen Quelle stammt. Auch für Recording-Sessions eignet sich das Konzept überraschend gut. Während längere Flächen oder Improvisationen aufgenommen werden, entwickelt der Pocket Scion kontinuierlich neue musikalische Impulse. Diese können später gezielt ausgewählt, geschnitten oder mit klassischen Instrumenten kombiniert werden.

Besonders gelungen wirkt dabei die Balance zwischen Chaos und musikalischer Ordnung. Die erzeugten Ereignisse erscheinen niemals völlig beliebig. Gleichzeitig bleiben sie unvorhersehbar genug, um selbst nach längerer Arbeit immer wieder neue Ideen hervorzubringen. Damit entwickelt sich der Pocket Scion im Studio weniger zum eigentlichen Hauptinstrument als vielmehr zu einem kreativen Ideengeber, der Kompositionen ständig mit neuen Impulsen versorgt und etablierte Arbeitsweisen bewusst aufbricht.

MIDI-Integration und Performance im kreativen Workflow

Auch wenn der Pocket Scion bereits als eigenständiges Instrument funktioniert, liegt sein größtes Potenzial eindeutig in der Integration in bestehende Studio-Setups. Über USB-MIDI oder den TRS-MIDI-Ausgang wird das Gerät zum generativen Controller für Hardware-Synthesizer, Software-Instrumente und DAWs.

Besonders gelungen ist dabei, dass sich die erzeugten Noten nicht völlig chaotisch verhalten. Zwar entstehen die musikalischen Ereignisse aus biologischen Messwerten, dennoch wirken die Sequenzen erstaunlich harmonisch. Dadurch eignet sich der Pocket Scion hervorragend als Ideengeber für Ambient, Filmmusik, elektronische Klanglandschaften oder experimentelle Produktionen.

Wer tiefer in das System einsteigt, kann den musikalischen Rahmen zusätzlich anpassen. So lassen sich Tonarten definieren, Stimmen konfigurieren oder Parameter der einzelnen Sound-Engines verändern. Dadurch bleibt genügend Einfluss erhalten, um den Pocket Scion sinnvoll in bestehende Produktionen einzubinden, ohne seinen organischen Charakter einzuschränken.

Für Live-Performer eröffnet sich dadurch eine interessante Arbeitsweise. Anstatt vorbereitete Sequenzen abzuspielen, entstehen musikalische Entwicklungen direkt während der Performance. Das Instrument reagiert auf Veränderungen seiner Signalquelle und erzeugt dadurch kontinuierlich neue Variationen. Gerade bei Ambient-Performances oder Installationen sorgt das für eine Dynamik, die sich kaum reproduzieren lässt.

Zwischen Instrument und kreativer Schnittstelle

Nach längerer Praxis wird deutlich, dass der Pocket Scion eigentlich mehrere Rollen gleichzeitig übernimmt. Einerseits besitzt er eine hochwertige interne Klangerzeugung, die eigenständig musikalisch überzeugt. Andererseits liefert er MIDI-Daten, mit denen sich praktisch jede vorhandene Klangerzeugung ansteuern lässt. Darüber hinaus erzeugt er auf Wunsch auch das unbearbeitete Sensorsignal, das sich wiederum als Ausgangsmaterial für weitere Klangbearbeitung oder modulare Systeme eignet.

Genau diese Vielseitigkeit macht ihn so interessant. Man kann ihn als eigenständiges Klanginstrument verwenden, als ungewöhnlichen MIDI-Controller einsetzen oder ihn ausschließlich als Inspirationsquelle für neue Ideen nutzen.

Dabei entwickelt sich schnell eine andere Arbeitsweise als mit klassischen Synthesizern. Statt Klänge gezielt zu programmieren, beobachtet man zunächst, welche musikalischen Ideen entstehen. Anschließend beginnt die eigentliche Gestaltung durch Auswahl, Arrangement und weitere Bearbeitung. Der kreative Prozess verschiebt sich also vom Erzeugen einzelner Noten hin zum Interpretieren und Weiterentwickeln organischer Strukturen.

Wie gut lässt sich der Pocket Scion kontrollieren?

Die Frage nach der Kontrolle ist bei diesem Instrument entscheidend. Wer absolute Präzision erwartet, wird hier bewusst nicht bedient. Der Pocket Scion möchte nicht vollständig kontrolliert werden. Vielmehr arbeitet er mit Wahrscheinlichkeiten, natürlichen Schwankungen und kontinuierlichen Veränderungen. Genau das gehört zum Konzept.

Dennoch ist der Pocket Scion keineswegs beliebig. Über Empfindlichkeit, Stimmenzahl, Tonhöhenverschiebung, Instrumentenauswahl sowie die Konfiguration der MIDI-Ausgabe lässt sich das Verhalten erstaunlich gezielt beeinflussen. Auch die Wahl des angeschlossenen Organismus verändert den musikalischen Charakter deutlich. Nach kurzer Eingewöhnung entsteht dadurch ein angenehmes Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Zufall. Man steuert die Rahmenbedingungen, während das Instrument den musikalischen Verlauf mitgestaltet. Diese Arbeitsweise fordert zwar ein Umdenken, belohnt aber mit Ergebnissen, die sich nur schwer bewusst programmieren lassen.

Gerade erfahrene Synthesizer-Anwender dürften daran Gefallen finden, weil der Pocket Scion nicht versucht, bekannte Konzepte nachzubilden, sondern einen vollkommen eigenständigen Zugang zur Klangerzeugung eröffnet.