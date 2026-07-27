Fender Studio Motion 32 Test: Kreativer DAW-Controller mit Fokus auf Workflow

Controller für die Musikproduktion gibt es inzwischen in nahezu jeder Größe und Ausführung. Der Fender Studio Motion 32 verfolgt dabei einen etwas anderen Ansatz als viele klassische MIDI-Controller. Statt lediglich Noten oder Controller-Daten an die DAW zu senden, soll er den kreativen Prozess beschleunigen und Maus sowie Tastatur möglichst in den Hintergrund rücken. Mit 32 anschlagdynamischen Fatar-Pads, acht berührungsempfindlichen Encodern, zwei Touch-Strips, Farbdisplay und einer unbefristeten Lizenz von Fender Studio Pro richtet sich der Motion 32 vor allem an Produzenten, Songwriter und Beatmaker, die ihre Ideen möglichst direkt umsetzen möchten.
Mit einem Preis von 349 Euro bewegt sich der Controller im mittleren Marktsegment. Entscheidend ist deshalb weniger die Ausstattung auf dem Papier als vielmehr die Frage, ob der Motion 32 den Workflow im Studio tatsächlich verbessert.
Verarbeitung und Bedienung
Bereits beim ersten Kontakt macht der Motion 32 einen hochwertigen Eindruck. Das kompakte Gehäuse wirkt solide verarbeitet, alle Bedienelemente sitzen sauber und vermitteln ausreichend Widerstand. Mit knapp 1,1 Kilogramm bleibt der Controller transportabel und eignet sich sowohl für feste Studioplätze als auch für mobile Produktionen.
Die Bedienoberfläche ist übersichtlich gestaltet. Im Mittelpunkt stehen die 32 RGB-beleuchteten Pads, ergänzt durch acht berührungsempfindliche Encoder, zwei Touch-Strips und ein Farbdisplay. Alle wichtigen Funktionen wie Transportsteuerung, Mixer, Timeline oder das Anlegen neuer Spuren besitzen eigene Tasten. Dadurch entsteht bereits nach kurzer Zeit ein sehr intuitiver Umgang mit dem Gerät.
Gerade in längeren Sessions macht sich diese Struktur bemerkbar. Statt permanent zwischen Maus, Tastatur und Controller zu wechseln, bleiben viele Arbeitsschritte direkt unter den Händen. Das sorgt nicht nur für mehr Komfort, sondern hilft dabei, kreative Ideen ohne größere Unterbrechungen festzuhalten.
Workflow und DAW-Integration
Die größte Stärke des Motion 32 liegt im täglichen Produktionsablauf. Neue Instrumente oder Audiospuren lassen sich direkt am Controller anlegen, Transportfunktionen reagieren unmittelbar und auch die Navigation innerhalb eines Projekts funktioniert flüssig. Über die Encoder können Zeitleiste, Zoom und Loop-Bereiche gesteuert werden, wodurch deutlich seltener zur Maus gegriffen werden muss.
Besonders in Kombination mit Fender Studio Pro entsteht ein sehr direkter Workflow. Zahlreiche Funktionen sind unmittelbar verfügbar, ohne dass Menüs geöffnet werden müssen. Doch auch in anderen DAWs arbeitet der Controller zuverlässig als MIDI-Steuerzentrale und fügt sich problemlos in bestehende Produktionsumgebungen ein.
Im Studio macht sich dieser Ansatz schnell bemerkbar. Zwischen einer musikalischen Idee und ihrer Umsetzung liegen weniger Zwischenschritte. Genau das sorgt dafür, dass spontane Einfälle häufiger im Arrangement landen, statt während der technischen Bedienung verloren zu gehen.
Pads, Smart Chords und Performance
Das eigentliche Highlight des Motion 32 sind die gemeinsam mit Fatar entwickelten Pads. Sie reagieren äußerst präzise auf unterschiedliche Anschlagstärken und vermitteln ein angenehm ausgewogenes Spielgefühl. Dynamisches Finger Drumming gelingt ebenso überzeugend wie das Einspielen von Melodien oder Akkorden.
Unterstützt wird dies durch Smart Scale und Smart Chords. Die Tonleiterfunktion verhindert unpassende Noten innerhalb einer gewählten Skala, während vorbereitete Akkordfolgen den Einstieg in neue Songideen erleichtern. Dabei wirken die Voicings musikalisch und praxisnah. Die Funktionen ersetzen keine Kreativität, beschleunigen den Songwriting-Prozess aber spürbar.
Ergänzt wird das Konzept durch die beiden Touch-Strips. Sie eignen sich für Pitch-Bends, Modulationen oder Automationen und lassen sich sehr feinfühlig steuern. Gerade bei Filterfahrten oder Effektautomation entsteht ein wesentlich direkteres Spielgefühl als mit der Maus.
Praxis im Studio
Auch abseits des Songwritings überzeugt der Motion 32. Die Encoder übernehmen je nach Modus Plug-in-Parameter, Mischfunktionen oder Navigationsaufgaben. Das Farbdisplay sorgt jederzeit für Übersicht und zeigt die aktuelle Belegung der Bedienelemente an.
Für das eigentliche Mixing ersetzt der Controller allerdings keine spezialisierte Mischoberfläche. Lautstärken, Plug-ins oder Automationen lassen sich komfortabel bearbeiten, komplexe Mischungen werden weiterhin überwiegend mit Maus und Tastatur stattfinden. Das entspricht jedoch dem Konzept des Motion 32, der in erster Linie als kreativer Produktionscontroller entwickelt wurde.
Technisch arbeitet der Controller als klassisches MIDI-Gerät ohne eigene Klangerzeugung. Alle Sounds stammen aus der verwendeten Software. Über die MIDI-Anschlüsse lassen sich zudem externe Synthesizer oder andere Hardware problemlos integrieren.
Fazit
Mit dem Fender Studio Motion 32 präsentiert Fender einen durchdachten Produktionscontroller, dessen Schwerpunkt klar auf einem schnellen und kreativen Workflow liegt. Hochwertige Fatar-Pads, intelligente Spielmodi und die direkte Steuerung zahlreicher DAW-Funktionen sorgen dafür, dass sich Ideen deutlich flüssiger umsetzen lassen als mit Maus und Tastatur allein.
Der Controller richtet sich weniger an klassische Mixing-Engineers als an Produzenten und Songwriter, die möglichst viele Produktionsschritte direkt über die Hardware erledigen möchten. Genau in diesem Einsatzgebiet überzeugt der Motion 32 mit einer gelungenen Kombination aus Spielgefühl und Bedienkomfort.
Mit 349 Euro ist der Motion 32 kein Einsteigerprodukt. Angesichts der hochwertigen Verarbeitung, der umfangreichen Steuerungsmöglichkeiten und der beiliegenden Dauerlizenz von Fender Studio Pro geht der Preis jedoch in Ordnung. Wer seinen kreativen Workflow stärker über Hardware organisieren möchte, erhält einen modernen DAW-Controller, der im Studioalltag echten Mehrwert bietet.
Pro
- Präzise Fatar-Pads mit hervorragender Dynamik
- Sehr flüssiger Workflow durch direkte DAW-Steuerung
- Hochwertige Verarbeitung und durchdachtes Bedienkonzept
Contra
- Voller Funktionsumfang erfordert etwas Einarbeitung
- Mixing-Funktionen ersetzen keine spezialisierte Controller-Oberfläche
Link zur Herstellerseite: Fender
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