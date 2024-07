Wer macht das perfekte Endlos-Video?

Modularsysteme im Hintergrund

Laufende Waschmaschinen, knisternde Lagerfeuer, stille Aquarien, ratternde Zugfahrten – was gibt es nicht alles als Endlosvideos für Rechner und TV-Geräte. Warum also auch nicht sequenzierende Modularsysteme? Auf Video-Portalen und DVDs (wer kennt sie noch?) finden sich zahllose Clips, die man als bewegtes Hintergrundbild laufen lassen kann, sei es zur Entspannung, für eine besondere Atmosphäre im Raum, als Teil einer Kunstinstallation oder einfach nur als Bildschirmschoner.

Modularsysteme als Loop-Videos

Ein imposantes Modularsystem ist doch der perfekte Kandidat für diese Zwecke. Vor allem, wenn es sich um ein großzügig dimensioniertes System, etwa im 5U-Format, ein Eurorack im Monster-Case oder einen Vintage-Klassiker a la ARP 2500 handelt. Blinkende LEDs von Clock-Dividern und LFOs, passend zur Monotonie einer sanft modulierten Sequenz, stehen einer sich drehenden Waschtrommel doch eigentlich in nichts nach. Und doch gibt es (noch) nicht sehr viele Clips dieser Art.

Memetune Studio hat sechs solcher Clips in einer Playlist namens Background Modulars zusammengestellt. Die beteiligten Systeme bzw. Synthesizer: ARP 2500, Modcam A-Serie, Serge Paperface, Moog Modular, Buchla 100 plus EMS VCS3 und Buchla 200 plus DK Synergy – alles durchaus respektable Systeme. Die Clips sind jedoch nur gut 10 Minuten lang, weshalb man den Player auf Loop-Wiedergabe stellen muss. Auch optisch ist es noch nicht das Optimum.

Da wirkt das 1-stündige Video “Raindrops” von Suture Sound aka Andrew Huang mit seine Blaulicht schon atmosphärischer. Der Sound wird als WAV-Datei für Unterstützer des Kanals zur Verfügung gestellt.

Da sollte doch mehr gehen – und vielleicht auch noch etwas besser? Wer fühlt sich berufen, ein optisch wie auch musikalisch ansprechendes Modularsystem-Dauerschleifen-Video zu erstellen?