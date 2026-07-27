Fender Studio Motion 32 Test: Kreativer DAW-Controller mit Fokus auf Workflow

Controller für die Musikproduktion gibt es inzwischen in nahezu jeder Größe und Ausführung. Der Fender Studio Motion 32 verfolgt dabei einen etwas anderen Ansatz als viele klassische MIDI-Controller. Statt lediglich Noten oder Controller-Daten an die DAW zu senden, soll er den kreativen Prozess beschleunigen und Maus sowie Tastatur möglichst in den Hintergrund rücken. Mit 32 anschlagdynamischen Fatar-Pads, acht berührungsempfindlichen Encodern, zwei Touch-Strips, Farbdisplay und einer unbefristeten Lizenz von Fender Studio Pro richtet sich der Motion 32 vor allem an Produzenten, Songwriter und Beatmaker, die ihre Ideen möglichst direkt umsetzen möchten.

Mit einem Preis von 349 Euro bewegt sich der Controller im mittleren Marktsegment. Entscheidend ist deshalb weniger die Ausstattung auf dem Papier als vielmehr die Frage, ob der Motion 32 den Workflow im Studio tatsächlich verbessert.

Verarbeitung und Bedienung

Bereits beim ersten Kontakt macht der Motion 32 einen hochwertigen Eindruck. Das kompakte Gehäuse wirkt solide verarbeitet, alle Bedienelemente sitzen sauber und vermitteln ausreichend Widerstand. Mit knapp 1,1 Kilogramm bleibt der Controller transportabel und eignet sich sowohl für feste Studioplätze als auch für mobile Produktionen.

Die Bedienoberfläche ist übersichtlich gestaltet. Im Mittelpunkt stehen die 32 RGB-beleuchteten Pads, ergänzt durch acht berührungsempfindliche Encoder, zwei Touch-Strips und ein Farbdisplay. Alle wichtigen Funktionen wie Transportsteuerung, Mixer, Timeline oder das Anlegen neuer Spuren besitzen eigene Tasten. Dadurch entsteht bereits nach kurzer Zeit ein sehr intuitiver Umgang mit dem Gerät.

Gerade in längeren Sessions macht sich diese Struktur bemerkbar. Statt permanent zwischen Maus, Tastatur und Controller zu wechseln, bleiben viele Arbeitsschritte direkt unter den Händen. Das sorgt nicht nur für mehr Komfort, sondern hilft dabei, kreative Ideen ohne größere Unterbrechungen festzuhalten.

Workflow und DAW-Integration

Die größte Stärke des Motion 32 liegt im täglichen Produktionsablauf. Neue Instrumente oder Audiospuren lassen sich direkt am Controller anlegen, Transportfunktionen reagieren unmittelbar und auch die Navigation innerhalb eines Projekts funktioniert flüssig. Über die Encoder können Zeitleiste, Zoom und Loop-Bereiche gesteuert werden, wodurch deutlich seltener zur Maus gegriffen werden muss.

Besonders in Kombination mit Fender Studio Pro entsteht ein sehr direkter Workflow. Zahlreiche Funktionen sind unmittelbar verfügbar, ohne dass Menüs geöffnet werden müssen. Doch auch in anderen DAWs arbeitet der Controller zuverlässig als MIDI-Steuerzentrale und fügt sich problemlos in bestehende Produktionsumgebungen ein.

Im Studio macht sich dieser Ansatz schnell bemerkbar. Zwischen einer musikalischen Idee und ihrer Umsetzung liegen weniger Zwischenschritte. Genau das sorgt dafür, dass spontane Einfälle häufiger im Arrangement landen, statt während der technischen Bedienung verloren zu gehen.



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