Rock am Ring 2025: Synthesizer-Highlights zum 40-jährigen Jubiläum

Vom 6. bis 8. Juni 2025 feiert Rock am Ring sein 40-jähriges Bestehen am Nürburgring – und das mit einem Line-up, das auch für Synthesizer-Fans einige Schmankerl bereithält. Obwohl das Festival traditionell für Gitarrenriffs und harte Drums bekannt ist, finden sich auch in diesem Jahr wieder Acts, die elektronische Klänge und Synthesizer in den Mittelpunkt stellen.

Rock am Ring: Synthesizer-Acts, die du nicht verpassen solltest

The Prodigy

Die britischen Pioniere des Big Beat und Electro-Rock sind zurück auf der Bühne. Mit Klassikern wie „Firestarter“ und „Breathe“ bringen sie ihre energiegeladenen Synthesizer-Sounds nach Nürburg.

Sleep Token

Diese mysteriöse Band kombiniert Metal mit Ambient- und Synthesizer-Elementen. Ihre atmosphärischen Klanglandschaften bieten eine einzigartige Mischung, die sowohl Fans harter Gitarren als auch elektronischer Sounds anspricht.

Brutalismus 3000

Ein Duo, das Techno und Punk vereint. Ihre aggressiven Beats und verzerrten Synthesizer-Linien sorgen für eine intensive Live-Performance, die elektronische Musik mit einer rebellischen Attitüde verbindet.

Poppy

Die US-amerikanische Künstlerin ist bekannt für ihre genreübergreifenden Werke, die Pop, Metal und elektronische Musik miteinander verschmelzen. Ihre Shows sind ebenso visuell beeindruckend wie klanglich vielfältig.

Zetra

Ein aufstrebendes Duo, das Synthwave mit düsteren Post-Punk-Elementen kombiniert. Ihre melancholischen Melodien und retro-futuristischen Sounds bieten eine erfrischende Abwechslung im Festival-Line-up.

Fazit für Synthesizer-Enthusiasten

Auch wenn Rock am Ring primär für Rock- und Metal-Acts bekannt ist, zeigt das diesjährige Line-up, dass elektronische Musik und Synthesizer-Klänge ihren festen Platz im Festivalprogramm haben. Für Fans von Synthesizern und elektronischer Musik bietet das Festival 2025 eine spannende Auswahl an Künstlern, die traditionelle Genregrenzen überschreiten und spannende Klangerlebnisse schaffen.

Weitere Informationen und das vollständige Line-up findest du auf der offiziellen Website von Rock am Ring: www.rock-am-ring.com. Da das Festival dieses Jahr schon bereits früh ausverkauft ist, bietet Radio Bob einen Audiostream an!